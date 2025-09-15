中醫調理濕疹獨特新方向：結合八字與五行 對應中藥及飲食宜忌 減少濕疹發作

承上期，宋振基中醫師續詳解濕疹五行分類與八字調理︰

1. 根據用神補益五行：

在八字中，當金、水為用神時，代表患者的體質需要透過補益肺金和腎水來達到平衡，以改善濕疹的發病根源。濕疹多與體內五行不平衡相關，如肺金虛弱導致皮膚屏障功能下降，或腎水不足無法滋養全身。此時，應選擇對應五行的中藥進行調理：

- 補金藥物（肺）：

金屬肺，主皮毛，肺金虛弱時，皮膚容易乾燥、瘙癢甚至裂口。可選用以下中藥：



- 黃芪：補氣固表，增強皮膚屏障功能，減少濕疹反覆發作。

- 白果：斂肺止癢，適合濕疹伴隨乾燥瘙癢者。

- 桑白皮：清肺瀉火，止癢消腫，適合濕疹合併皮膚紅腫者。

- 補水藥物（腎）：

腎水充盈才能滋養皮膚，緩解濕疹的乾燥和皸裂。當腎水不足時，患者易出現皮膚老化、反覆發作的瘙癢等症狀。可選用以下中藥：



- 熟地黃：滋陰補血，益精填髓，適合腎陰虛引起的皮膚乾燥、瘙癢患者。

- 山藥：補腎益精，健脾潤膚，適合濕疹伴有脾胃虛弱的患者。

- 枸杞子：滋補肝腎，養血潤膚，適合濕疹反覆發作、皮膚乾裂患者。

2. 根據忌神瀉火清熱

如果八字中火、木過旺為忌神，需瀉火清熱，以減輕濕疹的炎症反應。火或木過旺時，皮膚常表現為紅腫、滲液、瘙癢劇烈，甚至有明顯的濕熱濁毒表現。可以選用以下中藥進行調理：

- 清肝火藥物（木）：

肝火旺盛會加劇濕疹的炎症反應，需疏肝清熱以減輕症狀，可選用：



- 菊花：清肝火，疏風解毒，適合肝火旺盛引起的皮膚紅腫瘙癢。

- 柴胡：疏肝解鬱，調和肝脾，適合濕疹因情緒緊張誘發者。

- 龍膽草：瀉肝膽實火，清濕熱毒，適合急性濕疹滲液糜爛者。

- 瀉心火藥物（火）：

心火旺盛會助長肝火，進一步加劇皮膚炎症，需瀉火解毒，可選用：



- 黃連：清熱燥濕，瀉心火，適合濕疹紅腫滲液明顯者。

- 青黛：瀉火涼血解毒，可減輕濕疹的滲液和灼熱感。

- 山梔：瀉火除煩，清熱解毒，適合濕疹伴隨煩躁失眠的患者。

3. 平衡脾土以助金

當八字中脾土虛弱時，無法生肺金，導致皮膚免疫功能下降，濕疹反覆發作。調理上需健脾益氣，以間接補益金水，鞏固皮膚健康：

- 健脾益氣藥物（土）：

- 白朮：健脾燥濕，補氣養膚，適合脾虛濕盛導致的濕疹患者。

- 茯苓：健脾滲濕，清熱解毒，適合濕疹伴隨濕氣重的患者。

- 甘草：補脾益氣，調和諸藥，適合濕疹體虛者，並可緩解瘙癢。

八字與日常調養建議

1. 飲食與五行相應

根據八字五行，調整飲食可以幫助平衡體內五行，減少濕疹的發作：

- 金水為用神（補金水）：

- 宜食：梨、銀耳、百合、蓮子、黑芝麻，滋潤皮膚，提升肺腎功能。

- 禁忌：避免辛辣、乾燥食物，如辣椒、油炸食品，防止損傷肺金和腎水。

- 木火為忌神（瀉火木）：

- 宜食：綠豆、苦瓜、冬瓜、薏仁，清熱利濕，減輕濕疹炎症。

- 禁忌：避免荔枝、芒果、龍眼等助火生熱的水果，以及竹筍、蝦蟹等容易引濕生熱的食物。

2. 環境調控與五行

- 木火為忌神：

- 避免長期處於高溫、潮濕的環境，應保持室內空氣乾爽。

- 避免接觸刺激性物質，如化學清潔劑、油漆等，減少對皮膚的刺激。

- 金水為用神：

- 使用保濕劑，保持皮膚濕潤，減少乾裂和瘙癢。

- 遇乾冷季節，適當使用加濕器，保持室內溫暖濕潤，減少皮膚乾燥。

結語

八字與五行的結合，為濕疹的調理提供了一個獨特且全面的方向。透過分析患者八字中的五行強弱、用神與忌神，選擇適合的中藥進行對症調理，可以幫助患者減少濕疹的發作頻率，從根本上改善體質。這種辨證施治的方法，不僅能緩解症狀，還能實現五行平衡，從而為濕疹患者的長期健康奠定基礎。

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。