斷崖式衰老 │ 最新研究揭露衰老3大關卡，30歲開始1個器官最先老化

「斷崖式衰老」並不誇張？最新蛋白質組學、臨床及流行病學研究揭示，人體衰老並非均速進行，而是存在3大「關鍵斷崖期」。專家強調，第一個「斷崖期」開始後，身體1個位置會率先出現老化跡象，而有些人看上去較年輕、有些人卻衰老得極快，主要與一原因相關。

科學期刊《Cell》今年7月發表一項橫跨50年的最新研究，研究合共招募逾2萬名參與者進行老化與飲食內容分析，發現人類的衰老速度並非固定，反而是存在以下3大「關鍵斷崖期」：

衰老警號｜研究揭露「斷崖式衰老」三大關卡

30歲

主動脈、血管蛋白質組明顯改變，器官彈性、修復及新陳代謝能力下滑加快。

45-50歲

各器官蛋白質組劇烈塑，包括免疫、胰臟、代謝系統等同時加速老化，慢性疾病風險顯著升高。

55歲

細胞修復相關蛋白顯著下降，影響多數組織功能，老年性疾病進入高發期

該研究又蒐集了76名年齡在14到68歲之間、因腦損傷逝世的器官捐贈者，體內約13種人體組織中的516個樣本，包含心血管、消化系統、呼吸系統、內分泌與肌肉骨骼，繪製出1萬2771種蛋白質的「動態圖譜」，結果發現，30歲開始，率先變化的器官為血管，尤其主動脈比同齡肝臟、免疫組織更早老化，其蛋白質年齡平均超前實際年齡5至8年，因此心血管疾病常是中年人首個衰老相關警號。

衰老警號｜童顏未必等於身體健康？專家拆解「逆齡」秘密

不過為何有些人比看上去年輕？研究表示器官的老化速度並不同步，例如有些人實際年齡50歲，血管蛋白質年齡已達60歲，但肝臟卻仍維持45歲水平，因此外貌可能看上去會較為年輕，其中又以主動脈衰老速度最快，其蛋白質年齡比實際年齡50歲平均超前5至8年，因此心血管疾病經常會成為「衰老」相關的疾病風險。

研究表示，這些隱藏在蛋白質中的「衰老密碼」雖然無法阻止衰老，但可以讓過程變得緩慢，例如30歲時大家應多加關注血管健康、40歲時可注意調節免疫平衡、50歲則著重強化細胞修復等。

同場加映｜7大血管逆齡食物

台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁表示，根據2025年一篇發表於《歐洲預防心臟醫學期刊》的系統性回顧與統合分析，該研究整合了145個臨床研究、超過5000名受試者的數據，發現有助血管健康的「關鍵因子」：黃烷-3-醇（flavan-3-ols）。這種分子是一種天然的植化素，普遍存在於以下7種食物中：

7大血管逆齡食物

1. 綠茶

2. 紅茶

3. 可可粉

4. 黑朱古力

5. 蘋果

6. 葡萄皮

7. 葡萄籽

資料來源：基因醫生張家銘

同場加映｜按壓人體7大「搏動點」測試血管健康

身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

按壓7大部位自測血管健康

顳部 — 頭部兩側太陽穴位置

博動性耳鳴 — 耳內會間歇性出現波浪聲或脈搏聲

頸部 — 雙側頸部、喉頭兩側

手腕 — 手腕掌側內外分別是尺動脈、橈動脈的博動點

腹股溝 — 大腿根部、腹股溝的中點

足背 — 足背的腳趾公和第趾的趾縫延長線上

肚臍 — 肚臍周圍出現搏動性腫塊

資料來源：血管外科主任醫生 吳巍巍

資料來源：Cell