即食麵安全警示｜印尼營多麵1口味驗出農藥超標！台灣食藥署要求退運或銷毀

印尼老字號即食麵品牌營多麵（INDOMIE），被譽為全球最好吃的即食麵，是港人摯愛的即食麵品牌。不過，台灣衛福部食藥署日前發現一批營多麵湯麵口味被檢出調味料中農藥超標，要求退運或銷毀。

台灣食藥署在本月9日公布邊境查驗不合格品項，指出高雄市「萬川實業有限公司」進口的一批營多麵速食湯麵「班賈爾青檸風味湯麵」口味，調味粉包中被檢出農藥環氧乙烷濃度每公斤0.1毫克。依「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限每公斤0.1毫克。因此按照台灣當局規定，需在邊境退運或銷毀這批共900公斤速食湯麵。

營多麵速食湯麵「班賈爾青檸風味湯麵」口味被檢出調味料中農藥超標。（網圖）

19款出前一丁即食麵營養圖鑑

「Wellbeans」註冊營養師日前在IG專頁分享出前一丁即食麵全圖鑑，詳細列出19款口味營養價值；當中有3款味道鈉含量超出每日攝取上限，不可過量進食。

麻油味(91g)

卡路里(kcal)：416

碳水化合物(克)：53.8

蛋白質(克)：9.1

脂肪(克)：18.3

鈉含量(mg)：1383

黑蒜油豬骨湯味(97g)

卡路里(kcal)：419

碳水化合物(克)：58.7

蛋白質(克)：10.4

脂肪(克)：15.9

鈉含量(mg)：1659

醬油豬骨湯味(100g)

卡路里(kcal)：420

碳水化合物(克)：56.8

蛋白質(克)：10.5

脂肪(克)：16.8

鈉含量(mg)：1777

柚子胡椒豬骨湯味(98g)

卡路里(kcal)：422

碳水化合物(克)：59.3

蛋白質(克)：9.7

脂肪(克)：16.2

鈉含量(mg)：1548

極辛豬骨湯味(100g)

卡路里(kcal)：425

碳水化合物(克)：54.6

蛋白質(克)：9.6

脂肪(克)：18.7

鈉含量(mg)：2147

韓辣海鮮味(98g)

卡路里(kcal)：427

碳水化合物(克)：60.4

蛋白質(克)：10

脂肪(克)：16.1

鈉含量(mg)：1731

味噌豬骨湯味(100g)

卡路里(kcal)：434

碳水化合物(克)：56.3

蛋白質(克)：10

脂肪(克)：18.7

鈉含量(mg)：1672

九州濃湯豬骨湯味(98g)

卡路里(kcal)：435

碳水化合物(克)：59.8

蛋白質(克)：8

脂肪(克)：18.2

鈉含量(mg)：1539

激辣火山味(100g)

卡路里(kcal)：447

碳水化合物(克)：51.8

蛋白質(克)：10.9

脂肪(克)：22.9

鈉含量(mg)：1703

紅燒牛肉味(95g)

卡路里(kcal)：449

碳水化合物(克)：52.7

蛋白質(克)：9.4

脂肪(克)：22.3

鈉含量(mg)：1429

雞蓉味(100g)

卡路里(kcal)：450

碳水化合物(克)：57.4

蛋白質(克)：10.9

脂肪(克)：19.6

鈉含量(mg)：1779

海鮮味(100g)

卡路里(kcal)：451

碳水化合物(克)：57.8

蛋白質(克)：10.7

脂肪(克)：19.7

鈉含量(mg)：2157

椒麻麻油味(96g)

卡路里(kcal)：451

碳水化合物(克)：51.8

蛋白質(克)：9.8

脂肪(克)：22.7

鈉含量(mg)：1651

番茄雞蛋牛肉味(100g)

卡路里(kcal)：451

碳水化合物(克)：56.5

蛋白質(克)：10

脂肪(克)：20.5

鈉含量(mg)：1420

香辣牛肉味(96g)

卡路里(kcal)：451

碳水化合物(克)：52.5

蛋白質(克)：9.8

脂肪(克)：22.5

鈉含量(mg)：1430

五香牛肉味(100g)

卡路里(kcal)：456

碳水化合物(克)：58.1

蛋白質(克)：11.1

脂肪(克)：19.9

鈉含量(mg)：2062

沙嗲味(100g)

卡路里(kcal)：461

碳水化合物(克)：55.7

蛋白質(克)：11.5

脂肪(克)：21.3

鈉含量(mg)：1379

麻辣XO醬海鮮味(100g)

