一家3口全患腸胃道癌症，疑因1常見飲食習慣惹禍！醫生揭8大致癌生活習慣

飲食習慣不容忽視，稍有不慎恐患癌！台灣有醫生曾分享個案，曾有一家3口相繼患癌，經了解，竟是與全家「1用餐習慣」釀禍，直言「很多家庭都中」。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫生廖繼鼎以「癌症是『省』出來的？！這幾種『省錢』，讓你離癌症更近！」為題發布短片，稱曾遇過一家3口全都罹患腸胃道癌症，經追問，赫然發現全家長期食用「剩菜剩飯」，才導致身體出現問題。

廖醫生表示，自己從醫30年來，見過許多患者「錯誤省錢法」，他舉例，有人為節省開支，買打折不新鮮蔬果，甚至削掉水果「發霉部位」繼續食用，食物過期幾日照樣進食。他強調，食物一旦發霉就會產生「黃麴毒素」，若長期攝取，將提升肝癌風險，食品過期則容易滋生細菌，食用後或引發腸胃不適，造成腸胃功能受損，甚至成為養癌溫床。

8大慳家致癌習慣

購買不新鮮的減價蔬果

不丟掉雪櫃久放的食物

吃過期食物

常吃加工食品

常吃隔夜飯餸

用錯抽油煙機

反覆使用油炸油

不恒常做身體檢查

廖醫生提醒，為省錢省時間，經常食加工食品或剩菜剩飯，這些加工食品不僅高糖、高鹽，還含有多種添加物，對健康百害無一利，雪櫃若無法長期保鮮，尤其是綠葉蔬菜，隔夜後會產生「亞硝酸胺」，同樣會增加消化道癌症的風險。他更稱，部分人為省電費，炒完菜後便立即關抽油煙機，導致油煙中的大量有害物質仍在廚房飄散，長期吸入恐增加肺癌發生率。他建議，煮飯前先打開抽油煙機，烹煮完成後再繼續讓抽油煙機運轉3至5分鐘。

大腸癌｜初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略也曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

初期大腸癌3大警號

1. 大便習慣改變

粗幼程度不一樣

大便次數增加

大便形狀變細

2. 便血

大便有血

排黏液便

3. 肚子脹痛

資料來源：腸胃肝臟科專科醫生房嘉略

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

1. 大便出血(鮮紅色)

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

預防患上大腸癌的5大方法

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志