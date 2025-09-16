歡迎回來

頸椎健康 │ 20歲女生退化如60歲，醫生警告：用手機姿勢錯誤如掛60磅保齡球
健康Tips

頸椎健康 │ 20歲女生退化如60歲，醫生警告：用手機姿勢錯誤如掛60磅保齡球

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人習慣很自然低頭用手機，但長期這樣做不但會加速頸椎老化，甚至會帶來連鎖反應，後患無窮。有醫生提醒大家，低頭用手機的姿勢等同將60磅保齡球掛在頸上，可想而知低頭對頸椎傷害深遠。

 

頸椎退化不可逆

 

　　台灣神經內科主任葉宗勳醫生在其Facebook專頁分享案例，一名20歲女大學生因長期頭痛、頸部僵硬求醫，X光檢查發現其頸椎生理曲線完全消失，變成僵直的「軍人頸」，退化程度堪比60歲老人。葉宗勳解釋，健康頸椎原本具有向前彎曲的「C字形」弧度，是支撐頭顱、緩衝壓力的天然避震器。一旦因長期低頭導致曲線變直，將造成結構性損傷，且退化過程不可逆轉。

 

低頭用手機 頸椎承重驚人

 

　　故此，葉宗勳提醒低頭用手機時，槓桿原理使人體頸椎承受壓力暴增，當中最常見的姿勢讓頸椎受壓程度如同掛著一個60磅保齡球：

 

●　低頭15度：頸椎承重12公斤（約26.4磅）

●　低頭30度：頸椎承重18公斤（約39.6磅）

●　低頭60度（常見用手機姿勢）：頸椎承重27公斤（約59.5磅），相當於一個保齡球或一個7歲兒童的體重

 

頸椎變直引發3大連鎖反應

 

　　葉宗勳警告，頸椎變直絕非小事，可能導致：

 

●　頑固性頭痛與頭暈：頸椎錯位影響腦部血液供應

●　上肢麻痛：神經孔道變窄壓迫臂叢神經，引發肩膀至手指麻木

●　加速骨骼老化：提早出現椎間盤突出、骨刺增生等老年問題

 

3招自救護頸

 

●　視線平行法：將手機或熒幕舉高，使視線與之平行，「動手不動頭」

●　30分鐘法則：設定計時器，每半小時休息5分鐘，遠眺並活動肩膀

●　靠牆縮下巴：靠牆站立，下巴水平後收，如擠雙下巴一樣，使後腦輕貼牆面，維持10秒重複數次，強化深層頸肌

 

當疼痛出現時已太晚

 

　　葉宗勳提醒，頸椎退化初期常無明顯症狀，當出現疼痛、僵硬時，損傷多已形成。建議年輕人從現在開始調整姿勢，避免長時間低頭，若已出現相關症狀應盡早就醫檢查。

 

自測垂頭症

 

　　如果頸部（頭部）處於下垂狀態，肌肉就會撕裂並被纖維組織取代，從而導致癒合困難。 因此，早期診斷和治療非常重要。東京醫科大學提供頸部下垂的自我診斷，分為3個部分，裏面每個選項為3分，每個部分獲得3分或以上，就需要小心了：

 

1分鐘自測垂頭症
    

站立姿勢

○ 站立時，不能持續向前看三分鐘以上    

○ 走路時，感覺頭昏眼花，脖子變得沉重，視野變得狹窄    

○ 難以注視天花板    

○ 低頭看書或使用電腦後，脖子難以抬高    

○ 別人說我的姿勢變得更糟了    
    

 

日常生活障礙    

○ 無法刷牙    

○ 吞嚥和漱口困難    

○ 難以用杯子喝水    

○ 舉手困難    

○ 疲於向前看和向下看    

○ 看紅綠燈和過馬路時感到疲倦翻身困難    
    

身體神經系統症狀    

○ 雙手顫抖    

○ 走路變得不平穩。    

○ 走路時抬起腳    

○ 腰痛變圓，健忘症加重    

○ 說話困難    

    
資料來源：東京醫科大學

 

