超級食物 │ 鈣質高出肉類80倍！醫生力推1款平民食材，助抗老、防癌、貧血、骨質疏鬆

不少女士們經常會有貧血的問題，而素食者會因為飲食限制而導致營養攝取不足，當中以鈣質和鐵質最為常見。台灣有醫生推薦1種平民食材，可以防癌、預防貧血和骨質疏鬆等，多吃更可以達到抗老的效果，那不就是女士和素食者的恩物嗎？

營養價值驚人 鐵鈣含量堪比肉類

台灣基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文，推薦多食用黑木耳，因黑木耳的營養價值豐富，當中營養素與肉類相比，每公斤含5.2克鈣質，是肉類80多倍，多攝取可以預防骨質疏鬆。其次是其鐵質含量，高達肉類近50倍、亦是菠菜的20倍，是天然補鐵聖品；黑木耳亦含有優質蛋白，約10%蛋白質，包括白胺酸、離胺酸等必需胺基酸，維持肌肉健康。

多醣體調節免疫 研究證實具抗腫瘤潛力

張家銘強調，黑木耳中的多醣體經研究證實具有多重生物活性：

免疫調節：激活巨噬細胞、自然殺手細胞，增強抵抗力

抗發炎：抑制發炎因子產生，降低慢性發炎風險

抗腫瘤潛力：實驗顯示能抑制癌細胞增殖與轉移

抗氧化：搭配黃酮類物質與維生素，清除自由基延緩老化

脂肪趨近於零 控體重首選食材

此外，黑木耳屬於低脂食材，每100克僅含不到0.3克脂肪，且富含膳食纖維，提供飽足感同時促進腸道蠕動，成為控制體重與三高患者的理想食材。

三餐將木耳入饌

張家銘建議一日三餐可以將木耳入饌：

早餐：自製黑木耳露（黑木耳+紅棗+枸杞），滑順顧腸胃

午餐：涼拌黑木耳（加醋、蒜末、少量醬油），爽脆開胃

晚餐：炒青菜時添加黑木耳絲，纖維量翻倍

