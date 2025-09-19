43歲情歌天王TANK心肝移植後復出，淡出樂壇10年重踏舞台

43歲台灣歌手呂建忠（TANK）因遺傳性心臟病，曾淡出樂壇10年，去年3月病情更急劇惡化，出現心臟衰竭合併肝硬化與多重臟器衰竭，一度無法站立，甚至悲觀等死。不過，同年11月，他成功完成長達12小時的「心肝移植」後，經過大半年休養，已回復健康的他近日便首度參加內地音樂綜藝，並曝光了自己近況。

首參加內地音樂綜藝 復出近況曝光

台灣情歌天王呂建忠（TANK）於今年9月9日參加內地《來吧來吧》綜藝直播，作為復出第一炮。TANK身穿藍色牛仔褲，以及藍色長袖外套加內搭白色TEE，於節目中亮相，並大唱他多首經典歌曲，包括《千年液》、《三國戀》及與陳嘉樺（ELLA）合唱的《專屬天使》。雖然TANK面色略為蒼白，不過，聲線仍相當響亮。

TANK之後亦有於微博留言表示：

感受到超多超多的愛和感動；感謝給我力量的每一位朋友；你們都是我的《專屬天使》，約定好還要一起大聲唱我們的歌。

心臟病困擾多年 去年瀕臨死亡



綜合台媒報道，TANK過去因遺傳性心臟病長期受困，曾在2007年因病在舞台上昏倒，裝置心律調節器後仍無法根治。2022年簽約新公司於杭州重返歌壇，2024年完成馬來西亞吉隆坡及台灣高雄、台北巡演，不料卻在結束巡演後病情急劇惡化，心臟衰竭合併肝硬化與多重臟器衰竭，一度無法站立，醫生亦坦言他的情況不容樂觀，只有進行心肝同期聯合移植，才能徹底解決他的病症。

病情嚴重曾一度放棄 獲捐贈者器官成亞洲首例

在他已經一度悲觀等待生命結束時，醫護卻未有放棄拯救他的希望。去年11月21日，TANK收到腦死亡捐贈者器官，於浙江大學醫學院附屬第二醫院接受亞洲首例「心肝同期聯合移植手術」。這場12小時高難度手術由跨科別醫療團隊執行，成功將他從死亡邊緣拉回，創下醫學紀錄。

