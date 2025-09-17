秋天滋潤湯水推薦｜無花果百合栗子雞湯健脾補氣血、舒緩眼乾流鼻血

「可能又再打大風了。」Bonnie說。

「秋天已經過了一些時間了，秋分就到了，表示秋天已經過了一半。秋天的特點是乾燥，早晚相對清涼。這時大自然的能量往下收，所以無論溫度和濕度也慢慢向下的趨勢。現在的雨我們稱為秋雨，一場秋雨一場寒，大自然的熱能和水份都往下收。」我說。

「最明顯是咀唇較乾，間中也要塗潤唇膏了。」Bonnie說。

「乾燥，我們直接想到要滋潤。但要滋潤甚麼？就是津液。津液有滋潤濡養臟腑的作用。尤其都巿人，學生也好，成年人也好，整天不是看電腦，就是用手機，眼睛也容易乾澀，甚至疼痛。有些人還會流鼻血。我們在秋天應好好養護津液。

要滋潤，大家可能會想到無花果。無花果，性平、味甘，入肺、胃、大腸經，具有健脾、滋養、潤腸功效。另外秋天相對應為肺金，我們可以吃百合。百合性微寒，味甘，入肺、心經，能養陰潤肺止咳、清心安神。不過我們不能一味的滋潤，要好好養脾胃。」我說。

「好像甚麼也和脾胃有關？」Bonnie說。

「脾主四時，一年四季都和它有關。脾為後天之本，人體的津液從何來？就是脾胃。我們吃了東西，先在口咀嚼一番，然後下到胃。胃則受納和腐熟水穀，可以幻想成把食物進一歲煮熟吧。這需要陽氣，胃處理後再交給脾，吸收的水穀精微和津液來滋潤胃腸，化生氣血津液，運往全身。所以中醫一直重視陽氣和脾胃。」我解釋道。

「原來如此。」Bonnie說。

「補脾胃的基礎就是紅棗和生薑。紅棗有補氣養血的功效，生薑則有暖身、祛寒的作用。兩者十分合拍。秋天要為冬天埋下基礎，讓冬天能把能量好好收藏。我們可以吃枸杞子。枸杞子，性平、味甘，入肝、腎經，能養肝明目，補腎益精。百合和枸杞子都有助睡眠。睡覺正是收藏能量的最好方法。補腎的食物還有栗子。這些材料可以煲成時令湯水，滋潤又美味。」我說。

「這些我都記下了，還有其他提醒嗎？」Bonnie問。

「秋天天氣清爽，只要不是打風，趁天氣晴朗，好好到郊外走走。尤其都巿人，生活節奏緊湊，到大自然可以排解很多鬱悶，換來清新舒暢的身子！其實香港都有很多美麗的天然風光，不用乘飛機那麼遠去尋找。」我說。

「下次去郊遊，記得約我啊！」Bonnie笑說。

秋天滋潤湯水：無花果百合栗子雞湯

材料（4人分量）︰

無花果4粒、百合1兩、栗子8粒、枸杞子2錢、紅棗5粒、生薑2片、紅蘿蔔1條、雞肉8兩

製作方法︰

1. 雞肉汆水。

2. 紅蘿蔔去皮切片。

3. 紅棗切開兩半。

4. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1小時。

5. 最後加少許天然鹽。