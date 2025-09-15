名人健康 │ 59歲呂頌賢染惡菌險死！ICU搶救14日 + 多器官衰竭 + 暴瘦40磅死過翻生

現年59歲的呂頌賢早年憑《笑傲江湖》被譽為「最帥令狐沖」，又因一直保養得宜而人氣不減。不過，呂頌賢上月突因細菌性肺炎要入ICU搶救，死過翻生之後的最新照片可見他瘦如紙片、乾紋炸出，令人擔心。

呂頌賢1989年畢業於香港演藝學院，首部主演電影《拳王》就入圍香港電影金像獎「最佳新人獎」。之後他加入亞視，憑俊肖的容貌跟江華成為鎮台之寶。及後轉投TVB，主演1996年版《笑傲江湖》，呂頌賢亦憑這套TVB經典金庸劇中「令狐沖」一角爆紅，被大衆評為是史上最神似，直至近年他主力於內地工作，仍有不少觀眾稱他為「最帥令狐沖」。

入ICU死裏逃生暴瘦

今年8月，呂頌賢突驚爆因肺部感染細菌，一度命危要被送入ICU搶救。呂頌賢的太太麥景婷在個人社交平台透露丈夫留醫ICU長達兩星期：

「驚濤駭浪」的兩個多月，生死就在一瞬間！感恩所有護持的，關心的和幫忙的！！！

《@吕頌賢 落機—急症室—負壓病房—出院（醫療失當）—急症室—深切治療部（危殆）—隔離病房—回家靜養—鍛鍊中….》衷心勸諭每一位朋友，切記不要忙壞了身體啊！

麥景婷透露呂頌賢的病情，起初並無明顯症狀，但病菌破壞力極強、潛伏期長且難以防範，迅速擴散至多個器官，最後在ICU留了14天，消瘦掉差不多40磅，又轉述醫護人員指是次個案罕見及嚴重。

幸好，呂頌賢留醫14日後終於康復出院，又再度活躍於社交網。他於麥景婷帖文下留言感謝各界關心，表示自己整個過程都在昏迷中，並沒甚麽感覺！只是辛苦身邊的人為自己難過擔心：「這次真的知道了甚麽叫死過翻生，大家真的在忙碌中都要照顧好自己身體啊！」

而近日呂頌賢再於社交網晒出新照，雖然已經美顏「執過樣」，但狀態仍十分憔悴，明顯暴瘦。照片中可見，呂頌賢面部瘦削凹陷，眼尾及面頰地方明顯有極乾涸的皺紋；身軀亦瘦得如紙片人，連雙手都極纖幼，相信是他大病過後仍未完全恢復，健康情況令人擔心。

茹素多年惹爭議

呂頌賢大病出院後，在社交網發文一則美食照片，當中有飯、薄餅、咖喱；又手持一包印度素食，寫道，「是時候慰勞一下自己啦，印度的素食，真心不錯！有興趣的也可以去試試。」

事實上，呂頌賢和麥景婷已經茹素多年，呂頌賢更已食素約30年。他曾於訪談中表示，因為年輕時看到一本關於茹素的書，自始得到啟發開始食素，之後更向太太解說食素的好處，於是麥景婷也放棄吃肉成為素食者。

不過，之前呂頌賢和麥景婷茹素的習慣，不少內地網民爭議，但呂頌賢就拍片指茹素並無不妥。對於呂頌賢這次大病，有人認為是與長年吃素有關；如今病後消瘦卻依然對外宣傳素食，又要掀起新一輪網民議論。

針對兩公婆吃素的爭議，麥景婷選擇不啞忍，發文留言：

吃素係一種飲食模式，個人嘅喜愛！食素嘅人，係會生病，亦都會死亡！因為任何人都離唔開「生、老、病、死」！食咗素唔會變神仙，長生不老，長命千歲….希望大家放眼看清，不要再狹隘地誤解和扭曲素食嘅價值啊！

