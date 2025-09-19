台北大樓水塔驚現腐屍｜約50住戶飲屍水，食水傳惡臭如尿騷味

近日，台北市文山區一棟社區大樓揭發駭人案件，有住戶發現自來水有異味且觸感黏滑，水電工人前往檢查頂樓水塔，竟驚見一具男性遺體，有民俗專家表示，住戶不慎喝下屍水，恐招來嚴重後果。

綜合台媒報道，台北市文山區一棟社區大樓近期有多名住戶反映自來水異常，喝起來有惡臭異味，形容「很像男生的尿騷味」；而且水質摸起來「有點黏黏滑滑的」 。為此，社區主委在本月11日緊急請水電工人前往檢查清洗頂樓水塔，未料工人在放水後，竟赫然發現一具已浸泡腐爛的男性遺體於其中。

死者身份曝光



據水電工人描述，水塔內的水質當時呈現黑色且散發出一種古怪氣味，但並非鳥類或老鼠的味道，因此他去做檢查前，已做好心理準備；排水檢查時看到一雙人的腳，便立即通知報警。

警方獲報後立即到場封鎖現場並展開調查，消防隊員亦戴上防毒面罩加上氧氣瓶爬進水塔內部，將腐爛男屍抬出。在初步調查中顯示，死者是一名中年男性，並非社區住戶；身穿工作用雨鞋、長褲，上身赤裸，並無明顯外傷。由於屍體浸泡已久，指紋辨識兩度失敗，身份一度無法確認，但經過警方連日調查，靠死者的掌紋和胎記，終於辨識出他是住在附近的40歲盜竊慣犯。

警方調查指出，死者為當地一名40多歲K姓居民，住處離案發大樓不遠，平時靠打工維生，有多項竊盜前科，去年才因為偷竊被抓捕。警方懷疑，K男於9月9日以徒步的方式進入該社區，當時大樓的大門可能沒有上鎖：「他想到頂樓行竊，不慎失足才掉進水塔溺斃。」水質異味在9月10日晚間被居民發現。由於近期天氣炎熱，加速屍體腐爛，至11日清理水塔時發現遺體，K男死亡時間超過2至3日。初步估計有約40至50名住戶可能已飲用受污染水源。

案件曝光後，社區大樓必須暫時停水，水塔也進行了徹底消毒。警方已排除他殺嫌疑，並呼籲加強社區安全監控，避免類似憾事再生。

專家示警「飲屍水」後果

適逢農曆七月正值民俗俗稱的「鬼月」，社區住戶在不知情狀況下多日飲用屍水，引發社區恐慌。有住戶在命案曝光後稱：「我早上才用水煮麵吃！其實（自來水）好幾天前已稍微有（味道）」。

法醫高大成針對案件説明，遺體在浸泡2至3天後確實會滲出屍水，如果是在沒煮熟情況下進食，會引發腹痛。但一般家用自來水大多經煮沸處理，原則上不會造成中毒或細菌感染，但異味難免。

此外，民俗專家廖大乙也曾接受訪問，回答有關本案的事，他稱此類事件對體弱多病者、6歲以下孩童及60歲以上長者這3類人影響尤其大：

人有「靈魂」、「覺魂」、「生魂」三魂，人在往生後僅剩靈魂與覺魂。若不慎喝下屍水，等於將亡者靈魂與覺魂吸收入體內，可能導致精神恍惚、情緒不穩，甚至夜不能寐。

廖大乙進一步表示，若誤飲屍水，可能衝擊運勢並影響身心健康；強調受影響居民要及早處理，避免恐慌擴大。他建議，除了要心存善念、多行善事，或前往廟宇向祖先祈求庇佑，必要時請民間法師進行淨化儀式，也可以尋求心理醫師協助，化解不安。

而命理師楊登嵙也曾提出建議，住戶可請法師對水塔及整棟大樓進行淨化，並使用法師或寺廟提供的「淨符」飲用及淨身，以消除負面陰晦磁場，避免影響健康與運勢。

轉載自晴報