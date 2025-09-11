前商台DJ麻利飛東京拔罐醫濕疹，連做4日致嚴重貧血險暈倒機場

前商台DJ麻利近日分享遊日經歷，專程到東京拔罐，卻因為求好心切，一連拔罐4日，最終導致自己虛脫險暈倒在機場，非常驚險！

為治濕疹飛東京拔罐放血 連做4日致貧血

前商台DJ麻利（鄧慧妍）近日在Instagram發文分享遊東京的驚險經歷，她指自己起初因飲食不當引發全身性濕疹，為求根治專程飛往東京找相熟醫師做拔罐放血。原意想幫助身體排毒，但因她心急「乘勝追擊」，連續4日密集進行拔罐，返港當日上午仍再次治療，結果導致嚴重貧血，在機場一度面青口唇白：

但拔罐放血嘅過程我太進取，連放四日而且我嘅心態係乘勝追擊。結果本身冇咁虛，但成為了因為太進取而貧血嘅人。回程嗰日上午再放多鑊，但去到機場先至出問題……

前商台DJ麻利食錯嘢導致全身生濕疹。（IG@malisheep）

前商台DJ麻利特地飛東京拔罐。（IG@malisheep）

拔罐拔到虛脫 機場險暈倒

麻利指，當日在東京返港時在機場身體已經出現不適，僅重14公斤的行李卻感覺如32公斤，且伴隨噁心感。登機後因貧血加劇，無法承受機艙低溫，緊急購買棉被全身包裹保暖。下機後搭乘車回家時，更加遇上印度籍司機播放民族音樂，令她哭笑不得：

佢播緊印度嘅跳舞音樂（好彩無香精），我忍唔住用一把就嚟死嘅聲同佢講，我話我就嚟暈，我唔可以再聽印度音樂喇。佢都好生性自己去返耳機嗰度聽。

返家面青唇白攤床兩日 自嘲「血月月蝕應驗失血」

抵家後麻利整整臥床兩日，出現「眼白變白、面色發青、嘴唇蒼白」等典型貧血症狀。她自嘲此次經歷是「因極度白痴之事導致身體大reboot（重啟）」：

嗰日係血月月蝕！我真係無晒啲血！