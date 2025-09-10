失眠都巿病 │ 睡足8小時仍疲倦？中醫剖析失眠5大證型＋針灸調神安眠

難得嘆盡今年歐洲的好風光，每日陽光普照，天氣和暖，日照20小時，襯托著歐洲別具色彩和富有歷史的建築物，簡直人間美景。近日氣象預測將會連日下雨，係時候往東南亞走走，吸收陽光氣息，日月精華。

Bobo知道我將會又出門，便問到：「你經常遊走世界各地，不會疲累嗎？會有時差嗎？對，就是睡眠的問題。因為氣候和環境的轉變，好多時在酒店，或許是床褥不習慣，又或許是有甚麼的不適應，總是讓人睡不好，實在影響旅遊心情。我更差，就算平時都一樣睡眠質素欠佳。以你這個30年經驗的老中醫來說，如何看現代人的睡眠問題呢？」

我笑到合不攏嘴，答：「好的，我將以一位擁有30年臨床經驗的中醫師視角，為你深入剖析現代都市人的睡眠問題。

在過去三十年的行醫生涯中，我見證了都市生活節奏的巨變，而『睡眠質素差』與『失眠』已從個別症狀，演化為一個時代的通病。這並非單純的『睡不著』，而是身體內部陰陽氣血失衡，與外部環境激烈碰撞後的綜合表現。中醫稱之為『不寐』，其病機核心在於陰陽失交、神不守舍。」

Bobo續問：「怎樣為之睡眠質素差？」

我答：「優質睡眠，並非僅指（睡足8小時）。請對照以下幾點，若經常符合，則屬睡眠質素不佳：

1. 入睡難： 上床後腦海如跑馬燈，思緒紛飛，超過30分鐘仍無法入睡。如同開關失靈，無法關機。

2. 續航差： 夜間容易醒來，特別是做夢繁多且清晰，醒後難以再次入睡，或一點輕微聲響便驚醒。睡眠淺薄，如同始終停留在淺層待機狀態，無法進入深度修復模式。

3. 醒來累： 雖然睡了一夜，但早晨醒來感覺渾身疲憊、頭腦昏沉、痠痛乏力，彷彿沒有睡過一樣。這是最具欺騙性的一種，看似睡了，實則身體並未得到有效修復。

4. 時間亂： 睡眠時間嚴重推遲，不到凌晨兩三點毫無睡意，或天未亮便早早醒來，無法再次入睡。」

Bobo大叫：「我全中，是甚麼原因導致呢？」

我答：「現代都市人的失眠，極少是單一原因所致，多是複合型問題。我將其歸納為以下四大常見證型：

1. 肝鬱化火型（最多見）： 這是壓力時代的產物。長期工作壓力、人際關係緊張、情緒鬱悶導致『肝氣鬱結』，氣機不暢。鬱久而化火，火性炎上，擾動心神。這類患者多見於中年精英與白領，特點是入睡極難、煩躁易怒、口苦、頭脹、舌紅苔黃。他們的脈象往往繃緊如琴弦（弦脈）。

2. 心脾兩虛型： 思慮過度，勞心傷神。長期的腦力透支、飲食不規律（飢飽無度、節食減肥）耗傷了氣血的生化之源——脾胃。氣血不足，則無以養心，心神失養則夜不能寐。這類患者多見於腦力勞動者、學生，特點是多夢易醒、心悸健忘、面色萎黃、食少乏力、舌淡苔白。

3. 陰虛火旺型： 都市生活如同一個巨大的『耗電器』。長期熬夜、過度使用電子產品、房事不節、嗜食辛辣燒烤，都在透支我們身體的陰液（可理解為身體的冷卻液和潤滑油）。陰液不足，則無法制約陽氣，導致『虛火』上擾心神。這類患者特點是心煩失眠、手足心發熱、夜間盜汗、口乾咽燥、舌紅少苔。

