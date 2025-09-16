女子食燒肉後10日突發中毒症狀！說話混亂、行為遲鈍，醫生揭急性中毒元兇

武漢一女子於家中與友人以炭爐燒烤，未料10日後突然出現言語混亂、行為遲鈍、認不得家人、走路困難等離奇症狀，送院後確診為「一氧化碳中毒遲發性腦病」，經調查後揭1關鍵致急性中毒，而眾人當晚1症狀其實已初顯徵兆。

綜合內媒及《九派新聞》報道，該名女子於7月中旬時與好友相約，在家中以炭爐烤肉，眾人邊燒烤邊暢飲啤酒，盡興而歸。未料幾日後，事主開始出現反應遲鈍、記憶力衰退等情況，10日後更發生語言混亂、辨識困難、走路也頻繁摔跤、四肢不自主抖動，生活幾乎無法自理。

期間家人帶她到多間醫院求醫，做盡各種檢查仍找不到原因，直到上月22日，家人帶事主到某醫院神經內科問診，主診醫生黎逢光發現事主狀況與普通神經系統疾病症狀不同，反而更似一氧化碳中毒後典型表現，仔細追問後才發現當日燒烤的種種關鍵線索：

屋內開炭爐燒烤派對 女子突神智不清揭急性中毒

原來當日因天氣炎熱，事主與友人用炭爐烤肉時，特意關緊門窗並開冷氣，當晚大家邊吃邊喝冰啤酒，回家後便都陷入了昏睡。醫生解釋指，密閉空間內使用炭火、瓦斯爐等燃料，因氧氣不足導致燃燒不全，產生大量無色無味的一氧化碳，極易累積至危險濃度。當日事主與友人應曾經因為密閉空間使用炭火燒烤，導致一氧化碳累積曾出現急性中毒，而部分患者出現急性中毒後，可能會出現「假癒期」，即經歷2至60日無症狀期，看似已無大礙，隨後卻出現神智障礙、肢體抖動、意識混亂等遲發性腦病，腦部及神經細胞持續受損。經診斷後，最終確診事主患上一氧化碳中毒遲發性腦病。

院方之後以高壓氧、腦細胞修復、針灸康復等綜合治療後，事主症狀才逐漸好轉。醫生提醒，夏季在密閉冷氣房內烤肉、煮飯或在通風不良車庫長時間怠速開冷氣都容易中毒，若出現頭暈、頭痛、噁心、意識混亂，應立即通風並送院求助。

一氧化碳中毒可致腦受損

本港衞生防護中心指，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。

長期處於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

衞生防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐或氣體煮食爐時室內有良好的通風及定期保養。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。據衞生署資料顯示，所有人都有機會因一氧化碳而中毒，較易受毒性影響的人士包括：

衞生署又指，一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，曝露後可導致中毒。以下是4大高危行為及地方：

一氧化碳中毒|6大高危族群

1. 幼童

2. 孕婦

3. 長者

4. 心血管或呼吸道疾病的患者

5. 血液疾病患者，如貧血等

6. 血液中含較高一氧化碳人士，如吸煙者

資料來源：衛生署

一氧化碳中毒4大高危地點

據本港衞生防護中心資料，一氧化碳是嗅不出、看不見、 嚐不到的，但它會致命。空氣中一氧化碳的濃度即使低至0.4%，也會在數分鐘內使人失去知覺及死亡。一氧化碳經肺部吸入，藉血液運送到身體每個細胞。一氧化碳能降低血液運送氧氣的能力，更重要是它能阻礙細胞運用氧氣產生能量，繼而導致身體器官（特別是腦部和心臟）缺氧受損。一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，以下綜合4大高危中毒地點：

1. 近道路交匯處或有交通擠塞的地方

2. 近工業廢氣排放口

3. 於通風不良的工作場所、家居或食肆使用有故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭

4. 通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

資料來源：衛生防護中心