歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

新機動戰記高達W 30周年|西九1200 架無人機匯演+星光...
吃喝玩樂 玩樂 What’s On

新機動戰記高達W 30周年|西九1200 架無人機匯演+星光...
開市Good Morning

聯儲局9月或大手減息？騰訊次季業績勝預期 為股價添動力？快手獲大行唱好 績前可留意？
崇高婚姻與廉價性愛？當性在婚姻中缺席，換來的是無盡懷疑和磨擦
Sex & Love 性治療師手記

崇高婚姻與廉價性愛？當性在婚姻中缺席，換來的是無盡懷疑和磨擦
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
小小麵糰不單調，包點口味變化 今期素食譜：椰奶全麥蒸饅頭
食得有營
素食
健康好煮意

小小麵糰不單調，包點口味變化 今期素食譜：椰奶全麥蒸饅頭

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　曾幾何時，不再吃早餐的呢？是甚麼原因，在沒有吃早餐的狀況下，就出門上班上課的呢？以前，因為起床起得晚，還沒有睡醒的胃，不想吃東西，就簡單的喝一杯黑咖啡，便上班去了。後來，覺得不太對勁（醫生說早餐是一天最重要的），決心改一改習慣，管胃睡醒了沒有，都會弄一些東西，比如番薯、香蕉、雞蛋…...和饅頭來吃。

 

　　除了麵包以外，饅頭算是很多人早餐的選擇之一。有時候，肚子餓了，想吃簡單一點的時候，總走去家附近那上海餐廳，叫一份蒸饅頭，和一碗鹹豆漿，好來打包回家慢慢享用。不要少看這一糰小小的麵糰，做起來變化多端，無論是原味的，是蛋奶、五榖的，還是蒸的、炸的、扭花的...… 饅頭從來不單調。

 

　　做饅頭，說簡單有道理，說它不容易弄好也很有道理。要做出鬆軟的饅頭，靠的是麵糰發酵的時間。如果用市場上買得到含乳化劑的酵母粉，發酵起來的時間比較好掌握；但用上一些相對天然的酵母菌的話，就需要一點耐性，因為光是等麵糰的發酵，就可能等上一個小時。不過，能吃到一口鬆軟又感覺健康的饅頭，會不會是值得的呢？

 

椰奶全麥蒸饅頭（2人份）

 

小小麵糰不單調，口味及做法變化多端  今期素包點食譜：椰奶全麥蒸饅頭

 

時間：2小時 

 

材料：

 

小小麵糰不單調，口味及做法變化多端  今期素包點食譜：椰奶全麥蒸饅頭

 

全麥麵粉 3茶杯／椰奶 1.5茶杯／酵母粉 2湯匙

 

調味：

 

鹽 半茶匙／糖 3湯匙

 

工具：

 

大沙律（拉）碗／湯碗／茶杯／矽膠攪拌匙／麵糰切刀／蒸鍋／碟

 

步驟：

 

　　1.    把全麥麵粉放大沙律（拉）碗中，加入酵母粉、鹽、糖，和2湯匙的食油（如圖），攪拌均勻。

 

小小麵糰不單調，口味及做法變化多端  今期素包點食譜：椰奶全麥蒸饅頭

 

　　2.    加入椰奶（如圖），攪拌均勻； 加入半茶杯的清水，攪拌成麵糰。

 

小小麵糰不單調，口味及做法變化多端  今期素包點食譜：椰奶全麥蒸饅頭

 

　　3.    把麵糰切成八小塊（如圖）。

 

小小麵糰不單調，口味及做法變化多端  今期素包點食譜：椰奶全麥蒸饅頭

 

　　4.    逐一把小麵糰揉搓成小饅頭的樣子（如圖），用一塊乾布蓋在小饅頭糰上，待發酵1小時。

 

小小麵糰不單調，口味及做法變化多端  今期素包點食譜：椰奶全麥蒸饅頭

 

　　5.    以中火煮沸蒸鍋裏的水，放入步驟4，續以中火，蒸20分鐘。

 

筆記：

 

　　每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#食譜#素食譜#營養#饅頭#素包點#椰奶全麥蒸饅頭#早餐#酵母粉#發酵#鬆軟#全麥麵粉#椰奶
Add a comment ...Add a comment ...
時光匆匆，一天過去，一年過去！今期賀年素菜：盤滿缽滿菇菇炆白蘿蔔
更多走肉廚房文章
時光匆匆，一天過去，一年過去！今期賀年素菜：盤滿缽滿菇菇炆白蘿蔔

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處