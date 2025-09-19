歡迎回來

18
十二月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：魔雪奇緣電影音樂會
文化藝術 親子活動
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：魔雪奇緣電影音樂會
推介度：
18/12/2025 - 20/12/2025
30
十一月
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau "The Shape of Breathing" Live 2025
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau "The Shape of Breathing" ...
推介度：
30/11/2025 - 01/12/2025
40歲女歌手葉巧琳87歲父親離世，發文悼念：十分難過、非常掛念
健康Tips

40歲女歌手葉巧琳87歲父親離世，發文悼念：十分難過、非常掛念

健康解「迷」
健康解「迷」

　　憑《全民造星III》而為人認識、現年40歲的歌手葉巧琳（Mischa）近日於社交帳號發文悼念87歲亡父，並上載了數張和父親的合照，表示目前心情十分難過，亦對一生都為家庭付出的父親非常掛念。

 

一路走好丨40歲女歌手悲痛宣布父親離世 為盡孝低調秘嫁圈外男友

 

       葉巧琳9月15日於IG發文悼念爸爸，並上載多張黑白照，包括她童年及出嫁時與父親的合照，以及父親分別在年青時及年老時的獨照。葉巧琳留言，表達了心痛及對父親思念之情：

 

　　多謝大家嘅關心，爸這一生都是付出，87年來從來都是為了家人。心真的很痛，但他終於遠離痛苦，完成一個旅途。爸，想念你，愛你，Always。之後再打波Ok？ #我的心應該不能夠再受打擊了

一路走好丨40歲女歌手悲痛宣布父親離世 為盡孝低調秘嫁圈外男友

 

為雙親親安心 結束愛情長跑與男友成婚
 

　　葉巧琳在2012年和朋友組團出道，之後憑《全民造星III》中，奪得第5名增加知名度。對音樂相當熱愛的她，感情事卻相當低調。葉巧琳曾透露自己有一名交往了15年的圈外男朋友，向來嚮往自由的她本來沒有結婚的打算，不過為了讓年邁的父母安心，才決定結束愛情長跑，與圈外男友低調成婚。結婚當日只是簡單簽紙及向父母敬茶，並沒有太多儀式。

 

一路走好丨40歲女歌手悲痛宣布父親離世 為盡孝低調秘嫁圈外男友

 

　　葉巧琳是實力派歌手，從小由父親培養音樂基礎，自幼時便學唱歌並考獲鋼琴八級，並分別於英國及美國，讀中學及大學。她返港後，又於香港演藝學院主修古典聲樂系。

 

轉載自晴報

 

Tags:#葉巧琳#全民造星#健康問題#生死#親人離世#離世#親情
