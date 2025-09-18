中醫談兒童自閉與專注力不足：開學後針灸調理，助醒腦安神定志

開學後，不少家長憂心發現孩子出現專注力不足、學習困難或社交障礙等問題，Cecilia 便是其中一人。

Cecilia 女兒六歲，剛剛上小一，才開學不久老師覺得小女兒上學不對勁，於是找來社工幫忙，結果社工將其轉介到專業人士處檢測，結果發現 Cecilia 女兒患有自閉症和專注力不足，所以急於前來求診。

Cecilia 說：「譚博士你好，知你一向有這方面的經驗，我女兒檢查後發現自閉症和專注力不足，她才剛剛入讀小一，擔心會影響她日後的學習，同時也不想將她轉到特殊學校去。請問從你中醫的角度來看，她何解會出現這個問題呢？」

我答：「這些表現多與臟腑功能失調、氣血陰陽失衡密切相關。

中醫認為（腦為元神之府），心主神明，腎主骨生髓，髓匯聚於腦。兒童的生理特點是（臟腑嬌嫩，形氣未充），若先天稟賦不足，或後天調養失當，容易導致心、肝、脾、腎功能失調，從而影響神志活動。」

Cecilia 續問：「怎樣分辨是甚麼臟腑出現問題呢？」

我答：「三大常見證型與表現。

1. 心腎不交型

這類孩子常表現為注意力不集中、記憶力差、學習困難。中醫認為心火不能下降溫煦腎水，腎水不能上濟心火，導致心腎不交，腦髓失養，神志不寧。這類孩子往往還伴有睡眠不安、多夢易驚等表現。

2. 肝鬱脾虛型

常見情緒不穩、易怒或沉默寡言、食慾不振。肝主疏泄，調暢氣機；脾主運化，為氣血生化之源。肝氣鬱結影響情緒調節，脾虛則氣血生化無源，無法上榮於腦。這類孩子可能伴有腹痛、大便不調等消化道症狀。

3. 痰迷心竅型

表現為反應遲鈍、言語不清、行為刻板。多因脾虛生濕，濕聚成痰，蒙蔽心竅所致。這類孩子通常舌苔厚膩，體型偏胖或虛胖，不愛活動。」

Cecilia 緊張地說：「女兒就是經常睡眠不穩，夜半驚醒，現在可以怎麼辦呢？」

我答：「針灸治療：醒腦開竅，安神定志。

針灸治療以整體調節為原則，常用方法包括：

頭部取穴：百會、四神聰、神庭等穴可直接調理腦府功能，促進大腦氣血運行。百會穴位於頭頂正中，為諸陽之會；四神聰環繞百會，共奏寧神益智之效。

體針選穴：內關、神門寧心安神；太沖、合谷疏肝理氣；足三里、三陰交健脾益氣。這些穴位配合使用，可調節相應臟腑功能。

治療需根據個體辨證選穴，通常每周3至4次（視乎個別案例），八周為一療程。臨床觀察顯示，堅持針灸治療能有效改善兒童的注意力、情緒和社交能力。」

Cecilia 續問：「譚博士：請問你對我女兒的日常生活有甚麼獨特建議？」

我答：「把握三餐黃金時間：早晨7至9時（胃經當令）和中午11至13時（心經當令）是調理重點時段。早餐應溫熱易消化，午餐可適當加入寧心安神之品如蓮子、百合等（建議服用前可先諮詢註冊中醫）。晚餐適宜7時開始。

感官刺激平衡法：現代兒童感官刺激過度，建議每天至少有1小時「感官休息時間」：減少聲光刺激，進行安靜活動如繪畫、拼圖，幫助心神內收。

穴位按摩家庭法：家長每日可為孩子按摩耳穴（心、腎、神門點）5分鐘，以及手掌勞宮穴3分鐘，有助安神定志。按摩時力度輕柔，以孩子舒適為度。

順應自然作息：秋冬季節應早臥晚起，春夏則早臥早起。順應自然規律有助氣血調和，改善專注力。晚上9點前入睡對兒童神經系統發育尤其重要。

情緒疏導獨特法：中醫認為『肝主疏泄』，情緒不暢會影響專注力。建議通過適度運動（如：太極、游泳）疏導肝氣，而非單純壓制情緒。每天保證戶外活動時間，接觸自然光線。

中醫治療自閉與專注力問題強調整體調理、標本兼治。除了專業治療外，家庭的生活調理同樣重要。家長應保持耐心，建立規律作息，提供溫暖支持的家庭環境。每個孩子都有獨特的天賦與成長節奏，理解與接納是康復的第一步。

中醫調理需要時間和耐心，一般需要3至6 個月（視乎個體差異而定）便可看到明顯改善，家長應保持合理期望，與醫師密切配合，共同助孩子健康地成長。」

Cecilia說：「長知識了！感恩女兒有得救！」