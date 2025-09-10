台灣男星父揭患惡性腫瘤！癌細胞擴散靠打點滴維生，病情不樂觀

台灣男星楊祐寧71歲父親驚曝罹患惡性腫瘤，癌細胞已轉移至胸部及腹膜，病情嚴峻。其胞姐透露指，一家人因此深受打擊，惟楊祐寧在父親生病後，雖要照顧父親、面對太太即將誕下第三胎及餐廳裝潢等種種問題，但仍保持著積極心態面對，大讚弟弟「他長大了！」

綜合台媒及《噓！星聞》報道，楊父本身患有腎臟發炎及尿道結石，之後突然急劇惡化：

2月前腹部隆大 揭罹惡癌病情嚴峻 靠打點滴維生

據了解，楊父於2月前出現腹脹、水腫與劇烈胃痛，當時「肚子大到像要生小孩」，入院經磁力共振及多次檢查，確診為惡性腫瘤，且癌細胞不僅擴散至腹膜與胸部，甚至一度找不到腫瘤原發病灶，令醫療團隊治療棘手，目前主要靠打點滴維生，情況不樂觀。這兩個月以來，楊祐寧都在醫院全心照顧父親，日前他於IG分享與父親合照，相片中父親戴著鼻胃管坐在病床旁，楊祐寧在一旁笑著合照，內文指自己以聖經「出埃及記」表達心情、分享家中事，努力開解爸爸。

生日到院陪伴爸爸 胞姊大讚：真正長大了

今年43歲的楊祐寧，於生日當天依然在病房陪伴父親，社群分享家庭相片時以正向口吻形容：「有盼望！」。家中元鍋火鍋餐廳去年停業，他費心重新選址、親自協助父親挑建材，本欲年底重啟，但因父親病情日益惡化，復業進度受阻。

加上太太即將生第三胎，成為家中支柱的他受盡多方壓力，面對這一切，楊祐寧仍幽默表示：「我都不知道要睡家裏、醫院還是月子中心。」

其姐Brenda悲傷表示，這兩個月一家人「就像駛進風暴裏的船，被吹得就快沉了！」，坦言這2個月心情低落難以預料未來，而每當狀況有變化時，自己可能會想東想西，想找最好的切入點來鼓勵彼此，但想著想著時間就過了，機會就過了。

然而，自幼受盡家人照顧的弟弟，在這次父親生病後，仍堅強的撐起一切，只要走入他的房間，便會毫無懸念沒有顧慮地拿起聖經來念，然後再重新燃起信心、力量、希望，大讚：「第一次覺得弟弟真正長大了，靈裏也充滿剛強力量。」

資料來源：噓！星聞、IG@yoyang

轉載自晴報