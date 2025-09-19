28歲男星抑鬱症輕生離世9年，父母墓前悼念獨子：時間沒教會我們告別

內地知名男星喬任梁於2016年9月16日因抑鬱症輕生離世，年僅28歲。事隔9年，喬任梁的雙親似乎對愛兒依然十分思念，日前更帶著粉紅色花束到墓園祭拜，並淚灑墓前。而喬任梁的好友陳喬恩16日零時亦於微博發布了一張日出雲海照片，這已是她連續第9年以相同方式紀念這位故友。

陳喬恩和喬任梁本身是好友。（微博圖片）

喬任梁雙親在9月16日於抖音分享到墓園祭拜獨生子喬任梁的片段，片中，只見喬的墓碑已被生前最喜愛的粉色花海圍滿，而他的父親亦一手拉著一車的花束、另一隻手手抱大紮花，到愛兒墓碑祭拜。

喬任梁的父母亦留言表示：

9年了，時間沒有教會我們告別，那些沒說完的話，都變成了年復一年沉默的守望。

另外，因為拍攝《春光燦爛豬九妹》令陳喬恩跟喬任梁結成好友，鏡頭亦拍到陳喬恩亦有送花去悼念故友，花束上更留有一張手寫卡，寫道：

那天去看了日出，抬頭望著天上那一片粉紅雲海，我感覺到你也正在對我微笑，念你，老友。

除了送花外，自喬任梁離世後，陳喬恩每年9月16日均會於社交平台去發文思念故友，這方式已連續了第9年。

轉載自晴報