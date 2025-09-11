怪蟲出沒 │ 港鐵車廂驚現怪蟲！女乘客被咬腫脹勁痕 網民驚呼真身恐怖+港鐵回應

近日一名女網民在社交平台分享，指日前乘搭港鐵屯馬線時，感到手腕被1隻巨型深色怪蟲叮咬，皮膚迅速腫起，於是向網民求助。她無奈表示：「佢而家搞到我勁驚唔知係咪心理作用，我成身都覺得好痕」，直言非常擔心。有網民認出「怪蟲」真身，建議事主立即求醫。

港鐵女乘客疑被木蝨咬致腫脹

該名港女於9月6日，在FB群組「香港滅蟲關注組」發文，指早上乘搭屯馬線列車時，感覺到有東西咬她，擔心是否被「木蝨」（又俗稱床蝨）咬：

啱啱坐車俾呢隻嘢咬，佢唔會係木蝨阿可（呵）？佢冇成排線咁咬。

從相中可見，事主的右手手腕皮膚被咬至腫起一大塊，紙巾上有被拍死的蟲子屍體，並留有血跡。

事主提到，「自己喺個袋度發現咗，佢爬喺個袋出面，最衰個袋仲要係黑色，其實好難發現」、「佢而家搞到我勁驚唔知係咪心理作用，我成身都覺得好痕」。她坦言十分擔心會將木蝨帶返家中，「而家好驚係咁搵都只係見到一隻，一帶返屋就真係死硬」。

港鐵女乘客疑被木蝨咬致腫脹。（FB群組@香港滅蟲關注組）

網民建議滾水浸衣服及求醫

很多網民看過照片後都認為是木蝨，驚呼恐怖：「好恐怖，之前我屋企都有，搞咗好耐先消失」、「帶咗返屋企就大災難」、「呢隻嘢千祈千祈千祈唔可以帶返屋企，真係會超級麻煩」、「咁大隻嘅？」、「應該係有乘客家中有床蝨，帶埋佢坐地（港）鐵，地（港）鐵車廂應該好難藏床蝨」。

更有不少網民向事主提供建議，並提醒求醫，「我建議你出街買嗰套新衫著」、「回家用滾水浸下衣服和沖涼先好上床」、「小心你啲衫有…..返到去要用熱水洗衫」、「燒晒啲衫和手袋」、「快啲去睇醫生」、「好大隻喎，快啲消毒搽藥膏，好毒下」。有網民促樓主向港鐵通報，「要報畀站長」、「快啲報畀MTR，佢哋會去車廂滅蝨！」。

事主回覆網民時說，「我諗都應該係，諗住畀你哋大家Double confirm下，話我知其實只係普通嘅蟲仔，點知真係惡夢」。

事主回想起之前家裏出現木蝨的痛苦經歷：

呢隻已經算細隻，我之前屋企已經爆發過一輪，但係已經係好幾年前嘅事嗰啲真係大隻到手指尾指甲咁，係成晚唔使瞓，佢真係狂咬仲要好痕。搵完佢個竇出嚟之後可能仲有一兩隻走得甩又生多一埋出嚟，係嗰年冬天勁凍，跟住佢哋先死晒，冇諗過甩難完之後而家噩夢又返嚟。

港鐵回應：會定期在列車進行滅蟲及深層清潔

港鐵曾回覆傳媒表示，致力為乘客提供清潔舒適的乘車環境，除了每晚會清潔列車外，亦會定期在列車進行滅蟲及深層清潔工作。港鐵指，屯馬線近日沒有收到乘客反映上述提及的事件，然而職員會多加留意。如乘客發現相關情況，可即時通知職員以便作出適切跟進。

外遊防蝨4要訣

床蝨（Bed Bug）抗藥性強且繁衍速度極快，蟲卵可在9至10日再度復活，現時市場上沒有殺蟲劑能將其消滅，只有滅蟲公司以專業藥劑噴灑能滅除它們。人們肉眼難以發現床蝨的卵和幼蟲，成蟲則會匿藏於行李的小縫隙，因此，大家一般不易察覺床蝨，在外遊時分分鐘會把床蝨帶回家。被床蝨叮者會受皮膚嚴重搔癢和睡眠素質受困擾。

綜合專家、前酒店員工和資深空姐分享外遊防蝨 4 要訣如下：

外遊防蝨4要訣

1. 徹底檢查酒店房間

徹底檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，例如有否發現存活或死去的床蝨、蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬、類似血斑的物體（ 可能是床蝨的排泄物）或有「甜霉味」。

檢查方法：

關上所有電燈和落地窗後，用手機之類的照明設備，檢查棉被、床墊底，並特別注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構、牆與家具之間的空隙和角落。

如發現木蝨活動的蹤跡，應要求轉換清潔的房間。

檢查前最好將行李放在房間外面、洗手間內或經確定沒有床蝨的桌子上。

2. 減少取出個人物品

床蝨在在入侵某一個空間初時，很難發現其蹤影。即使房內不見床蝨，並不能完全排除入侵的可能性，所以大家應減少取出行李箱内物品。

建議大家可以膠袋把衣物和各種物品分別盛載，放便提取。在離開酒店後，立即丟棄已用過的膠袋。

3. 回家後宜即日高溫消毒行李等物品

回家後，應即日以高溫處理行李及其他物品，例如衣物可用攝氏60度或以上熱水清洗；以及行李同樣以至少60度高溫處理，維持至少20秒。

4. 注意消毒和存放行李箧

在外住宿期間為免床蝨鑽進行李箧，可把行李篋放在浴缸裏或行李架，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走。若要把行李箱必須放地上，一定要拉上拉鍊。

回家後，以酒精徹底消毒行李篋內外以。若懷疑曾經住宿地方有床蝨為患，例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥，回家後應把行李擺放其他地方，例如放在洗手間。

入住酒店須知貼士

美國皮膚科醫生Charles Puza早前於TikTok上載短片，首先針對近年全球多國爆發的床蝨問題，提醒旅客入住酒店房間前，應仔細檢查床單、床墊、床頭板和床架等地方，是否有床蝨蹤跡，也可以檢查距離床5至8米內的家具，看看是否有床蝨留下的「深棕色或黑色乾排泄物斑點」。





