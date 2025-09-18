歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

05
十二月
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap 中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
文化藝術 音樂會
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
推介度：
05/12/2025 - 07/12/2025
27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶 尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
斷崖式衰老 │ 最新研究揭露衰老3大大關卡，30歲開始1個器官最先老化
健康Tips

斷崖式衰老 │ 最新研究揭露衰老3大關卡，30歲開始1個器官最先老化

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「斷崖式衰老」並不誇張？最新蛋白質組學、臨床及流行病學研究揭示，人體衰老並非均速進行，而是存在3大「關鍵斷崖期」。專家強調，第一個「斷崖期」開始後，身體1個位置會率先出現老化跡象，而有些人看上去較年輕、有些人卻衰老得極快，主要與一原因相關。

 

　　科學期刊《Cell》今年7月發表一項橫跨50年的最新研究，研究合共招募逾2萬名參與者進行老化與飲食內容分析，發現人類的衰老速度並非固定，反而是存在以下3大「關鍵斷崖期」：

 

衰老警號｜研究揭露「斷崖式衰老」三大關卡

 

30歲

主動脈、血管蛋白質組明顯改變，器官彈性、修復及新陳代謝能力下滑加快。

 

45-50歲

各器官蛋白質組劇烈塑，包括免疫、胰臟、代謝系統等同時加速老化，慢性疾病風險顯著升高。

 

55歲

細胞修復相關蛋白顯著下降，影響多數組織功能，老年性疾病進入高發期

 

　　該研究又蒐集了76名年齡在14到68歲之間、因腦損傷逝世的器官捐贈者，體內約13種人體組織中的516個樣本，包含心血管、消化系統、呼吸系統、內分泌與肌肉骨骼，繪製出1萬2771種蛋白質的「動態圖譜」，結果發現，30歲開始，率先變化的器官為血管，尤其主動脈比同齡肝臟、免疫組織更早老化，其蛋白質年齡平均超前實際年齡5至8年，因此心血管疾病常是中年人首個衰老相關警號。

 

衰老警號｜童顏未必等於身體健康？專家拆解「逆齡」秘密

 

　　不過為何有些人比看上去年輕？研究表示器官的老化速度並不同步，例如有些人實際年齡50歲，血管蛋白質年齡已達60歲，但肝臟卻仍維持45歲水平，因此外貌可能看上去會較為年輕，其中又以主動脈衰老速度最快，其蛋白質年齡比實際年齡50歲平均超前5至8年，因此心血管疾病經常會成為「衰老」相關的疾病風險。

 

　　研究表示，這些隱藏在蛋白質中的「衰老密碼」雖然無法阻止衰老，但可以讓過程變得緩慢，例如30歲時大家應多加關注血管健康、40歲時可注意調節免疫平衡、50歲則著重強化細胞修復等。

 

同場加映｜7大血管逆齡食物

 

　　台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁表示，根據2025年一篇發表於《歐洲預防心臟醫學期刊》的系統性回顧與統合分析，該研究整合了145個臨床研究、超過5000名受試者的數據，發現有助血管健康的「關鍵因子」：黃烷-3-醇（flavan-3-ols）。這種分子是一種天然的植化素，普遍存在於以下7種食物中：

 

7大血管逆齡食物

 

1. 綠茶

2. 紅茶

3. 可可粉

4. 黑朱古力

5. 蘋果

6. 葡萄皮

7. 葡萄籽

資料來源：基因醫生張家銘

 

同場加映｜按壓人體7大「搏動點」測試血管健康

 

　　身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

 

按壓7大部位自測血管健康

 

顳部　—　頭部兩側太陽穴位置

 

博動性耳鳴　—　耳內會間歇性出現波浪聲或脈搏聲

 

頸部　—　雙側頸部、喉頭兩側

 

手腕　—　手腕掌側內外分別是尺動脈、橈動脈的博動點

 

腹股溝　—　大腿根部、腹股溝的中點

 

足背　—　足背的腳趾公和第趾的趾縫延長線上

 

肚臍　—　肚臍周圍出現搏動性腫塊

資料來源：血管外科主任醫生 吳巍巍

 

資料來源：Cell

 

Tags:#斷崖式衰老#老化#衰老#健康研究#血管#肝臟#免疫組織#逆齡#蛋白質#細胞修復#調節免疫平衡#逆齡食物
Add a comment ...Add a comment ...
60歲婦女屙嘔求醫胃檢驚現「一級致癌物」，5年不換筷子成隱形殺手
更多健康解「迷」文章
60歲婦女屙嘔求醫胃檢驚現「一級致癌物」，5年不換筷子成隱形殺手

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處