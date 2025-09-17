抗癌 │ 20多歲廚師患大腸癌，抗癌多年無復發！毒物專家揭1關鍵成功秘訣

大腸癌是本港第三大常見癌症，且有年輕化趨勢。台灣臨床毒物科護理師譚敦慈分享，她的表妹婿在未滿30歲時確診大腸癌，與平時飲食習慣不良有關。確診後，他除了接受治療外，憑「1關鍵」成功抗癌，多年來，其健康狀況一直維持穩定。

臨床毒物科護理師譚敦慈在節目《健康早知道》中分享，其表妹婿當年不到30歲便罹患大腸癌，當時腫瘤大小猶如一顆雞蛋，但經過適當治療後，幾十年來身體狀況都保持良好。

她提到，表妹婿在患病後反思自身飲食與生活模式，認為主要原因應與長期飲食習慣有關。由於他本身是川菜師傅，日常飲食多偏重口味、高油高鹽，並特別愛吃醃製食品，甚至會拿豆腐乳表面的油來炒菜。

成功抗癌關鍵：調整飲食習慣

譚敦慈指出，患癌後首要之務是配合醫生治療，切勿輕信偏方。同時也須調整飲食，她的表妹婿開始抗癌後，便完全戒絕醃製類及發酵食物，轉為大量進食蔬菜，並攝取充足蛋白質，肉類主要以白肉和海鮮為主，盡量避免紅肉。因此多年來，他的身體狀況維持得相當理想。

12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

12大防癌食物

1. 西蘭花

2. 紅蘿蔔

3. 豆類

4. 莓果

5. 堅果

6. 橄欖油

7. 薑黃

8. 柑橘類水果

9. 亞麻籽

10. 番茄

11. 大蒜

12. 魚

資料來源：營養師程涵宇

宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每兩年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

大腸癌10大高危人士

50歲以上

● 超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲

不健康飲食

● 尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常

● 如長期便秘

愛吃紅肉

遺傳性非瘜肉性大腸癌

家族性多發性瘜肉症候群

罹患其他大腸相關疾病

● 如潰瘍炎性大腸炎

● 克隆氏腸炎

● 曾罹患大腸癌並已治癒

資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學

大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾列出以下7大症狀，呼籲多加留意身體異狀，尤其是排便習慣轉變：

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

轉載自晴報