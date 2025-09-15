歡迎回來

名人婚姻 │ 48歲視帝陳山聰屢傳婚變，馬來西亞街邊食飯頹Look被野生捕獲
名人婚姻 │ 48歲視帝陳山聰屢傳婚變，馬來西亞街邊食飯頹Look被野生捕獲

　　48歲TVB視帝婚後誕一子，早前曾兩度傳婚變傳聞。日前他於馬來西亞街邊食飯時，再被網民野生捕獲，由於造型邋遢、身上污迹處處，相片被放小紅書上後極多網民認不出來，更笑指他已變了地盤工人，最新現況曝光！

 

曾兩度鬧婚變早前出言澄清真相

 

      陳山聰於2019年與圈外女友何麗萍（Apple）結婚，翌年誕下兒子陳霆軒（Jaco），家庭美滿、事業亦屢創高峰。傳出婚變，陳山聰解釋，不戴婚戒是因拍戲身形、工作影響，且太太Apple因身形變化同樣不常配戴，強調夫妻二人互動依舊，馬來西亞夜店被拍亦只是與劇組朋友慶功。早前他陪兒子慶祝五歲生日，一家三口於吉隆坡度假晒家庭照，以行動闢婚變謠言。

 

馬來西亞街邊食飯被捕獲 一身「工人」行頭原因曝光 

 

　　日前有網民於小紅書分享偶遇陳山聰的相片，相中只見他坐左路邊頗為簡陋的攤檔，低頭玩手機吃飯，穿萬白色背心與牛仔短褲的他，一頭金髮、臉上及身上均有污跡。

 

明星保養｜TVB視帝馬來西亞街邊食飯 衣著邋遢被笑似地盤工人 曾兩度鬧婚變現況曝光

明星保養｜TVB視帝馬來西亞街邊食飯 衣著邋遢被笑似地盤工人 曾兩度鬧婚變現況曝光

 

　　相片一出，這一身「工人look」令不少內地網民不認得，紛紛留言「這是誰呢」、「其實是邊個，拍戲中是不是」、「做乜成個地盤工咁？」，亦有粉絲到現場為他拍片慶生，預祝他票房大賣。

 

明星保養｜TVB視帝馬來西亞街邊食飯 衣著邋遢被笑似地盤工人 曾兩度鬧婚變現況曝光

 

 

　　據了解，陳山聰當日在馬來西亞拍攝，有指他願意捐出片酬協助梁競徽開拍賀歲電影《媽的又要嫁》，故飛往當地拍攝，甚至滿身污垢於街邊開餐。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#結婚#愛情#陳山聰
