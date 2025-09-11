外食營養失衡？專家推每日食雞蛋這分量，平民補品媲美保健品全方位補營養

都市人經常外食導致營養不均，不少人有吃保健品的習慣。去年有研究顯示，每天只要吃1種食物，功效媲美吃綜合營養保健品。研究建議每日只需吃1粒，已經足以改善健康，全方位補充多種營養素，老少咸宜。

研究揭逾6成青少年缺鈣、維他命D、膽鹼

Elsevier醫學資訊站在Facebook專頁發文指出，根據2007-2018年美國國民健康與營養調查（NHANES）針對3633名14-17歲青少年的分析，發現超過60%族群普遍存在鈣、膽鹼、鎂、維生素D與E攝取不足問題。此研究2024年發表於《營養學期刊》（The Journal of Nutrition），揭示外食世代營養失衡危機。

吃蛋為主餐 膽鹼、維他命D顯著提升

該研究團隊先將受試者分為三組，包括完全不吃蛋，日常飲食中含蛋成分和以蛋為主餐。結果顯示，以蛋為主餐的人在多項關鍵營養素攝取量顯著更高：

● 膽鹼：408.4毫克（神經發育關鍵）

● 葉黃素與玉米黃素：1544.1微克（護眼必需）

● 維他命D：6微克（促進鈣吸收）

● DHA：70毫克（腦部健康）

● 硒、維他命B2、蛋白質、鈣質亦明顯優於其他組別

綜合多種營養素的功能，對於發育期的青少年來說，膽鹼是神經發育關鍵；而葉黃素與玉米黃素有護眼的功效；維他命D促進鈣吸收；DHA維持腦部健康；還有其他關鍵營養素，如硒、維他命B2、蛋白質、鈣質等。

每天1顆蛋CP值超高 有效彌補營養缺口

研究人員指出，只需讓青少年每日攝取1顆雞蛋，即可整體提升營養分數，尤其對改善膽鹼、維他命D、鈣質不足效果顯著。雞蛋同時提供優質蛋白質與必需脂肪酸，成為外食族最高性價比的營養補充方案。

台灣營養師劉怡里在Facebook專頁分享影片，透露大家都關心營養豐富的雞蛋吃法及分量，在診間最常被問「雞蛋怎麼吃？吃多少？」。對此，她建議正常成年人一天吃2至3隻雞蛋為佳，攝取不會過量；另外，最好吃全蛋，營養比較豐富，因蛋黃中含有維他命A、D、E，葉黃素及玉米黃素，對眼睛和身體健康非常有好處。

大推1種煮法 營養吸收率高達99%

劉怡里還提醒，有研究發現雞蛋的不同熟度會影響營養吸收率。比如很多人愛吃的生蛋，其實吸收率很低，只有約50%；其他熟蛋例如炒煎蒸蛋、荷包蛋的吸收率大概80%。不過，「水煮蛋」的吸收率竟可達99%，相比生蛋而言，吃下的不止營養更豐富，也更衛生健康。

因此劉怡里推薦，吃雞蛋以熟蛋為主，並最好是用水煮的方式。但她也補充，即使雞蛋再有營養，減肥人士也不宜吃太多蛋，否則一樣會變胖。

吃雞蛋6大好處

日本內科醫生栗原毅在「PRESIDENT Online」網站列出雞蛋含有的多種營養素，包括1隻雞蛋就有約10克蛋白質，還含有豐富維他命A、B2、B6、B12、E和D3；同時還有防癌等功效：

雞蛋6大好處

1. 甲硫氨酸

有助肝臟分解酒精

2. 鈣質

有助維持骨骼健康

3. 膽鹼

預防認知障礙症

4. 胡蘿蔔素

抑制致癌物質

5. 膠原蛋白

保持皮膚濕潤

6. 溶菌酶

增強抵抗力和免疫力

資料來源：日本內科醫生栗原毅



9款安全雞蛋清單

水中銀於2023年11月至2024年2月期間，在本港各大超市商店選購了13個雞蛋品牌，共14款雞蛋樣本，進行「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎毒性測試。結果顯示，在樣本安全測試中，9個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）、4個樣本為黃魚（代表品質合格）及1個樣本為紅魚 （代表有待改善）。

以下為9款安全雞蛋清單：

琉璃之月日本白蛋

價格：HKD 24.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本



City'super Free Range Fresh Spanish Eggs

價格：HKD 40

產品規格：6隻

品牌所在地：香港



新紀元卵日本白蛋

價格：HKD 32.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本



首爾太陽韓國新鮮啡蛋

價格：HKD 26.8

產品規格：10隻

品牌所在地：韓國

農町湖北香濃粉紅鮮雞蛋大蛋

價格：HKD 29

產品規格：10隻

品牌所在地：中國



雪櫻姬日本白蛋

價格：HKD 36.9

產品規格：10隻

品牌所在地：日本



精品農莊新鮮雞蛋

價格：HKD 36.9

產品規格：10隻

品牌所在地：香港

佳之選非籠養雞蛋 M size

價格：HKD 29.9

產品規格：10隻

品牌所在地：香港

佳之選美國A級新鮮白蛋 L size

價格：HKD 49.9

產品規格：12隻

品牌所在地：香港

挑選優質雞蛋5大重點

● 查看產品標籤，確保標示有生產日期、保質期、生產地點等資訊，並優先選擇帶有認證標誌的雞蛋，如有機認證、國家食品安全標誌等。

● 注意雞蛋包裝是否完好無損，避免選購有裂痕或破損的蛋殼，以減少細菌污染的風險。

● 選擇外觀乾淨、無異味、蛋殼完整的雞蛋，並避免購買有異常顏色或形狀的蛋殼。

● 購買後應把雞蛋盡快放入雪櫃保存，避免長時間暴露在室溫下，

● 處理雞蛋前應洗淨雙手，食用前確保將其煮熟或烹煮至安全溫度。

另外，水中銀提醒大家，在保存雞蛋時，應放在遠離其他食品的位置，以避免交叉污染；並且請確保將生蛋和熟蛋分開存放，以免混淆。最佳保存方法還是冷藏保存，有效延長雞蛋的保質期並降低細菌污染的風險。