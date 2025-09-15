37歲男星于朦朧北京墮樓亡！網民質疑另有內情 + 街坊爆列4大謎團細節

37歲內地知名男星于朦朧本月(11日墮樓身亡，其工作室已證實消息，並指事件已排除刑事嫌疑。不過，有網民卻指出案發至今仍有4大疑團仍未解開；有屋苑街坊則爆料透露更多案件細節。而噩耗傳出後，多位曾與于朦朧曾合作過的藝人亦紛發文致哀。



于朦朧北京墮樓亡

綜合內地傳媒報導，消息指，于朦朧於9月10日晚與5、6名好友在朋友家用餐。9月11日凌晨2點多，于朦朧回臥室睡覺時把門反鎖，凌晨6點左右，朋友散場時仍沒看到他，走到樓下卻發現了于朦朧倒臥在地上，有個遛狗的鄰居看到於是報警。

街坊爆料：狗聞血腥味發現死者

事發於北京朝陽區東四環的陽光上東小區，又有明星屋苑之稱。而事發後，地面已很快被清理乾淨，不過，從地下望上去，仍能看到涉事房間的窗戶開著，紗窗有損壞。有女街坊向當地傳媒爆料指在本月11日早上6時許，有鄰居遛狗時，因狗狗聞到血腥味，才發現有年輕男子倒在地上昏迷不醒，而且嘴巴流血，地上亦有一灘血。期間有人下來用衣服蓋住死者的臉，說是他的朋友。

網列4大謎團疑另有內情

有傳于朦朧被發現時身上衣服的口袋裏裝著兩隻勞力士名錶，臥室紗窗呈打開狀態。翻查紀錄，9月10日9點31分是于朦朧最後上線時間。事件發生後，有內媒致電當地兩間派出所，其中一方反問「你是問于朦朧吧？」，另一方則回覆「不用問了，等着看新聞吧！」，隨即掛線。

對於于朦朧的離世，有網民便列出當中4大謎團仍未解開，懷疑案件另有隱情。

● 為何「紗窗被撕開」? 網民指這舉動讓人非常困惑不解。

● 為何衣服口袋裝著兩隻勞力士名錶？ （目前該內容已刪除）

● 自殺為甚麼會選在朋友家自殺？

● 墮樓4小時無人察覺？ 從凌晨2點到6點，整整4小時，朋友在屋內卻無人察覺異常，也未聽到任何動靜。

網民更不解為何警方剛發生墮樓這件事沒多久，就能排除刑事案件嫌疑？

群星發聲致哀

來自新疆的于朦朧，於北京演藝專修學院畢業後，2013年曾參加《快樂男聲》比賽獲得北京唱區冠軍，不過卻於決賽中止步10強。2015年憑網絡劇《太子妃升職記》中飾演男二九王齊翰，而嶄露頭角，之後參演了多部古裝劇，包括《三生三世十里桃花》、《軒轅劍之漢之雲》、《新白娘子傳奇》等，有「古裝美男」之稱。

噩耗傳出後，多位與于朦朧曾合作過的藝人紛紛發文悼念，其中楊冪便以《三生三世十里桃花》中角色稱呼他：「四哥，願你在另一個世界安好。」

轉載自晴報