卡路里(kcal)：472

碳水化合物(克)：53.6

蛋白質(克)：10.5

脂肪(克)：23.9

鈉含量(mg)：1275

泰式青咖喱味(100g)

卡路里(kcal)：486

碳水化合物(克)：50.5

蛋白質(克)：9

脂肪(克)：27.5

鈉含量(mg)：1695

*每食用份量計算

資料來源：「Wellbeans」註皿營養師

以上19款出前一丁即食麵中，鈉含量超出成人每日攝取上限口味包括：

極辛豬骨湯味（鈉含量：2147mg）

海鮮味（鈉含量：2157mg）

五香牛肉味（鈉含量：2062mg）

根據世界衞⽣組織建議，成⼈及兒童每⽇建議鈉攝取量：

成⼈：每⽇鈉攝取量應少於2000毫克，相等於約⼀平茶匙食鹽（約5克食鹽）。

兒童：建議每⽇鈉攝取量應低於成⼈⽔平，並根據其年齡及能量需求按比例調整。⼀般⽽⾔，1歲以下嬰兒不應額外添加鹽分；1-3歲幼兒約每⽇不超過1200毫克；4-6歲兒童約每⽇不超過1500毫克；7-10歲兒童約每⽇不超過1800毫克；11歲或以上兒童則與成⼈建議量相近。

而香港法例將每100克固體食物含超過600毫克鈉定義為「⾼鈉」；將每100克固體食物含超過20克總脂肪定義為「⾼脂肪」。

「Wellbeans」註冊營養師指出，即食麵為油炸食品，脂肪含量高，過量進食會引致肥胖。而且即食麵使用的油為棕櫚油，是一款含極高飽和脂肪的油，長期大量進食會增加壞膽固醇，引致心血管疾病等健康問題。另外，每一款即食麵的鈉含量亦極高，進食會引致血壓上升，高血壓患者亦應避免。

不過，市民可以減少使用包裝內的調味粉，有助降低鈉攝取。但麵餅內含有的鈉是無可避免的，所以營養師還是忠告大家理性進食。

消委會4.5星非油炸即食麵

消委會曾搜集19款預先包裝即食麵樣本，包括14款油炸和5款非油炸樣本，當中4款為撈麵或拌麵。測試項目包括營養素、食用安全、麵餅品質等，並各自測試麵餅及其隨附的調味品及配料。假設消費者每次進食1包麵，即1個麵餅及其隨附的調味品和其他配料。當中，以下4款即食麵因較低脂安全，獲消委會4.5星好評，全部屬非油炸即食麵：

KIKI 葱油拌麵

好食樂 Howsler 老媽拌麵（葱油開洋）

Maruchan Seimen Miso Flavor Instant Noodle

過海製麵所 曾拌麵 - 麻油椒香

19款即食麵營養及總評分

（評分由低至高排列）：

消委會評測

19款即食麵

媽咪胡椒湯麵

營養素評分：2.5

鈉（毫克/每份總和）：2179

總脂肪（克/每份總和）：21.6

飽和脂肪（克/每份總和）：9.0

食用安全：

麵餅：1.5

其他成分：3.5

售價：$26

來源地：馬來西亞

總評：2.5*

Meadows冬陰功味即食麵

營養素評分：3

鈉（毫克/每份總和）：1984

總脂肪（克/每份總和）：17.7

飽和脂肪（克/每份總和）：7.4

食用安全：

麵餅：2.5

其他成分：3.5

售價：$11

來源地：馬來西亞

總評：3*

功德林一品全素麵(香菇野菜)

營養素評分：2.5

鈉（毫克/每份總和）：2477

總脂肪（克/每份總和）：19.5

飽和脂肪（克/每份總和）：7.5

食用安全：

麵餅：3

其他成分：3.5

售價：$14.6

來源地：中國

總評：3*

公仔

公仔麵麻油味

營養素評分：3

鈉（毫克/每份總和）：1916

總脂肪（克/每份總和）：20.2

飽和脂肪（克/每份總和）：8.8

食用安全：

麵餅：2.5

其他成分：5

售價：$15

來源地：香港

總評：3*

日清食品

出前一丁麻油味即食麵

營養素評分：3

鈉（毫克/每份總和）：1858

總脂肪（克/每份總和）：17.7

飽和脂肪（克/每份總和）：7.7

食用安全：

麵餅：2.5

其他成分：5

售價：$20

來源地：香港

總評：3.5*

福字

上湯伊麵

營養素評分：3

鈉（毫克/每份總和）：1908

總脂肪（克/每份總和）：16.3

飽和脂肪（克/每份總和）：6.8

食用安全：

麵餅：3

其他成分：5

售價：$24

來源地：越南

總評：3.5*

蟹王

即食麵(麻油)

