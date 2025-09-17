食物安全 │ Coffee林芊妤懷孕32周誤食生豬肉即扣喉，擔心寄生蟲傷害胎兒

現年35歲的藝人林芊妤（Coffee）目前懷有第二胎，已懷孕32周的她在飲食上必須格外謹慎。然而，她於昨日（16日）她透過社交平台發文，透露自己昨晚在家用膳時，意外誤食生豬肉，整晚擔憂不已，深怕影響胎兒。

林芊妤在社交平台發文，目前已懷孕32週的她在家用膳時，一向由家中傭人負責決定餐單兼煮食，卻意外讓林芊妤誤食生豬肉，令她非常擔心影響胎兒健康：

噚晚如常喺屋企食飯，其實每餐煮乜一向都係姐姐話事，我地畀好大自由度佢，所以我有時食之前都會影番張相，方便之後如果想食可以叫姐姐再煮，食之前我就同姐姐講，我食唔到生嘅生菜，叫咗全部烚一烚再拎出嚟畀我地食，跟住因為我好肚餓，一啖食咗個豬肉釀豆卜，吞咗落肚嘅時候，突然老公講；「唔夠熟！」我望一望佢整開嘅豬肉仲係完全生嘅，然後老公再整開其他豬肉碎全部都係粉紅色，我即刻9秒9衝去廁所扣喉，但無論我點扣都嘔唔到出嚟，最後都剩係嘔到好少好少嘅粉紅色生豬肉。

她表示深知豬肉可能含寄生蟲，整晚憂心忡忡卻不敢表露，因見到工人姐姐好內疚、眼泛淚光，只好安慰對方，稱「我無事」並提醒下次煮食務必要檢查清楚。隨後，她上網搜尋相關案例後更加恐懼，甚至發夢夢見寄生蟲影響胎兒。

林芊妤坦言若在平時並不理會，最多只擔心腸胃炎，但現階段已懷孕32周，最擔心影響胎兒健康：「希望唔好影響到個BB！」。醫生建議她留意是否出現發燒或不適症狀，如有就需及時就醫檢查。她最後向網民徵求類似經歷的分享，字裏行間透露出深切憂慮。

林芊妤驗血T13呈陽性惹驚魂



35歲的林芊妤（Coffee）相隔6年再度懷孕，喜迎第二胎。惟早期驗血報告顯示胎兒13號染色體異常（巴陶氏綜合症），可能導致兔唇、多指畸形及智力問題，令她陷入焦慮兼壓力爆煲。隨後，她決定進行羊水穿刺手術，並於7月13日公布報告結果。當時Coffee拍片分享5個月孕期近況，她坦言心情起伏不定如「坐過山車」。她回憶：

起初知道自己有BB，然後有點出血兼害怕，之後又覺得自己應該可以，因為佗B過了三個月。其後做T13測試，嘩！報告是這樣子，然後慢慢做Panorama，好像有一點好消息，BB結構也不錯，再拿去做T21，結果是positive。大家會問我為甚麼會這樣 ，我真的不知道，真的不要問我。

儘管身邊逾九成人建議她不做羊水穿刺，Coffee仍堅持：「做媽媽真的要刮到最底，確保自己沒事才可以放心。」她坦言個性活躍、習慣用腹肌，加上曾做宮頸手術，醫生提醒風險較高，但她仍決定接受檢查。

呼籲勿輕信單一報告

最終羊水報告證明胎兒健康正常，令Coffee放下心頭大石：「幾天前收到（報告），那份報告說我沒有事的，其實這個報告對我來說是很重要。」

Coffee呼籲孕媽：「不要完全依靠驗血報告就以為自己有事，然後唔要個BB。這些報告都是非侵入性，只是用一個數據。」她強調，除非照結構發現胎兒有問題，否則應堅持到抽羊水階段再作決定。她說：「 因為這是最後最後一個機會，希望大家和我一樣，不要想著放棄胎兒，去到最後才決定究竟可不可以保住胎兒。」

寄生蟲潛伏期長 病徵不明顯

腸胃肝臟科專科醫生李達榮曾透露，絛蟲在人體內的潛伏期相當長，且症狀並不明顯，可能在感染數周至數月後，才出現腹痛肚瀉、體重驟降等病徵，病人本身不易察覺。為防感染絛蟲，李醫生建議大家多注重飲食衛生，尤其豬肉需確保完全煮熟方可進食。

以下是香港食物安全中心提供的6大貼士，助大家遠離寄生蟲威脅：

1. 禽肉、豬肉及牛肉清洗後，應切成薄片，會較易煮熟。

2. 在整個進食過程中，要待湯汁徹底煮沸才把鍋內已徹底煮熟的食物取出。

3. 每次加添水或湯汁後，應待水或湯汁沸騰後才再烹煮食物。

4. 豬肉中心部分必需以攝氏75度或以上持續烹煮至少15秒。

5. 如豬肉在烹調後仍有粉紅色肉汁流出，或中心部分呈紅色即代表未完全熟透。

6. 享用火鍋時應使用兩套筷子餐具，分別用來處理生熟食物，亦要避免將過多食物放在上枱以防交叉污染。

資料來源：香港食物安全中心