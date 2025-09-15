43歲陳法拉出席電影節生圖曝光！網民批瘦似排骨：女神也會老

歡迎回來

空姐警示飛機熱門座位暗藏患癌風險！專家教你4招防癌+選位貼士
空姐警示飛機熱門座位暗藏患癌風險！專家教你4招防癌+選位貼士
　　現年43歲的女神陳法拉近年在荷李活闖出成績，她日前出席2025多倫多國際電影節，穿上紅色超開胸露背吊帶晚裝出席，有網民用原相機拍攝到的陳法拉竟是瘦到出現排骨胸，十分驚訝。


　　陳法拉是2005年華姐亞軍，其第一任丈夫是「Neway大少」薛世恒，當時女方為事業打拼中，因此沒有公開結婚的消息，而兩人最終在2013年分開。後來陳法拉離開TVB，到美國修讀戲劇碩士課程，事業發展愈來愈好，除了成功躋身荷李活發展，與梁朝偉合拍Marvel大作《尚氣與十環幫傳奇》，又成功收獲愛情，與法籍老公於2019年成婚兩年後誕下愛女「小米妮」，去年3月中再宣布細仔出世，家庭愈來愈大，有一家四口。

 

性感禮服出席電影節驚現排骨胸

 

　　日前，陳法拉出席2025多倫多國際電影節，其主演的新電影《小人物之歌》（The Ballad of a Small Player）在電影節上舉行首映禮。陳法拉於IG分享了自己穿著一身吊帶露肩低胸紅色晚裝的靚相，她留言表示，能跟超過1,700名觀眾一起觀賞他們的電影真是一次難忘的經驗，很高興能和他們富有遠見的導演重聚。

 

　　不過，有網民於社交網分享了一段在電影節期間拍攝到陳法拉的短片。未經美顏或修改下，陳法拉樣貌似乎跟修圖後效果不一樣，尤其低胸晚裝更突顯她上身暴瘦，胸前肋骨也清楚可以見。

 

　　生圖流出後，有網民大彈，「怎麽又黑又瘦」、「瘦得似排骨」，驚嘆原來女神也會老。但亦有網民覺得，陳法拉膚色健康，反而在沒有美顏、濾鏡修圖之下的樣貌，是靚得更真實自然。

 

3招「女神級」保養秘訣：

 

　　陳法拉早年大方分享自己的美容秘訣，簡易3招之中提及防曬是非常重要的。首先指出，她的必備日常護膚品就是精華素，可以滋潤皮膚以及變得光澤，容易吸收，而且細細支方便帶出街。

 

　　第二樣就是注重防曬，陳法拉指自己較易曬黑，所以出街一定帶遮，盡量會在有遮蔭下活動，這樣可減少皺紋和色斑。

 

　　最後就是要平衡工作壓力。陳法拉認為「Treat yourself better」，要對自己好些，用好的護膚產品可令自己靚一點，提升自信。

 

轉載自晴報

 

