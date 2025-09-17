麵包熱量排行榜 │ 菠蘿油不是最肥？27款麵包熱量清單+營養師推薦低升糖麵包
不少人早餐會選擇吃麵包，要小心熱量陷阱！「greenutss」營養師團隊為大家列舉麵包店常見常見的27款麵包營養參考，當中竟有看似清寡的麵包，熱量竟比菠蘿油更高！
27款麵包營養參考
栗子包(100g)
卡路里kcal：300
蛋白質：8g
脂肪：10g
碳水化合物：43g
魚柳包(110g)
卡路里kcal：300
蛋白質：12g
脂肪：15g
碳水化合物：29g
紅豆包(100g)
卡路里kcal：233
蛋白質：6.6g
脂肪：5.2g
碳水化合物：40g
丹麥條(72g)
卡路里kcal：410
蛋白質：8.5g
脂肪：20g
碳水化合物：49g
肉鬆包(97g)
卡路里kcal：320
蛋白質：12g
脂肪：10g
碳水化合物：42g
菠蘿油(90g)
卡路里kcal：365.6
蛋白質：6g
脂肪：21.1g
碳水化合物：38.5g
提子包(100g)
卡路里kcal：211
蛋白質：5.9g
脂肪：5.6g
碳水化合物：33g
白方包(100g)
卡路里kcal：117
蛋白質：3.7g
脂肪：1.5g
碳水化合物：22.2g
腸仔包(100g)
卡路里kcal：290
蛋白質：9.9g
脂肪：12g
碳水化合物：35.6g
吞拿魚包(100g)
卡路里kcal：290
蛋白質：11g
脂肪：12g
碳水化合物：36g
餐蛋包(110g)
卡路里kcal：330
蛋白質：13g
脂肪：12g
碳水化合物：42g
腿蛋包(100g)
卡路里kcal：250
蛋白質：11g
脂肪：9g
碳水化合物：31g
菠蘿包(72g)
卡路里kcal：245
蛋白質：6g
脂肪：7.7g
碳水化合物：38.5g
法式布甸包(130g)
卡路里kcal：456
蛋白質：9g
脂肪：24g
碳水化合物：51g
雞尾包(105g)
卡路里kcal：420
蛋白質：8.5g
脂肪：20g
碳水化合物：49g
蒜蓉包(80g)
卡路里kcal：279
蛋白質：6.4g
脂肪：13.6g
碳水化合物：33g
日式番薯包(110g)
卡路里kcal：280
蛋白質：6.5g
脂肪：8.2g
碳水化合物：45g
椰絲撻(67g)
卡路里kcal：308
蛋白質：3.7g
脂肪：20g
碳水化合物：28g
瑞士卷(54g)
卡路里kcal：200
蛋白質：4g
脂肪：11g
碳水化合物：19.4g
薄餅麵包(115g)
卡路里kcal：299
蛋白質：12g
脂肪：10g
碳水化合物：40g
紙包蛋糕(70g)
卡路里kcal：230
蛋白質：6.4g
脂肪：10.5g
碳水化合物：28g
酥皮蛋撻(65g)/牛油蛋撻(65g)
卡路里kcal：340/310
蛋白質：4g
脂肪：22g
碳水化合物：39.5g
吞拿魚酥皮包(80g)
卡路里kcal：360
蛋白質：11g
脂肪：21g
碳水化合物：30g
墨西哥包(80g)
卡路里kcal：288
蛋白質：7.4g
脂肪：11g
碳水化合物：39g
麻糬波波(1粒)
卡路里kcal：81
蛋白質：1g
脂肪：4.5g
碳水化合物：9g
甜餐包(65g)
卡路里kcal：202
蛋白質：7.1g
脂肪：4.2g
碳水化合物：34g
椰絲奶油包(110g)
卡路里kcal：400
蛋白質：7.4g
脂肪：19g
碳水化合物：50g
資料來源：「greenutss」營養師團隊
