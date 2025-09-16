名人養生 │ 59歲李若彤Fit如少女！勤力做Gym + 每日飲1種飲品

有「最美小龍女」之稱、現年59歲的李若彤最近經常分享養生飲食，近日露面一身辣妹造型猶如時光倒流40年，與19歲少女相比零違和感。

辣妹造型現身夜市

59歲女星李若彤日前（10日）現身湖南長沙夜市，體驗夜市攤位拍攝節目。她一身健康性感造型讓人眼前一亮，不少粉絲大讚少女感十足。她身穿短身貼身背心，露出小蠻腰，腹部零贅肉且可見明顯馬甲線，狀態極佳。

她現身夜市品嚐夜市美食，玩攤位遊戲時不時肉緊咬唇，凍齡美貌一覽無遺。身邊圍滿粉絲圍觀，在網上發文大讚她「比我媽還大比我還年輕」，她親自在網民的帖文下留言，分享自己養生飲品全靠每天喝茯苓水，讓她這幾十年來逆齡生長。

做GYM拍片零老態

她曾於小紅書便上載了一段高強度體能訓練影片，片中她近乎90度垂直落地，令網民震驚。影片中，只見身穿藍白色小背心及白色長褲的李若彤當日正進行健身訓練。令人震驚的是，她在健身教練兼演員劉畊宏的協助下，只憑腹肌及手臂力量，便輕易地可在腰板挺直的情況下，以近乎90度垂直落地，而且連續做了五次。成功完成後，她亦立即同劉畊宏擊手鼓掌。她更留言道：

地心引力都抓不住的強大核心

片段曝光後，不少人均驚訝「姑姑」的體能，「這是快60歲嘛？頂多30歲！」、「太厲害了」、「很強」。