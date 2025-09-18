主婦做家務閃腰 致雙腳麻痹失禁送院！醫生：未及時處理恐永久癱瘓

別小看一般扭傷，有可能導致以後下半身不遂。內地一名家庭主婦做家務時「咔啪」一聲閃到腰，翌日立刻出現雙腳麻痹和失禁的情況，遲一步送院急救可能從此癱瘓。

腰椎健康｜輕忽拖地閃腰「咔啪」聲 隔日下肢癱瘓大小便失禁

據內媒報道，河南省鄭州市一名48歲家庭主婦王女士（化名）近日在家拖地時，突然聽到腰部發出「咔啪」聲響，因本身有腰椎間盤突出病史，常感腰疼，初時未在意仍完成家務。未料，當天晚上雙腿出現劇烈疼痛與麻木，翌日竟完全失去知覺，伴隨大小便失禁，家人見狀立刻緊急送院。

腰椎健康｜左下肢確診完全癱瘓 壓迫馬尾神經

經醫院檢查，王女士左下肢肌力為0級（無任何肌肉收縮），確診完全癱瘓。CT與磁共振影像顯示，其腰椎有巨大椎間盤突出，直接壓迫控制下肢、膀胱及腸道功能的「馬尾神經」，導致急性神經損傷。其主診醫生疼痛專科醫生張建軍指出，此類馬尾神經壓迫若未及時處理，可能造成永久性癱瘓。

腰椎健康｜疼痛減輕非好轉 恐是麻木加重警訊

張建軍強調，不少患者閃腰後誤以為「疼痛減輕等於好轉」，事實上可能是神經損傷加劇、麻木取代痛覺的危險信號。馬尾神經受損會引發受壓部位以下所有神經功能喪失，包括運動、感覺及排泄控制能力。馬尾神經壓迫屬骨科急症，需在黃金72小時內手術解除壓迫，否則神經功能可能無法完全恢復。所幸的是，王女士經緊急手術後目前持續復健中。醫生提醒大眾若出現下肢麻木、無力或排泄異常，應立即求醫，尤其是本身患椎間盤突出的患者更加要留意。