【高熱量邪惡麵包】
- 法式布甸包（130g）：456kcal
- 雞尾包（105g）：420kcal
- 丹麥條（72g）：410kcal
- 椰絲奶油包（110g）：400kcal
- 菠蘿油（90g）：365.6kcal
- 吞拿魚酥皮包（80g）：360kcal
- 酥皮蛋撻 / 牛油蛋撻（65g）：340kcal / 310kcal
- 餐蛋包（110g）：330kcal
- 肉鬆包（97g）：320kcal
【較低卡之選】
- 麻糬波波（1粒）：81kcal
- 白方包（45g）：117kcal
- 瑞士卷（54g）：200kcal
- 甜餐包（65g）：202kcal
- 提子包（64g）：211kcal
「greenutss」營養師表示，以上麵包的升糖指數都很高，很容易令胰島素不受控制，對於身體的健康不是很好，要多加注意。
5種類麵包評級
1.法式白麵包
高筋麵粉、鹽、糖、乾酵母、雞蛋、奶粉、溫水、牛油(放溫室)
平均每100g 264kcal
營養價值：9P/3.2F/49C
健康評級：C
以模型烘烤的麵包，是最常見的方包。
☑ 容易消化
☑口感鬆軟，適合兒童老人家
✖ 升糖指數非常高
✖ 精緻白麵粉製成，小麥中窆麩及胚芽被移除，維他命B和E、纖維及礦物質大量流失
✖ 經常配合果醬花生醬等一同食用，更高糖高脂
✖ 很多廉價有害添加劑
2.貝果
高筋麵粉、鹽、乾酵母
平均每100g 250kcal
營養價值：10P/1.5F/49C
健康評級：B
燙熟後再烘焙，突破尋常做法的麵包
☑ 添加劑較少較天然
☑ 口味百搭
☑ 有嚼勁有飽足感
☑ 低糖、低脂、低膽固醇
✖要注意有餡料的貝果會大大增加熱量(可選擇用五穀雜糧作配料的貝果，避免升糖指數高)。
3.牛角包
高筋麵粉、即用酵母、砂糖、鹽、無鹽牛油、蛋白
平均每100g 406kcal
營養價值：8P/21F/46C
健康評級：F
☑ 除了好吃沒其他好處
✖ 高糖、高脂、高反式脂肪
✖空熱量食物：澱粉和脂肪卡路里含量很高，但其他的營養素含量很少很少。
✖若內有餡料更不敢想像
4.黑麥麵包
酵母、水、鹽、植物油、黑麥粉、麵包粉
平均每100g 259kcal
營養價值：9P/3.3F/48C
健康評級：A
健康麵包的代表，吋9愈「粗擴」愈好
☑ 口感粗糙、高纖耐飽
☑ 高纖維含量有益心臟健康，可降低血壓和膽固醇
☑ 低升糖指數
☑ 麩質含量較低
✖腸胃容易消化不良的士士多注意
5.酸種麵包
酵母培養、麵包麵粉 、鹽
平均每100g 289kcal
營養價值：11.5P/3.6F/57C
健康評級：A
吃第一口以為壞掉的麵包，同是健康麵包代表
☑ 可以吸收更多營養
☑ 更容易消化，因發酵過程會分解麵筋（麵筋會引起腹脹和其他消化問題）
☑ 麩質含量較低
☑ 低升糖指數
✖ 製作過程繁複
✖味道不是人人接受
*不同牌子麵包有出入，按照包裝後的營養標籤為標準
資料來源：「greenutss」營養師團隊
健康營養麵包推薦
「greenutss」營養師曾在IG專頁分享6款全麥方包，並教大家3個貼士揀真正的全麥麵包！
- 嘉頓 奇亞籽三文治麥包
- 嘉頓 十三穀三文治包
- M&S馬莎 超軟全麥麵包
- M&S馬莎 全麥種子農家麵包
- Mestemacher 杏仁粒蛋白質麵包
- Mestemacher 蛋白質麵包
營養師指出，全麥粉的含量愈高「麥味」愈明顯。選擇全麥麵包時，可以看營養成分標籤，成分表按照加入量的遞減順序排列，含量愈高的成分排位愈前。如果全麥粉排在第一、二位，代表它的全麥含量高；如果排名很後，恐怕是虛有其表的麥方包。而高纖食物定義為：每100g≥6g膳食纖維；高蛋白食物定義：每100g≥12g蛋白質。