4. 胃氣不和型（常被忽略）： 『胃不和則臥不安』。晚餐過飽、過晚，或夜宵習慣，迫使本該休息的脾胃在夜間繼續加班工作。濁氣擾動中焦，氣機不降反升，自然影響心神安寧。特點是睡眠不安、脘腹脹滿、噯氣泛酸、舌苔厚膩。」

Bobo緊張地問：「我知你針灸是強項，你有甚麼辦法可以分享？解決我們失眠之苦。」

我答：「針灸之道。

針灸是調神安眠的利器，其優勢在於雙向調節、整體治療，能直接調整氣血，平衡陰陽，而無藥物依賴之虞。我的臨床取穴思路如下：

基礎處方（核心安神組穴）：

百會： 位於頭頂，為諸陽之會，針之可清頭目、寧神志，調節大腦功能。

神門： 心經原穴，是安神定志的第一要穴，直達心神，安心寧志。

三陰交： 脾、肝、腎三經交會穴，一穴通三經，能同時調補氣血、滋陰潛陽、健脾舒肝，是治療失眠的樞紐大穴。

安眠穴： 經外奇穴，位於耳後，是治療失眠的特效經驗穴。

辨證加減（體現中醫個體化精髓）：

肝鬱化火： 加太衝（肝經原穴，瀉肝火）、行間（肝經滎穴，清熱瀉火）。

心脾兩虛： 加內關（心包經絡穴，寬胸理氣）、足三里（胃經合穴，強健脾胃以生化氣血）。

陰虛火旺： 加太谿（腎經原穴，滋補腎陰）、湧泉（引火下行）。

胃氣不和： 加中脘（胃之募穴）、足三里（通降胃氣）。

治療通常以10次為一療程，初期可密集治療，後期鞏固，按個別症狀佐以艾灸。針刺手法講究「得氣」，患者會有酸、麻、脹的感覺，這正是氣至病所的表現。」

Bobo說，「雖然我不懂中醫學問，就是聽你說都能令我安心，起碼知道一定有得醫。平時有甚麼注意事項呢？能否分享一些比較獨特的心得。」

我笑答：「當然可以啦，獨特的日常注意事項，超越（喝牛奶）的層面。

1. 『收神』比『睡覺』更重要： 睡前1小時，必須遠離所有熒幕（手機、電腦、電視）。藍光耗傷肝血，紛雜資訊擾動心神。建議改為靜坐、聽緩和的音樂、用溫熱水泡腳（可加少許鹽或薑片）。泡腳能引火下行，幫助氣血下沉，為睡眠做好準備。

2. 『放下』與『裝傻』的智慧： 睡前切勿思考複雜問題或規劃未來。有煩惱可寫在紙上，告訴自己『明天再處理』。學會『裝傻』，對一些無關緊要的事選擇性忽略，是保護心神的重要法門。

3. 調整呼吸——腹式呼吸法： 仰臥，將手放在腹部。用鼻子深深吸氣，感受腹部隆起，胸腔保持不動；用嘴巴緩緩呼氣，感受腹部內收。重複5-10分鐘。此舉能按摩內臟，啟動副交感神經，讓身體切換到放鬆模式。

4. 枕中放物： 可自製一個小香囊，內裝合歡皮、薰衣草、酸棗仁等安神之品，置於枕邊，藉由其自然散發的氣味，幫助寧心安神。

5. 飲食忌宜： 下午之後忌飲咖啡、濃茶。晚餐七分飽，食材以清淡易消化為主，避免辛辣、油膩。對於心煩失眠者，晚飯後可少量食用蓮子百合粥；對於消化不良者，可適量飲用山楂陳皮水，若果不了解自己體質的進食宜忌，建議諮詢註冊中醫。

總而言之，改善睡眠是一場需要耐心與智慧的持久戰。它需要我們從快節奏的生活中剎車，重新審視並照顧自己的身心。正如《黃帝內經》所言：『恬惔虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。』惟有讓內心回歸平靜，讓身體回歸節律，方能擁有一夜安穩的深眠。」

Bobo定眼望著我：「難怪你這名中醫可以經常遊走世界各地，都完全沒有時差和睡眠問題的煩惱。」