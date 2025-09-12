精神健康 │ 天水圍精神病母子墮樓亡，瞞報資產遭房署要求遷出公屋 + 9大輕生警號必知

天水圍天恩邨一對患有精神病母子，被指因13年前申請公屋時未有如實申報資產，因此遭房屋署發信要求遷出。母子曾就此作出上訴，並獲青山醫院發出證明書，建議容許二人繼續在單位居住，不過，今年3月上訴委員會最終裁定上訴失敗，涉案母子則先後於今年4月20日及7月31日墮樓亡。

因瞞報資產接「遷出公屋令」

據了解，死去的鄧先生及鄧母，生前分別患有精神分裂症及躁鬱症，母子二人於2017年獲分配天水圍天恩邨的一個二人單位。去年11月底，母子收到一封由房屋署發出的「遷出通知書」，指他們在13年前申請公屋時未有如實申報資產，因此要求二人在去年12月底前遷出單位。

鄧氏母子收信後由於感到非常焦慮，於是在他人協助下，向房署提出上訴。期間青山醫院於去年12月亦發出證明書，認為收回單位一事令鄧先生情緒低落，建議房委會容許二人繼續居於上址。

今年2月上訴委員會就事件進行聆訊，3月裁定鄧氏母子上訴失敗，並再發出「遷出通知書」，母親得悉上訴失敗後情緒激動，並在4月20日墮樓身亡。青山醫院在4月22日再次發出證明書，建議房委會暫緩遷出令，惟亦未獲接納。最終鄧先生亦不堪壓力，在7月31日墮樓身亡。

買地事宜 遺屬稱死者不知情

死者女兒鄧小姐事後曾向傳媒控訴，指其弟在2012年病發時，已與母親離異的父親曾探望他，並慫恿他簽署文件，稱會給予4萬元醫藥費報酬，惟事後無收到任何文件副本，懷疑買地一事與此有關。翻查土地註冊處紀錄，鄧先生2012年6月以50萬元購買元朗近山邊村兩幅地；2024年3月以40萬元賣出，買家英文名與兩幅地的原地主相同。

房屋局局長何永賢回應事件

房屋局局長何永賢今早在一個電台節目上回應事件時指，該對母子在2012年時申請公屋，在多次申報中均沒有申報有土地，而該兩幅土地的價值估值70多萬元，在加入資產總值後會超出上限。何永賢又指對事件感到非常難過，並指房委會同事在處理這個個案時，作出「人性化」處理，已情理兼備，盡量平衡。

9大輕生警號

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）曾在受訪時表示，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解情緒很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

1.精神萎靡

2.思想負面，常提及死亡

3.計劃交代身後事

4.性情大變或行為反常

5.封閉自己，拒絕與人聯繫

6.曾嘗試自殺和自殘

7.超過兩星期陷入沉鬱狀態

8.失眠

9.食慾不振

資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士

拆解精神分裂症5大成因

根據青山醫院精神健康網站資料，精神分裂症是一種腦部疾病，腦內不同區域的腦神經功能失調，產生思想和感知錯亂，並由此引申出語言和行為的異常及情緒的顯著轉變，而且主要由「個人腦部先天的脆弱性」與「外在環境壓力」造成。

家族遺傳

童年時受虐待

成長期經歷失戀

受學業壓力

工作及家庭負擔

資料來源：青山醫院精神健康網站

精神分裂症7大常見病徵

妄想

幻覺

言行錯亂

情感遲鈍

缺乏積極性

思想異常貧乏

大腦認知能力受損

資料來源：青山醫院精神健康網站