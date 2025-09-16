歡迎回來

帶狀疱疹 │ 53歲梁漢文自爆曾生蛇經歷！打蛇針發冷無力 + 醫生揭50歲以上風險高
健康Tips

帶狀疱疹 │ 53歲梁漢文自爆曾生蛇經歷！打蛇針發冷無力 + 醫生揭50歲以上風險高

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年53歲的梁漢文日前在社交平台開心宣布喜訊，比他年輕16歲的弟弟家中添新成員，梁漢文榮升做大伯。梁漢文近日再發帖文，上傳兩張新照片，可見他皮膚黝黑，滿臉鬍茬，看起來有些疲倦。梁漢文透露因為曾「生蛇」，因此需打「蛇針」。

 

梁漢文自揭打「蛇針」後反應

 

　　梁漢文近日在社交平台發文表示，他去年曾患帶狀疱疹（俗稱生蛇），今年3月接種了第一針帶狀疱疹疫苗（俗稱蛇針），當時感到非常辛苦且發冷，現在需接種第二針，希望反應不會像上次那麼辛苦。有網民建議梁漢文先服食止痛藥打底，他回覆：「醫生話需要先食，第二針未必有感覺。」他寫道：

 

　　因為舊（去）年生過一次「蛇」，所以3月嘅時候打咗第一針「蛇針」，半年內要打第二針（有20年抗體）。第一針打完嗰晚都有啲辛苦……又發冷…又會軟瀨瀨…維持咗成晚，到第二日先好返（每個人反應都唔一樣），希望今晚唔使好似上次咁辛苦……係時候早啲返去瞓喺張床度「等針到。

 

　　慶幸梁漢文擔心的事並沒有發生，他於11日更新身體狀況：

 

　　同大家報告下，昨日打完第二支「蛇針」，一切感覺正常，只係額頭有少少㷫。今日已經可以出去遊車河同曬太陽，報告完畢。

 

　　不少粉絲都為他高興：「無事就好」、「最緊要身體健康，咁就可以周圍去喇」。

 

分享打第二支「蛇針」後反應。（IG@edmond4gorleung)

 

多位藝人曾受生蛇折磨

 

　　生蛇本身不會直接致命，但可引發多種嚴重併發症。例如疱疹若生長在眼部周圍（俗稱「上眼」），可能導致視力受損甚至失明；若出現在耳朵附近，則可能影響聽力。

 

　　除了梁漢文外，演藝圈中也有不少藝人曾飽受此病困擾，包括蔡一傑、黎瑞恩、林保怡、盧覓雪、陳慧琳、蘇施黃、蕭正楠、劉佩玥等。其中，黎瑞恩的情況尤其嚴重，疱疹長在眼部周圍，對視力構成威脅，而蔡一傑的患處更從頸部蔓延至頭部，劇痛難忍，被他形容為「十級劇痛」。

 

梁漢文突抱B宣布喜訊 凍齡老婆曾患乳癌放棄生育

 

　　梁漢文日前（7日）在IG上載多張抱B相，相中他與家人於一間酒樓內用膳，他則一臉「慈父」樣般對著手抱的BB，非常溺愛地與BB玩樂，一時陪睇手機，一時又將BB舉高高，注意力一直無從BB身上離開。正當外界疑惑BB身份時，梁漢文則於IG留言揭盅：

 

　　最近細我16年嘅細佬為梁氏家庭增添咗第一個小成員，為我哋已邁向人口老化嘅幾兄弟姊妹帶嚟咗不少歡樂氣氛…而我亦正式宣布做咗啊伯……大伯！健康最緊要。

 

 

梁漢文日前上載多張抱B相，一臉「慈父」樣般對著手抱的BB。

 

梁漢文與太太Karen愛情長跑多年

 

　　梁漢文與太太林文慧（Karen）於1998年拍拖，2008年倆口決定結束十年愛情長跑並結婚。不幸地婚後只有3年，Karen於2011年確診乳癌，梁漢文當時難過表示：「我太太有這個病，其實好大程度都是受情緒、心情影響，有時大家…或者是我吧，工作忙，回家會一聲不吭，可能疏忽了。」慶幸經過逾一年時間治療，Karen於2013年康復，但梁漢文夫婦之後決定放棄生育，過二人世界。

 

生蛇3大症狀

 

　　根據本港衞生署資料顯示，帶狀疱疹是由引起水痘的水痘帶狀疱疹病毒引致，是一種令人痛楚、呈帶狀的紅疹並帶有水泡的傳染病。病毒會於水痘患者痊癒後，潛藏在體內的神經系統。

 

　　若發現皮膚出現異常，需立即求醫，病徵包括：

 

生蛇3大症狀

1.出現痕癢或微痛，帶有灼熱感覺。

2.出現紅疹

3.紅疹變成水泡，再蔓延成帶狀。

資料來源：香港衞生署

 

生蛇高危風險因素

 

　　皮膚科專科醫生區志森曾表示，以下因素會增加「生蛇」風險，當中包括50歲以上及免疫力低的人士：

 

帶狀疱疹4大高危大士

1.50歲以上人士

2.患有慢性病、自身免疫系統出現毛病或曾服用壓抑免疫系統病病的藥身人士。

3.壓力大、患抑鬱人士

4.患呼吸系列疾病人士

資金來源：皮膚科專科醫生區志森

 

生蛇圍一圈會死？

 

　　至於坊間傳言「生蛇圍一圈會死」，區醫生則表示沒有根據，一般「生蛇」只會局限於身體單邊，或者偶爾兩個相連的神經線區域；不過在特殊情況下，免疫能力缺乏或受抑制的病人，如愛滋病、血癌、接受器官移植、長期服食類固醇等人士，生蛇可同時出現於身體多個不同位置，

 

　　其實『生蛇圍一圈會死』係一個謬誤，唔係因為兩邊一齊生蛇而致命，有機會係呢位患者身體免疫力非常低，同時出現併發症致死。

 

　　而「生蛇入眼」不單會引起眼球表面發炎，炎症消退後可以引致結疤，甚至增加青光眼、白內障、視網膜脫落的可能，嚴重影響視力，因此絕對不能忽視。

 

病發後72小時內服藥可減症狀

 

　　區醫生建議，患者於病發後的72小時內服用抗病毒藥物，可有效減輕症狀及縮短病程，亦能減少生蛇後神經痛。如果患者多於72小時求醫， 醫生仍有可能處方抗病毒藥物，不過效力會隨時間而降低。

 

　　由於「生蛇」屬於過濾性病毒，未試過有水痘人士接觸「生蛇」人士，有機會被傳染導致出水痘。故此，區醫生指最有效預防「生蛇」的方法是接種帶狀疱疹疫苗。另一方面，高危人士應有適當休息、攝取足夠營養及多做運動，以提升自身免疫力。

