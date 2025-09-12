名人健康 │ 67歲魯振順呻工作辛酸賠上健康！前列腺問題困擾，疑強忍大小便所致

前TVB「綠葉王」、現年67歲的魯振順加入TVB多年，一直有不少經典角色，而當年「東方不敗」一角亦令人印象深刻。不過，今年6月決定離巢的他近日接受TVB前高層陳志雲訪問時，便自爆過去工作辛酸，並因此為自己健康埋下不少禍根。

魯振順近日接受陳志雲的YouTube健康頻道訪問，便分享了過去捱更抵夜工作所帶來的身體問題。陳志雲跟魯振順談及受前列腺問題困擾，魯振順則笑言自嘲自己現在已是「滴滴仔」，並指因夜尿問題令睡眠大受影響：

「到咗我哋呢啲年紀，都係有啲『滴滴仔』，半夜三更就會一個鐘起身屙尿一次，甚至乎有啲炎症，就會半個鐘起身屙尿一次，有陣時我都自己，點樣先可以畀我瞓覺？但係我日頭係唔會屙，好奇怪，唔知啲水分去咗邊，夜晚一瞓低水分就出現。」

即使已經求醫，魯振順指情況仍然持續，目前還有泡泡尿，即蛋白尿問題，而病因他則估計懷疑與過去強忍大小便習慣有關：

「加上埋泡泡尿，蛋白泡，醫生叫我除咗平時食嘢要小心啲，仲開咗藥畀我食。可能因為我哋作息不定時，你知我哋做呢行，日頭我哋可能要瞓覺，夜晚開工有時去外景，大、細都忍住唔去，忍忍吓都忍壞咗。」

欠200萬巨債身心傷透

除此之外，魯振順又提起年少時，因少不更事欠了200萬巨債，那時一個單位才2至3萬已有成交，因此200萬巨債當時猶如天文數字，令他傷心又傷身。

「嗰陣時為咗努力還200萬嘅債，要經歷好磨鍊，所以有陣時個人點解會怪怪哋，因為好痛，變咗有時候五臟六腑會傷心，變咗好易有心臟病，變咗腦上面開始有記憶老化，一個意念唔好，經歷唔好，雖然身體表面上冇真正嘅傷害，但係已經潛在啲唔好嘅因子，到咗年紀大，前排身體檢查，驗完話要通波仔，不過因為冇乜病徵，所以做完第四日可以唱歌，第七日去貴州做騷。」

曾陷同性戀疑雲

現年67歲「綠葉王」魯振順，入行40多年演繹過無數角色，惟獨關於他的感情則鮮有提及，身邊亦不見有女伴，令不少人懷疑他的性取向。其實魯振順曾經講過在29歲時曾向拍拖7年的女友求婚被拒，分手後前度更自爆曾為佢墮胎，當時對他打擊極深；加上事業不順，結果他試過割脈自殺。魯振順其後對愛情抱隨緣心態，直到2021年始遇到真命天女Julie。

與60歲女友關係似母子

魯振順於2021年4月初公布戀情，與女友Julie相戀四個月就決定結婚，不過他其後曾承認婚事已告吹，還因另一半身體健康情況，不適合懷孕，故打消生小朋友的念頭！不過，他強調他與Julie未有分手，二人已同居生活，魯振順最近就形容二人關係像「母子」，又稱Julie為「老母」！

