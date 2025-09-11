港姐莊子璇容貌再進化，鼻高膚白驚變混血靚樣，網民質疑進廠維修

歡迎回來

　　2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary），自參選以來一直話題多多。近日，她在社交網曬出新相，鼻高、膚色白驚變混血兒靚樣令網民驚訝，質疑她容貌又「升級」，更指Hilary樣貌像是徐淑敏和林嘉欣混合。

 

　　現年22歲的Hilary是首位千禧年後出生港姐冠軍，在今年7月大學畢業後，開始備受TVB重用，繼擔任港姐決賽司儀後，又參與演出新劇《金式森林》。

 

　　不過，有網民就發現她每一次更新近照，樣貌似乎都不同：五官變得愈來愈立體，尤其鼻子從一開始被嘲的「豬膽鼻」，近日突然變成「間尺鼻」，質疑她是否「進廠維修」。

 

回應「整容論」開心忍唔住笑

 

　　近日，莊子璇接受傳媒訪問時，被問及整容的傳聞。訪問影片在Threads上瘋傳，記者問Hilary如何看待網民質疑她整容，Hilary就笑笑口回應：

 

　　多謝大家留意到（嘻嘻），因為我最近自己化妝，喜歡好多日式妝容及化妝品，買到我破產呀（嘻嘻）⋯⋯

 

　　回應片段曝光後，網民諷刺指，「我覺得莊子璇回應整容傳聞回應得好好，因為連自己都呃埋其實係一個好高嘅境界」，另外又有網民分析，其實正面樣變靚都還可以解釋是靠化妝，「但側面個鼻高咗就無得呃！」。

 

　　Hilary參選前後容貌對比照：

 

轉載自晴報

 

Tags:#莊子璇#整容#TVB#林嘉欣
致癌陷阱 │ 母女同患血癌，專家警告：家中常囤積的1物，可能是一級致癌物
