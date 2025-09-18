旅遊意外 │ 台灣女網紅首爾街頭遭陌生男子毆打，手指骨折全身瘀傷，不滿韓國警方冷處理

小心陌生人搭訕！一名居於南韓的台灣女網紅劉力穎，近日在首爾遊客區弘大遭遇陌生男子搭訕，對方邀請共度夜晚，她拒絕後竟遭對方當街毆打。她在社交平台發布的照片可見，手腳滿布瘀傷，並稱手指骨折。然而，警方到場後卻冷處理事件，引發網民熱議。9月16日她再度更新近況，透露駐韓國台北代表處已正式介入，協助後續法律程序。

據悉，遭毆打的女網紅劉力穎在YouTube擁有近50萬訂閱人數，頻道主要分享南韓美妝及生活內容。她在社交平台發文敘述當日事發經過，稱當時與朋友走在弘大街頭，正在跟兩名朋友討論轉往別處繼續遊玩時，遇到2名男子上前搭訕，甚至對她和朋友動手非禮。她稱：

其中一位男生就一直摸我朋友，搭肩啊摸他頭啊勾著她，我看出我朋友不舒服了，所以我說了請不要這樣碰我朋友，你們甚麼關係都不是。

但對方並未停止有關行為，還稱可以送她的朋友回家。

另一名男子也試圖對劉力穎勾肩搭背，在她多次拒絕後惱羞成怒。其中一名男子對劉力穎舉起中指，她回罵一句韓語髒話，對方聞言當場掌摑她一巴掌。隨後衝突升級，原本欲協助報警的路人得知劉力穎是外國人後，竟取消報警。最終劉力穎在扭打過程中自行報警。

外遊注意｜警方到場後冷處理

不久警方到場，要求劉力穎提供被對方傷害的證據。警方聽了男方說法後，僅記下劉力穎的護照號碼便讓男子離開，還安慰她稱這類事件很常見，勸她別哭、回家休息。劉力穎表示，隔天起身後才發現全身多處瘀血，大拇指更是骨折，整整兩天臥床沒力氣，計劃翌日前往醫院取驗傷報告，再到警局重新報案。

台灣女網紅劉力穎在首爾遇陌生男搭訕，她拒絕後竟遭對方當街毆打。（YouTube）

手腳滿布瘀傷，並稱手指骨折。（Threads@liying0731）

劉力穎講述當日事發經過。（Threads@liying0731）

外遊注意｜駐韓國台北代表處已正式介入

9月16日她再度更新狀況，表示已與駐韓國台北代表部（Taipei Mission in Korea）聯繫完畢，代表處確認了事發時間與地點，還與警方取得聯絡，並詢問她是否需要律師協助，以確保相關權益獲得保障。

她在文中向粉絲報平安，表示「目前傷勢恢復得很好，大家不用擔心」。同時也提到，事件曝光後許多韓國民眾向她致歉，令她既感動又愧疚，強調「這完全不是他們的錯，只是那名男子的問題」。

針對事件本身，劉力穎也自我反省，認為雖然主要責任在對方，但自己當下確實有言語挑釁與動手行為，才導致衝突加劇。她透露已完成驗傷，近日將再度前往麻浦警察局配合後續調查，並承諾會持續向關心事件的網民更新進展。

劉力穎在YouTube擁有近50萬訂閱人數。（IG@liying0731）