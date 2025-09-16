頸椎健康 │ 20歲女生退化如60歲，醫生警告：用手機姿勢錯誤如掛60磅保齡球

不少人習慣很自然低頭用手機，但長期這樣做不但會加速頸椎老化，甚至會帶來連鎖反應，後患無窮。有醫生提醒大家，低頭用手機的姿勢等同將60磅保齡球掛在頸上，可想而知低頭對頸椎傷害深遠。

頸椎退化不可逆

台灣神經內科主任葉宗勳醫生在其Facebook專頁分享案例，一名20歲女大學生因長期頭痛、頸部僵硬求醫，X光檢查發現其頸椎生理曲線完全消失，變成僵直的「軍人頸」，退化程度堪比60歲老人。葉宗勳解釋，健康頸椎原本具有向前彎曲的「C字形」弧度，是支撐頭顱、緩衝壓力的天然避震器。一旦因長期低頭導致曲線變直，將造成結構性損傷，且退化過程不可逆轉。

低頭用手機 頸椎承重驚人

故此，葉宗勳提醒低頭用手機時，槓桿原理使人體頸椎承受壓力暴增，當中最常見的姿勢讓頸椎受壓程度如同掛著一個60磅保齡球：

● 低頭15度：頸椎承重12公斤（約26.4磅）

● 低頭30度：頸椎承重18公斤（約39.6磅）

● 低頭60度（常見用手機姿勢）：頸椎承重27公斤（約59.5磅），相當於一個保齡球或一個7歲兒童的體重

頸椎變直引發3大連鎖反應

葉宗勳警告，頸椎變直絕非小事，可能導致：

● 頑固性頭痛與頭暈：頸椎錯位影響腦部血液供應

● 上肢麻痛：神經孔道變窄壓迫臂叢神經，引發肩膀至手指麻木

● 加速骨骼老化：提早出現椎間盤突出、骨刺增生等老年問題

3招自救護頸

● 視線平行法：將手機或熒幕舉高，使視線與之平行，「動手不動頭」

● 30分鐘法則：設定計時器，每半小時休息5分鐘，遠眺並活動肩膀

● 靠牆縮下巴：靠牆站立，下巴水平後收，如擠雙下巴一樣，使後腦輕貼牆面，維持10秒重複數次，強化深層頸肌

當疼痛出現時已太晚

葉宗勳提醒，頸椎退化初期常無明顯症狀，當出現疼痛、僵硬時，損傷多已形成。建議年輕人從現在開始調整姿勢，避免長時間低頭，若已出現相關症狀應盡早就醫檢查。

自測垂頭症

如果頸部（頭部）處於下垂狀態，肌肉就會撕裂並被纖維組織取代，從而導致癒合困難。 因此，早期診斷和治療非常重要。東京醫科大學提供頸部下垂的自我診斷，分為3個部分，裏面每個選項為3分，每個部分獲得3分或以上，就需要小心了：

1分鐘自測垂頭症



站立姿勢

○ 站立時，不能持續向前看三分鐘以上

○ 走路時，感覺頭昏眼花，脖子變得沉重，視野變得狹窄

○ 難以注視天花板

○ 低頭看書或使用電腦後，脖子難以抬高

○ 別人說我的姿勢變得更糟了



日常生活障礙

○ 無法刷牙

○ 吞嚥和漱口困難

○ 難以用杯子喝水

○ 舉手困難

○ 疲於向前看和向下看

○ 看紅綠燈和過馬路時感到疲倦翻身困難



身體神經系統症狀

○ 雙手顫抖

○ 走路變得不平穩。

○ 走路時抬起腳

○ 腰痛變圓，健忘症加重

○ 說話困難



資料來源：東京醫科大學