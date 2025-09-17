麵包熱量排行榜 │ 菠蘿油不是最肥？27款麵包熱量清單+營養師推薦低升糖麵包

不少人早餐會選擇吃麵包，要小心熱量陷阱！「greenutss」營養師團隊為大家列舉麵包店常見常見的27款麵包營養參考，當中竟有看似清寡的麵包，熱量竟比菠蘿油更高！

27款麵包營養參考

栗子包(100g)

卡路里kcal：300

蛋白質：8g

脂肪：10g

碳水化合物：43g

魚柳包(110g)

卡路里kcal：300

蛋白質：12g

脂肪：15g

碳水化合物：29g

紅豆包(100g)

卡路里kcal：233

蛋白質：6.6g

脂肪：5.2g

碳水化合物：40g

丹麥條(72g)

卡路里kcal：410

蛋白質：8.5g

脂肪：20g

碳水化合物：49g

肉鬆包(97g)

卡路里kcal：320

蛋白質：12g

脂肪：10g

碳水化合物：42g

菠蘿油(90g)

卡路里kcal：365.6

蛋白質：6g

脂肪：21.1g

碳水化合物：38.5g

提子包(100g)

卡路里kcal：211

蛋白質：5.9g

脂肪：5.6g

碳水化合物：33g

白方包(100g)

卡路里kcal：117

蛋白質：3.7g

脂肪：1.5g

碳水化合物：22.2g

腸仔包(100g)

卡路里kcal：290

蛋白質：9.9g

脂肪：12g

碳水化合物：35.6g

吞拿魚包(100g)

卡路里kcal：290

蛋白質：11g

脂肪：12g

碳水化合物：36g

餐蛋包(110g)

卡路里kcal：330

蛋白質：13g

脂肪：12g

碳水化合物：42g

腿蛋包(100g)

卡路里kcal：250

蛋白質：11g

脂肪：9g

碳水化合物：31g

菠蘿包(72g)

卡路里kcal：245

蛋白質：6g

脂肪：7.7g

碳水化合物：38.5g

法式布甸包(130g)

卡路里kcal：456

蛋白質：9g

脂肪：24g

碳水化合物：51g

雞尾包(105g)

卡路里kcal：420

蛋白質：8.5g

脂肪：20g

碳水化合物：49g

蒜蓉包(80g)

卡路里kcal：279

蛋白質：6.4g

脂肪：13.6g

碳水化合物：33g

日式番薯包(110g)

卡路里kcal：280

蛋白質：6.5g

脂肪：8.2g

碳水化合物：45g

椰絲撻(67g)

卡路里kcal：308

蛋白質：3.7g

脂肪：20g

碳水化合物：28g

瑞士卷(54g)

卡路里kcal：200

蛋白質：4g

脂肪：11g

碳水化合物：19.4g

薄餅麵包(115g)

卡路里kcal：299

蛋白質：12g

脂肪：10g

碳水化合物：40g

紙包蛋糕(70g)

卡路里kcal：230

蛋白質：6.4g

脂肪：10.5g

碳水化合物：28g

酥皮蛋撻(65g)/牛油蛋撻(65g)

卡路里kcal：340/310

蛋白質：4g

脂肪：22g

碳水化合物：39.5g

吞拿魚酥皮包(80g)

卡路里kcal：360

蛋白質：11g

脂肪：21g

碳水化合物：30g

墨西哥包(80g)

卡路里kcal：288

蛋白質：7.4g

脂肪：11g

碳水化合物：39g

麻糬波波(1粒)

卡路里kcal：81

蛋白質：1g

脂肪：4.5g

碳水化合物：9g

甜餐包(65g)

卡路里kcal：202

蛋白質：7.1g

脂肪：4.2g

碳水化合物：34g

椰絲奶油包(110g)

