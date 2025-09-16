小小麵糰不單調，包點口味變化 今期素食譜：椰奶全麥蒸饅頭

曾幾何時，不再吃早餐的呢？是甚麼原因，在沒有吃早餐的狀況下，就出門上班上課的呢？以前，因為起床起得晚，還沒有睡醒的胃，不想吃東西，就簡單的喝一杯黑咖啡，便上班去了。後來，覺得不太對勁（醫生說早餐是一天最重要的），決心改一改習慣，管胃睡醒了沒有，都會弄一些東西，比如番薯、香蕉、雞蛋…...和饅頭來吃。

除了麵包以外，饅頭算是很多人早餐的選擇之一。有時候，肚子餓了，想吃簡單一點的時候，總走去家附近那上海餐廳，叫一份蒸饅頭，和一碗鹹豆漿，好來打包回家慢慢享用。不要少看這一糰小小的麵糰，做起來變化多端，無論是原味的，是蛋奶、五榖的，還是蒸的、炸的、扭花的...… 饅頭從來不單調。

做饅頭，說簡單有道理，說它不容易弄好也很有道理。要做出鬆軟的饅頭，靠的是麵糰發酵的時間。如果用市場上買得到含乳化劑的酵母粉，發酵起來的時間比較好掌握；但用上一些相對天然的酵母菌的話，就需要一點耐性，因為光是等麵糰的發酵，就可能等上一個小時。不過，能吃到一口鬆軟又感覺健康的饅頭，會不會是值得的呢？

椰奶全麥蒸饅頭（2人份）

時間：2小時

材料：

全麥麵粉 3茶杯／椰奶 1.5茶杯／酵母粉 2湯匙

調味：

鹽 半茶匙／糖 3湯匙

工具：

大沙律（拉）碗／湯碗／茶杯／矽膠攪拌匙／麵糰切刀／蒸鍋／碟

步驟：

1. 把全麥麵粉放大沙律（拉）碗中，加入酵母粉、鹽、糖，和2湯匙的食油（如圖），攪拌均勻。

2. 加入椰奶（如圖），攪拌均勻； 加入半茶杯的清水，攪拌成麵糰。

3. 把麵糰切成八小塊（如圖）。

4. 逐一把小麵糰揉搓成小饅頭的樣子（如圖），用一塊乾布蓋在小饅頭糰上，待發酵1小時。

5. 以中火煮沸蒸鍋裏的水，放入步驟4，續以中火，蒸20分鐘。

筆記：

每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。