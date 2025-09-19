歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

中醫調理濕疹獨特新方向:結合八字與五行 對應中藥及飲食宜忌 ...
中醫養生 中醫話

中醫調理濕疹獨特新方向:結合八字與五行 對應中藥及飲食宜忌 ...
金鐘米芝蓮星級餐廳新舊主廚重遇！烏魚子窩夫、煙燻骨髓法國生蠔...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

金鐘米芝蓮星級餐廳新舊主廚重遇！烏魚子窩夫、煙燻骨髓法國生蠔...
開市Good Morning

🐎三頭馬車表現遜預期🌊北水大手掃港股 恒指咩位有支持？🧬博安生物最新部署！
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
43歲情歌天王TANK心肝移植後復出，淡出樂壇10年重踏舞台
健康Tips
心臟病

43歲情歌天王TANK心肝移植後復出，淡出樂壇10年重踏舞台

健康解「迷」
健康解「迷」

　　43歲台灣歌手呂建忠（TANK）因遺傳性心臟病，曾淡出樂壇10年，去年3月病情更急劇惡化，出現心臟衰竭合併肝硬化與多重臟器衰竭，一度無法站立，甚至悲觀等死。不過，同年11月，他成功完成長達12小時的「心肝移植」後，經過大半年休養，已回復健康的他近日便首度參加內地音樂綜藝，並曝光了自己近況。

 

首參加內地音樂綜藝 復出近況曝光

 

　　台灣情歌天王呂建忠（TANK）於今年9月9日參加內地《來吧來吧》綜藝直播，作為復出第一炮。TANK身穿藍色牛仔褲，以及藍色長袖外套加內搭白色TEE，於節目中亮相，並大唱他多首經典歌曲，包括《千年液》、《三國戀》及與陳嘉樺（ELLA）合唱的《專屬天使》。雖然TANK面色略為蒼白，不過，聲線仍相當響亮。

 

　　TANK之後亦有於微博留言表示：

 

　　感受到超多超多的愛和感動；感謝給我力量的每一位朋友；你們都是我的《專屬天使》，約定好還要一起大聲唱我們的歌。

 

心臟病｜43歲情歌天王患嚴重心臟病淡出樂壇10年等死 歷12小時「心肝移植」復出近況曝光

 

心臟病困擾多年 去年瀕臨死亡
 

　　綜合台媒報道，TANK過去因遺傳性心臟病長期受困，曾在2007年因病在舞台上昏倒，裝置心律調節器後仍無法根治。2022年簽約新公司於杭州重返歌壇，2024年完成馬來西亞吉隆坡及台灣高雄、台北巡演，不料卻在結束巡演後病情急劇惡化，心臟衰竭合併肝硬化與多重臟器衰竭，一度無法站立，醫生亦坦言他的情況不容樂觀，只有進行心肝同期聯合移植，才能徹底解決他的病症。

 

心臟病｜43歲情歌天王患嚴重心臟病淡出樂壇10年等死 歷12小時「心肝移植」復出近況曝光

病情嚴重曾一度放棄 獲捐贈者器官成亞洲首例

 

　　在他已經一度悲觀等待生命結束時，醫護卻未有放棄拯救他的希望。去年11月21日，TANK收到腦死亡捐贈者器官，於浙江大學醫學院附屬第二醫院接受亞洲首例「心肝同期聯合移植手術」。這場12小時高難度手術由跨科別醫療團隊執行，成功將他從死亡邊緣拉回，創下醫學紀錄。

 

轉載自晴報

 

Tags:#心臟病#呂建忠#台灣歌手#遺傳性心臟病#心臟衰竭#肝硬化#多重臟器衰竭#心肝移植#浙江大學醫學院附屬第二醫院#音樂#內地#台灣
Add a comment ...Add a comment ...
健康飲食 │ 研究揭示：在特定時間喝咖啡減心血管風險至29%，適量飲用的七大好處
更多健康解「迷」文章
健康飲食 │ 研究揭示：在特定時間喝咖啡減心血管風險至29%，適量飲用的七大好處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處