陳奕迅罕曬與胞兄合照震驚網民！似足雙胞胎 + 感恩英國留學時受保護

歌神陳奕迅（Eason）一向重視家庭，除了是出名的「愛妻號」，疼鍚太太徐濠縈及女兒陳康堤外，同時也與父母及哥哥感情很好。而近日有網民在社交平台發文，表示自己作為陳奕迅的長期歌迷，竟最近才看到陳奕迅與哥哥陳澤迅（Jason）的舊照，才發現他有一位外貌極為相似的親哥哥，隨即引發熱議，甚至有不少網民驚訝兩人似足雙胞胎！

近日有網民在社交平台分享了一張陳奕迅與哥哥陳澤迅（Jason）的舊合照，並寫道：「最像的一張」，獲得超過1,500個讚好。不少網民驚嘆兩人猶如雙胞胎，「喜歡他這麼多年真是現在才知道」、「真的好像啊！！」、「是雙胞胎吧」，甚至有人笑稱難以分辨誰是陳奕迅，也有不少人稱讚哥哥更有型。

曾經堅拒去英國讀書的Eason，在家人的愛下終肯赴英。（影片截圖）

Eason罕有分享一家四口童年照。（影片截圖）

當時已到英國升學的哥哥亦在聖誕專程回港，陪他一同去英國巴斯（Bath）。

媽媽為了Eason，在他寄宿學校附近的旅館住了一段時間。（影片截圖）

Eason 與哥哥一同在英國讀書互相扶持。（影片截圖）

Eason感恩在哥哥(右)的保護下，避免受校園欺凌。（影片截圖）

分唔分到邊個係Eason？答案係右邊！（FB＠香港網總）

童年感恩被保護：哥哥係型人

陳奕迅曾於社交平台分享一段名為「MAMA WITH ME」的系列影片，片中分享童年與家人相處的點滴。其中一集提到，他年少時非常抗拒前往英國留學，原因竟是出於對當地恐襲的恐懼：

當時好流行愛爾蘭共和軍，成日在公眾地方施襲，我好怕死，所以我唔去，覺得實被人炸死。

當時只有12、13歲的陳奕迅竟說出這些誇張的說話，不過家人不斷安慰他，表示有媽媽和哥哥陪伴不用擔心。已到英國升學的哥哥亦在聖誕專程回港，陪他一同去英國巴斯（Bath），媽媽又在寄宿學校附近的旅館住兩至四星期。這才讓他逐步克服心理障礙，甚至後來漸漸愛上英國生活。

陳奕迅亦在片中提到，哥哥在他留學期間扮演了重要角色。他回憶道：

哥哥嘅陪伴係因為佢喺學校已經係一個型人、有分量，六百幾個學生得6、7個中國人，啲人見到我會係「Oh Yeah. Jason Chan, Eason Chan's his brother. Respect!」咁樣，佢哋應該係曾經恰過我哥哥，但恰唔到。

他更透露，那些外國同學曾經試圖欺負哥哥，但從未成功。正因見識到哥哥的厲害後，他們也不敢欺負陳奕迅。哥哥的支持與陪伴，成為他適應異國生活的重要力量。

（FB@陳奕迅 Eason Chan）



