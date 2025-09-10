歡迎回來

空姐警示飛機熱門座位暗藏患癌風險！專家教你4招防癌+選位貼士
健康Tips

健康解「迷」
　　搭飛機揀坐1個座位，致癌風險可能會激增？外國一名現任空姐指出，飛機上一熱門座位其實暗藏健康陷阱，而且具有曬傷風險，大家上機時應多加注意。

 

　　綜合外媒《The Economic Times》及加拿大空服員Aislinn Swain於社交平台發布影片指出，飛機上揀1個座位「靠窗座位其實潛藏健康危機」：

 


機上1座位恐增患癌風險

 

Aislinn Swain強調指，高空飛行時陽光直射，窗近一小時的紫外線暴露等同在日光浴床上曬20分鐘。過去亦有專家及研究證實，飛機巡航高度的UVA(長波紫外線)強度可比地面高出三倍，相關曝曬已被證實會增加皮膚老化甚至皮膚癌風險。有別於UVB能量容易造成曬傷，機艙窗戶可阻隔大部分UVB，但對於深入真皮層、導致皮膚老化及癌變的UVA防禦力極為有限。曼徹斯特大學研究明確指出，飛行員或靠窗乘客於巡航高度一小時，所受UVA曝曬量與日光浴床20分鐘相當，甚至高過地面3倍。

 

　　Aislinn Swain除了是一名空姐外，同時亦是一位健美運動員，平日經常於社交平台分享工作經歷及健康資訊。

 

飛機座位｜飛機上揀1個座位　空姐警示：恐增患癌風險

Aislinn Swain除了是一名空姐外，同時亦是一位健美運動員。（IG截圖）

 

她平日經常於社交平台分享工作經歷及健康資訊。（IG截圖）

 

機組成員患1癌風險高2倍　專家教4招助預防

 

　　根據美國皮膚癌基金會，飛機組員和經常靠窗旅客長期暴露在紫外線下，罹患黑色素瘤的機率為一般民眾兩倍。

 

　　皮膚癌基金會建議乘客乘搭飛機時，可遵循以下4招降底風險：

 

1. 登機前塗抹SPF30或以上高指數防曬乳，並於長途飛行中定時補擦

2. 穿長袖及太陽眼鏡可有助減低傷害

3. 選擇走道座位

4. 拉下遮陽板避日曬

資料來源：皮膚癌基金會

 

資料來源：The Economic Times

 


 

Tags:#航空旅行#健康風險#紫外線輻射#皮膚癌#靠窗座位#空服員#預防建議
肝病先兆 │ 記憶力下降與肝臟健康的關聯，醫生提醒出現三種情形要及時就醫
更多健康解「迷」文章
肝病先兆 │ 記憶力下降與肝臟健康的關聯，醫生提醒出現三種情形要及時就醫