卡路里kcal：400

蛋白質：7.4g

脂肪：19g

碳水化合物：50g

資料來源：「greenutss」營養師團隊

【高熱量邪惡麵包】

法式布甸包（130g）：456kcal

雞尾包（105g）：420kcal

丹麥條（72g）：410kcal

椰絲奶油包（110g）：400kcal

菠蘿油（90g）：365.6kcal

吞拿魚酥皮包（80g）：360kcal

酥皮蛋撻 / 牛油蛋撻（65g）：340kcal / 310kcal

餐蛋包（110g）：330kcal

肉鬆包（97g）：320kcal

【較低卡之選】

麻糬波波（1粒）：81kcal

白方包（45g）：117kcal

瑞士卷（54g）：200kcal

甜餐包（65g）：202kcal

提子包（64g）：211kcal

「greenutss」營養師表示，以上麵包的升糖指數都很高，很容易令胰島素不受控制，對於身體的健康不是很好，要多加注意。

5種類麵包評級

1.法式白麵包

高筋麵粉、鹽、糖、乾酵母、雞蛋、奶粉、溫水、牛油(放溫室)

平均每100g 264kcal

營養價值：9P/3.2F/49C

健康評級：C

以模型烘烤的麵包，是最常見的方包。

☑ 容易消化

☑口感鬆軟，適合兒童老人家

✖ 升糖指數非常高

✖ 精緻白麵粉製成，小麥中窆麩及胚芽被移除，維他命B和E、纖維及礦物質大量流失

✖ 經常配合果醬花生醬等一同食用，更高糖高脂

✖ 很多廉價有害添加劑

2.貝果

高筋麵粉、鹽、乾酵母

平均每100g 250kcal

營養價值：10P/1.5F/49C

健康評級：B

燙熟後再烘焙，突破尋常做法的麵包

☑ 添加劑較少較天然

☑ 口味百搭

☑ 有嚼勁有飽足感

☑ 低糖、低脂、低膽固醇

✖要注意有餡料的貝果會大大增加熱量(可選擇用五穀雜糧作配料的貝果，避免升糖指數高)。

3.牛角包

高筋麵粉、即用酵母、砂糖、鹽、無鹽牛油、蛋白

平均每100g 406kcal

營養價值：8P/21F/46C

健康評級：F

☑ 除了好吃沒其他好處

✖ 高糖、高脂、高反式脂肪

✖空熱量食物：澱粉和脂肪卡路里含量很高，但其他的營養素含量很少很少。

✖若內有餡料更不敢想像

4.黑麥麵包

酵母、水、鹽、植物油、黑麥粉、麵包粉

平均每100g 259kcal

營養價值：9P/3.3F/48C

健康評級：A

健康麵包的代表，吋9愈「粗擴」愈好

☑ 口感粗糙、高纖耐飽

☑ 高纖維含量有益心臟健康，可降低血壓和膽固醇

☑ 低升糖指數

☑ 麩質含量較低

✖腸胃容易消化不良的士士多注意

5.酸種麵包

酵母培養、麵包麵粉 、鹽

平均每100g 289kcal

營養價值：11.5P/3.6F/57C

健康評級：A

吃第一口以為壞掉的麵包，同是健康麵包代表

☑ 可以吸收更多營養

☑ 更容易消化，因發酵過程會分解麵筋（麵筋會引起腹脹和其他消化問題）

☑ 麩質含量較低

☑ 低升糖指數

✖ 製作過程繁複

✖味道不是人人接受

*不同牌子麵包有出入，按照包裝後的營養標籤為標準

資料來源：「greenutss」營養師團隊

健康營養麵包推薦

「greenutss」營養師曾在IG專頁分享6款全麥方包，並教大家3個貼士揀真正的全麥麵包！

嘉頓 奇亞籽三文治麥包

嘉頓 十三穀三文治包

M&S馬莎 超軟全麥麵包

M&S馬莎 全麥種子農家麵包

Mestemacher 杏仁粒蛋白質麵包

Mestemacher 蛋白質麵包

營養師指出，全麥粉的含量愈高「麥味」愈明顯。選擇全麥麵包時，可以看營養成分標籤，成分表按照加入量的遞減順序排列，含量愈高的成分排位愈前。如果全麥粉排在第一、二位，代表它的全麥含量高；如果排名很後，恐怕是虛有其表的麥方包。而高纖食物定義為：每100g≥6g膳食纖維；高蛋白食物定義：每100g≥12g蛋白質。