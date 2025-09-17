名人健康 │ 74歲鄭則士近況曝光：暴瘦蒼老神情呆滯！網民憂健康狀況：肥貓老了

現年74歲、兩屆香港電影金像獎影帝鄭則士，當年憑「肥貓」一角爆紅，其出色演技及專業態度備受讚譽。早年受糖尿病困擾，曾減產休養。近一年他主要於內地發展，鮮少在香港公開露面。近日有內地網民上傳與他的合照，可見鄭則仕外貌明顯蒼老，體型亦較以往消瘦，令不少網民感嘆「肥貓老了」。

近日有網民於小紅書發文，寫道：「74歲的肥貓鄭則士，你們還認得嗎？#港星」、「時間過得好快，曾經帶給大家無限歡樂的肥貓都老了，你們認得他嗎？74歲的肥貓鄭則士」該網民同時上傳兩張合照，相中鄭則士身穿黑色T恤和黑褲，頭髮稀疏並留有花白鬍鬚，整體顯得頗為蒼老，身形也比以往消瘦。另一張近照中，他神情略顯呆滯，雙眼失焦，引來不少網民唏噓感慨，鄭則士於不知不覺間已經老了。

鄭則士曾自編自導自演電影《何必有我》。

鄭則仕曾屢次被傳死訊



江美儀曾在訪問中透露，27年前拍攝亞視《肥貓正傳》擔任女主角時，曾被鄭則士以粗口大罵，言辭激烈。鄭則士多年後受訪時也承認，年輕時血氣方剛、意氣風發，直言曾罵過不少人，並為此向被他罵過的人道歉。他曾自編自導自演電影《何必有我》，並憑該片首度獲得影帝殊榮。他坦言擔任幕後面臨的壓力更大，但如今年事已高，許多事都已看開，並強調自己一向對事不對人。此外，鄭則士過去曾多次被傳出死訊，也因體型問題引起外界議論。

近日有網民於小紅書發文，上傳合照驚見鄭則士顯蒼老。（小紅書）

74歲生日獲圈中好友賀壽

鄭則士縱橫演藝圈多年，在圈中人緣甚廣，他於今年5月踏入74歲生日，當時一班好友包括陳煒夫婦、鮑起靜夫婦、邵美琪、苑瓊丹、黃浩然夫婦等齊齊為他慶祝生日，他的60歲太太林燕明也有在場，陳煒事後將合照分享至社交平台。生日飯局上有巨型壽桃及蛋糕，大家還一起唱生日歌，非常高興。

鄭則士與太太林燕明結婚多年恩愛如昔。（YouTube截圖）

鄭則仕74歲生日獲圈中好友賀壽。（IG圖片）

曾破產欠債過千萬 太太不離不棄

鄭則士妻子林燕明及疑是兒子和新抱亦有激罕現身飯局，染了一頭啡髮的林燕明坐在老公身邊，身穿白衫仙氣十足，還開心擺出心心甫士拍照，無論樣貌身材均保養得宜，氣質極優雅，看不出已經年屆60歲！

林燕明比鄭則士年輕14歲，曾參演《老虎出更2》、《獄中龍》等電影，他在1991年結婚，先後誕下一子一女後，林燕明就息影相夫教子。鄭則士曾講過遇到太太是一生中最幸運的事，並感謝太太陪自己捱過低潮，因為他早於90年代與朋友合資開電影公司，但因市道不好而欠債過千萬，一家人要由豪宅搬到幾百呎單位，但太太從未埋怨亦對自己不離不棄，而且生活慳儉，從不用名牌。

鄭則士兩公婆曾分享與女兒合照。（IG圖片）

為了還債，鄭則士當年要長居內地拍劇，太太則留港母兼父職獨力照顧一對仔女，幸好子女十分乖巧，如今已長大成人，大女30多歲，細仔20多歲，兩個都已成家立室，並於去年榮升外父外母。他們現時和兒子及媳婦同住，去年曾透露很開心，一家四口生活更熱鬧，平日生活洗衣燙衣，有人順便互相照顧。兒子工作寫手機遊戲程式，女兒和女婿在上海，她在大公司做marketing工作，早兩年派駐新加坡，認識一位由西安到新加坡工作的男友，拍拖5年，今年結婚，一起住在上海。如今一家人生活美滿，可謂苦盡甘來。