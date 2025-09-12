家居意外 │ 《中年好聲音3》李金凱用腳開窗險墮樓！無臂勇士驚險一刻嚇壞網民

憑《中年好聲音3》成名、現年38歲李金凱儘管失去雙臂，不過一直而樂觀堅強態度面對人生，不少網民將他稱為「無臂勇士」。日前他於社交帳號分享用腳開窗的影片時，卻被網民直擊他因失平衡險墮樓的驚險一幕。

李金凱驚險一幕曝光

38歲李金凱不時於社交帳號分享自己在雲南老家的生活，正當近日他上載影片，並留言：

這一抹家鄉的夕陽送給你，生活的美好從來不在遠方，而是在眼前。

李金凱原想讓網民看看由他家中窗外看出去的風景時，網民卻將焦點放在他身體突失平衡，險墮樓的一幕上。

現年38歲李金凱憑參賽《中年好聲音3》成名。(IG截圖)

日前李金凱於社交帳號分享用腳開窗的影片時，卻被網民直擊他因失平衡險墮樓的驚險一幕。（網上截圖）

金凱想分享美麗夕陽給網民觀看，卻險象環生。（網上截圖）

片中，可見家居服的金凱走到家中其中一面近梳化的窗戶，然後用腳開窗，期間身體卻突然失平衡一度向前傾，慶幸他反應及時，避免慘劇發生。

不少網民均為李金凱捏一把汗，紛留言提醒他注意安全，有人則建議他安裝窗花及義肢，防意外發生:「要裝窗花， 防盜和防止意外發生， 要注意啊」、「危險 開窗要小心啊！」、「看得我腳都軟了」

10歲因觸碰高壓電失去雙臂

李金凱受訪時透露自己10歲時因觸碰高壓電而失去雙臂，但他並未因此失去對生活的熱情，反而更樂觀積極面對人生。意外後，他並沒有因此棄餒，他的父親亦不斷鍛鍊金凱生活技能，例如放工會專登遲返家，迫金凱學懂生活技能，用紙生火、煮飯燒柴及上廁所等。

金凱對他的同母異父家姐亦十分感謝，指對方一直在身邊照顧起居飲食，為自己帶來助力。

生活起居全靠1人

金凱十分感謝他的同母異父家姐，對方一直在身邊照顧起居飲食，對自己幫助甚大。金凱坦言：「其實她犧牲很大，因為來幫我，自家的飲品店都給別人做。有家人的照顧更安心，她跟我說過一句話『金凱值得更好的』。」