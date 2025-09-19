40歲女歌手葉巧琳87歲父親離世，發文悼念：十分難過、非常掛念

憑《全民造星III》而為人認識、現年40歲的歌手葉巧琳（Mischa）近日於社交帳號發文悼念87歲亡父，並上載了數張和父親的合照，表示目前心情十分難過，亦對一生都為家庭付出的父親非常掛念。

葉巧琳9月15日於IG發文悼念爸爸，並上載多張黑白照，包括她童年及出嫁時與父親的合照，以及父親分別在年青時及年老時的獨照。葉巧琳留言，表達了心痛及對父親思念之情：

多謝大家嘅關心，爸這一生都是付出，87年來從來都是為了家人。心真的很痛，但他終於遠離痛苦，完成一個旅途。爸，想念你，愛你，Always。之後再打波Ok？ #我的心應該不能夠再受打擊了

為雙親親安心 結束愛情長跑與男友成婚



葉巧琳在2012年和朋友組團出道，之後憑《全民造星III》中，奪得第5名增加知名度。對音樂相當熱愛的她，感情事卻相當低調。葉巧琳曾透露自己有一名交往了15年的圈外男朋友，向來嚮往自由的她本來沒有結婚的打算，不過為了讓年邁的父母安心，才決定結束愛情長跑，與圈外男友低調成婚。結婚當日只是簡單簽紙及向父母敬茶，並沒有太多儀式。

葉巧琳是實力派歌手，從小由父親培養音樂基礎，自幼時便學唱歌並考獲鋼琴八級，並分別於英國及美國，讀中學及大學。她返港後，又於香港演藝學院主修古典聲樂系。

轉載自晴報