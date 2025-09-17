名人抗癌 │ 29歲男星蔣智豪患肺癌末期，醫生判剩3個月壽命，抗癌近況曝光

現年29歲的內地男星蔣智豪，自參加選秀節目《青春有你3》出道。他於2023年確診肺癌末期後，醫生曾告知他「生命僅剩3個月」，令他決定全面停工，專心對抗病魔，並鮮少更新社交動態。時隔一年，他近日罕見透過抖音發布一段唱歌影片，隨即引來大批粉絲留言關心。

蔣智豪自去年6月起病情惡化，癌細胞擴散至腦膜，引發多發性神經膠質瘤，令他飽受折磨。時隔一年，他近日罕見透過抖音更新社交動態，發布一段唱歌影片，頭戴黑色帽子低調現身，哼唱周杰倫的歌曲《最長的電影》，隨即引來大批粉絲留言關心他的近況，而蔣智豪也現身回覆：「謝謝大家的關心。」

蔣智豪曾於2021年因為參加人氣選秀節目《青春有你3》走紅。（圖自微博）

蔣智豪罹患肺癌末期



蔣智豪曾於2021年因參加人氣選秀節目《青春有你3》走紅，他於2023年3月在微博透露，自己平時不煙不酒，因一直有咳嗽症狀，原以為是咽喉炎，怎料檢查後竟確診肺癌末期，而且自己的母親也因肺癌離世。

消失的這段時間裏，我沒有閒著，我在努力和病魔作鬥爭，這個病讓我最愛的媽媽在6年前離開了我，沒想到這麼快到我自己身上了，肺癌晚期這四個字是我消失的原因。

2023年3月他在微博透露自己確診肺癌末期。（圖自微博）

醫生曾警告他「生命只剩3個月」，令他遂全面停工並積極與病魔抗戰。他指，確診肺癌身心靈都備感痛苦，甚至「想過無數次要結束這短暫的一生」。

惟去年6月他再次在微博發文指，癌細胞擴散至腦膜，一再復發，令他身心俱疲。直至9月16日他病情較穩定，曾發文祝賀大家中秋節快樂，之後蔣智豪就未再發文，令網民們十分擔心。

他指自己平時不煙不酒，因為一直有咳嗽症狀，原以為是咽喉炎。（圖自微博）

突昏迷入住ICU一個月

蔣智豪父親於去年12月7日在其微博帳號發文求助，稱蔣智豪於去年9月底突然昏迷，在入住ICU頑強抗爭一個月後才轉至普通病房。他指，雖然蔣智豪目前情況穩定，但後續的醫療費用「像一座大山壓得我們喘不過氣」，於是發文懇請大家伸出援手。

據悉，蔣智豪父親為照顧家人而辭去工作，家庭經濟陷入困境，房屋甚至已抵押兩次，面臨被拍賣的危機。蔣爸爸希望能夠籌得30萬元人民幣的醫療費用，目前已有善心人士捐助近20萬元人民幣，讓一家人暫緩燃眉之急。

蔣智豪曾突昏迷入ICU一個月。（圖自微博）

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

肺癌常見6大症狀

1. 發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2. 常常覺得喘不過氣

3. 咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4. 肺部反覆感染，難根治

5. 深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6. 聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

● 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

● 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

● 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

● 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官