營養素評分：2.5

鈉（毫克/每份總和）：2050

總脂肪（克/每份總和）：20.1

飽和脂肪（克/每份總和）：8.5

食用安全：

麵餅：3.5

其他成分：5

售價：$55.8

來源地：越南

總評：3.5*

TOPVALU

Bestprice Instant Noodles Miso Flavor

營養素評分：2.5

鈉（毫克/每份總和）：2338

總脂肪（克/每份總和）：17.1

飽和脂肪（克/每份總和）：7.1

食用安全：

麵餅：3.5

其他成分：5

售價：$28.9

來源地：日本

總評：3.5*

百勝廚

新加坡叻沙拉麵

營養素評分：1.5

鈉（毫克/每份總和）：2211

總脂肪（克/每份總和）：34.1

飽和脂肪（克/每份總和）：22.4

食用安全：

麵餅：5

其他成分：3

售價：$134

來源地：新加坡

總評：3.5*

極豚

辛辣豬骨拉麵

營養素評分：3

鈉（毫克/每份總和）：2042

總脂肪（克/每份總和）：19.1

飽和脂肪（克/每份總和）：8.0

食用安全：

麵餅：4

其他成分：5

售價：$44.9

來源地：日本

總評：3.5*

八道

牛骨湯麵

營養素評分：3

鈉（毫克/每份總和）：1945

總脂肪（克/每份總和）：17.9

飽和脂肪（克/每份總和）：7.5

食用安全：

麵餅：3.5

其他成分：5

售價：$42.9

來源地：韓國

總評：3.5*

不倒翁

芝士拉麵

營養素評分：3

鈉（毫克/每份總和）：2017

總脂肪（克/每份總和）：16.6

飽和脂肪（克/每份總和）：7.5

食用安全：

麵餅：4

其他成分：5

售價：$28

來源地：韓國

總評：3.5*

養養

冬蔭功麵(酸辣蝦湯麵)

營養素評分：3

鈉（毫克/每份總和）：2226

總脂肪（克/每份總和）：14.9

飽和脂肪（克/每份總和）：6.2

食用安全：

麵餅：5

其他成分：4.5

售價：$20

來源地：泰國

總評：4*

三養

辣雞味芝士撈

營養素評分：3

鈉（毫克/每份總和）：1581

總脂肪（克/每份總和）：18.1

飽和脂肪（克/每份總和）：6.9

食用安全：

麵餅：4.5

其他成分：5

售價：$39

來源地：韓國

總評：4*

農心

辛辣麵

營養素評分：3

鈉（毫克/每份總和）：1865

總脂肪（克/每份總和）：17.7

飽和脂肪（克/每份總和）：7.2

食用安全：

麵餅：4.5

其他成分：5

售價：$46

來源地：韓國

總評：4*

KIKI

葱油拌麵

營養素評分：3.5

鈉（克/每份總和）：1509

總脂肪（克/每份總和）：10.0

飽和脂肪（克/每份總和）：1.6

食用安全：

麵餅：5

其他成分：5

售價：$68

來源地：台灣

總評：4.5*

好食樂

老媽拌麵（葱油開洋）

營養素評分：3.5

鈉（毫克/每份總和）：1752

總脂肪（克/每份總和）：10.9

飽和脂肪（克/每份總和）：0.7

食用安全：

麵餅：5

其他成分：5

售價：$69.9

來源地：台灣

總評：4.5*

Maruchan Seimen

Miso Flavor Instant Noodle

營養素評分：3.5

鈉（毫克/每份總和）：2170

總脂肪（克/每份總和）：5.3

飽和脂肪（克/每份總和）：1.8

食用安全：

麵餅：5

其他成分：5

售價：$44.9

來源地：日本

總評：4.5*

過海製麵所

曾拌麵-麻油椒香

營養素評分：3.5

鈉（毫克/每份總和）：1684

總脂肪（克/每份總和）：16.5

飽和脂肪（克/每份總和）：2.3

食用安全：

麵餅：5

其他成分：5

售價：$69

來源地：台灣

總評：4.5*

資料來源：消委會

＊資料來自消委會第568期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更