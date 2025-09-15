前港者陳凱琳獲封最吸金KOL！高EQ回應網民負評：一早預咗

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）近年轉型成為KOL，更被外界封為「最吸金KOL」。不過，人紅是非多，Grace經常面對網民大量負評，她近日接受訪問時就針對三大負評作出回應，其中包括最多人議論她和細佬的混血樣貌、被質疑非父母親生的傳言。

Grace日前接受方健儀網台節目《女人方言》訪問，談及由港姐轉型成為KOL的契機。她回憶當初選完港姐，公司已給她機會拍劇，雖然看不懂中文劇本，但當初覺得慢慢訓練始終會有進步。直至婚後生完大仔，遇上疫情，她和老公鄭嘉穎覺得未必在短時間內有劇拍，於是開始思考未來的發展道路。Grace向老公坦承「我覺得拍戲我都鍾意嘅，但係你問我，我都覺得我可以試吓拍網上嘅片先囉！」而鄭嘉穎亦理性為她分析，認為老婆的確未算對演戲十分狂熱，於是鼓勵她可以嘗試轉型網上拍片。」

自家品牌朱古力爆負評

Grace轉做KOL後深受公關和品牌歡迎，外界給她「最吸金KOL」稱號，但她直言不喜歡，認為不應這樣用錢去衡量一個人，亦不應被它定義自己身份和存在價值。而她在KOL行業打拼一段時間後，想學做生意，更第一次嘗試踏足飲食業，早前開設了自家的朱古力品牌；但就因媽咪麵朱古力及朱古力大福口味強差人意，加上網民覺得Grace「老是常出現」，總是在賣廣告，而惹來大量負評。

Grace也承認朱古力大福是有進步的空間，表示會反省，之後才會有進步：「首先我哋唔好話一睇到就講『點解你咁樣講我㗎？你真係好mean』，係咪我哋有事先？我哋有冇出錯？如果我哋有出錯，我哋一定要承擔呢個責任，同埋say sorry，咁咪Move on囉。」

Grace更笑指，老公鄭嘉穎和她性格一凹一凸，當她不能理解外界抹黑的時候，老公就會安慰她：「佢就會同我講真係唔使點理，最緊要你問自己你係咪想做呢個生意，你係咪想keep on going。」

霸氣回應非父母親生傳言

Grace自參選港姐以來，一直被外界指她與弟弟的樣貌有混血感、似印度人，不似父母般是中國人樣貌，甚至因而有人質疑兩姊弟是被收養、非親生。林作更曾稱自己願擲1000萬，要求Grace與弟弟驗DNA。

方健儀對此都直言「睇唔過眼」，說將心比己，若事情發生在自己身上都會有不開心。但Grace就果斷否認：「我無㗎，我無事，我真係無事！」，並表示不會當這傳言是一種侮辱：「如果我畀人感覺上講介意，就代表我都對呢一個國籍嘅人有一種批評， which I don’t。」她認為有任何傳言出現，最重要是向當事人了解。她自己都有問過父母，透露父母反應由始至終都是「冇嘢」：「咪畀佢哋講，無乜嘢，我仲嬲嚟做咩？（父母）我哋真係你爹哋媽咪呀嘛，咁我哋可以點做啫？咁人哋叫我去做DNA Test，唔通佢哋話我哋唔係就唔係？」

轉載自晴報