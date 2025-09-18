歡迎回來

前港者陳凱琳獲封最吸金KOL！高EQ回應網民負評:一早預咗
前港者陳凱琳獲封最吸金KOL！高EQ回應網民負評:一早預咗
美國徵進口晶片100%關稅 晶片股後市點行？恒指連升3日 市底仍強？國泰業績不敵地震傳言？
藝術家馬綺敏個展「◯◯」:「我在這一次的展覽中，成為了一個送...
藝術家馬綺敏個展「◯◯」:「我在這一次的展覽中，成為了一個送...
明星健康︱74歲鄭則仕近照忽然「縮水」！消瘦滄桑惹健康隱憂 好友吳家樂親解Kent哥近況
明星健康︱74歲鄭則仕近照忽然「縮水」！消瘦滄桑惹健康隱憂 好友吳家樂親解Kent哥近況

　　肥貓老了！現年74歲、兩屆香港電影金像獎影帝鄭則仕（Kent哥），當年憑「肥貓」一角爆紅，近年他主要於內地發展，日前被內地網民野生捕獲合照，卻見到他體型外貌明顯消瘦蒼老，惹來健康隱憂。

 

　　日前，有內地網民於小紅書發文：「時間過得好快，曾經帶給大家無限歡樂的肥貓都老了，你們認得他嗎？74歲的肥貓鄭則仕」並上傳兩張合照。相片中可見，鄭則仕身穿黑色T恤和黑褲，頭髮稀疏，臉上留著花白鬍鬚，顯得面容滄桑；而且神情略顯呆滯，雙眼失焦，身型更比以前消瘦不少。不少網民對鄭則仕近照中的面貌感到擔憂，除了唏噓感慨鄭則仕已變老，還有人擔心他會否有健康問題才會忽然變瘦。

 

鄭則仕日前被內地網民野生捕獲合照，消瘦蒼老樣貌惹來健康隱憂。

 

鄭則仕當年憑「肥猫」一角爆紅。

 

自編自導電影《何必有我》。

 

吳家樂在近日主持網台節目《娛樂好好玩》時，親自解答了鄭則士消瘦原因。

 

兩人每星期都會見面和一起打波。

 

家樂大讚鄭則士保齡球球技在圈中數一數二。

 

　家樂強調Kent哥是健康地變瘦。

吳家樂親解Kent哥近況

 

　　在鄭則仕近照引起一波討論後，其好友吳家樂在近日主持網台節目《娛樂好好玩》時，親自解答了鄭則仕消瘦原因。家樂表示，鄭則仕身型其實並沒有暴瘦，臉部的白鬚亦只是拍劇需要的造型，才令他看起來滄桑，叫大家不用擔心：

 

　　頭先有鬚嗰個，其實係佢內地劇集造型，要keep住留白鬚嘅造型，當佢完咗之後，佢就會剃返。

 

　　至於鄭則仕為何忽然消瘦，有觀眾指是老人家「縮水」好正常。家樂就透露，其實是鄭則仕近來勤做運動，和他倆人每星期都會見面和一起打波。對方身體狀況很不錯，強調是健康地變瘦：

 

　　Kent哥開始跑返步，跟住發哥去跑步，隻腳好力咗，個人啲肌肉實咗，所以感覺好似瘦咗，但係佢話打波個耐力好咗好多。

 

　　除了跑步，鄭則仕更醉心鑽研保齡球。作為波友，即使家樂相隔16年冇打波，但一重拾這項運動，鄭則仕就立即與他分享保齡球影片：「家樂，依家啲人咁樣打法㗎啦，你睇吓！」。

 

　　家樂更大讚鄭則仕保齡球球技在圈中數一數二。雖然對方身型比較笨重，但去撩他打波，將會「屍橫遍野」：

 

　　佢真係好勁，分齡賽佢贏緊！佢係一個好勁嘅保齡球手，如果你見過佢打波就明我講咩，冇見過嘅唔好以為Kent哥仲係做緊肥貓咁，好犀利㗎！

 

鄭則仕曾屢次被傳死訊

 

　　事實上，鄭則仕早年受糖尿病困擾，曾減產休養，過去更多次被傳死訊，也因體型問題引起外界議論。江美儀曾在訪問中透露，27年前拍攝亞視《肥貓正傳》擔任女主角時，曾被鄭則仕以粗口大罵，言辭激烈。鄭則仕多年後受訪時也承認，年輕時血氣方剛、意氣風發，直言曾罵過不少人，並為此向被他罵過的人道歉。他曾自編自導自演電影《何必有我》，並憑該片首度獲得影帝殊榮。他坦言擔任幕後面臨的壓力更大，但如今年事已高，許多事都已看開，並強調自己一向對事不對人。

 

　　今年5月，鄭則仕踏入74歲生日，當時有一班好友包括陳煒夫婦、鮑起靜夫婦、邵美琪、苑瓊丹、黃浩然夫婦等，齊齊為他慶祝生日，盡顯圈中人緣。

 

今年5月，鄭則仕踏入74歲生日，有一班好友為他慶生。

 

生日飯局上有巨型壽桃及蛋糕，大家一起唱生日歌，鄭則士表現得非常高興。

 

鄭則仕60歲愛妻林燕明坐在老公身邊，身穿白衫仙氣十足。

 

鄭則仕和太太女兒合照。

 

鄭則仕與好友聚會。

 

鄭則仕與太太結婚多年，十分恩愛。

 

鄭則仕近年主要於內地發展，鮮少在香港公開露面。

 

如今鄭則仕一家人生活美滿。

 

曾破產欠債過千萬 太太不離不棄

 

　　陳煒事後將生日飯局合照分享至社交平台，可見生日飯局上有巨型壽桃及蛋糕，大家還一起唱生日歌，鄭則仕表現得非常高興。同時更見到，鄭則仕60歲愛妻林燕明及疑是兒子和新抱亦有激罕現身飯局。林燕明染了一頭啡髮的林燕明坐在老公身邊，身穿白衫仙氣十足，還開心擺出心心甫士拍照，無論樣貌身材均保養得宜，氣質極優雅，看不出已經年屆60歲。

 

　　鄭則仕曾告白指，遇到太太是一生中最幸運的事，並感謝太太陪自己捱過低潮，因為他早於90年代與朋友合資開電影公司，但因市道不好而欠債過千萬，一家人要由豪宅搬到幾百呎單位，但太太從未埋怨亦對自己不離不棄，而且生活慳儉，從不用名牌。

 

　　為了還債，鄭則仕當年要長居內地拍劇，太太則留港母兼父職獨力照顧一對仔女，幸好子女十分乖巧，現都已長大成人、成家立室。如今，他們和兒子及媳婦同住，一家人生活美滿。

Tags:#明星健康#鄭則仕#吳家樂#香港娛樂#電影與電視劇#明星好友#健康隱憂#消瘦#衰老#香港電影金像獎#內地#社交媒體#電視劇角色#運動與健康#保齡球#跑步#糖尿病#財務困難#家庭支持#明星夫妻#金像獎影帝#肥貓
