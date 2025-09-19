女子Gel甲手腳現啡色斑點｜割傷感染病毒疣求醫確診

台中一女子於美甲店進行手足美甲時遭剪傷手指，數日後手指及腳趾甲出現咖啡色斑點及痛感，求醫驚揭手指甲及腳趾甲全部感染病毒疣，連醫生都震驚，表示第一次遇到這種情況。事主事後到店內追討賠償，店家回應卻令網民直呼誇張。

事主於社交平台「Dcard」分享上述經歷，指自己6月23日前往台中一間美甲店Gel甲，過程中因美甲師修剪失誤導致手指流血，數日後雙手指甲陸續出現疼痛與咖啡色斑點症狀，惟起初未予重視。直到8月返回美甲店卸除指甲，她向技師反映症狀後，對方卻立即表示她受傷當日未有作出反應及拍照，又以撞傷或甲床問題搪塞。

數日後，事主求醫確診感染「病毒疣」，醫生亦坦言自己首次遇見全部手指都受感染的病例。9月事主再回店內卸除足部Gel甲，她向美甲師告知相關情況，表示自己感染「病毒疣」，而6月美甲師為她Gel甲時曾割傷她的手指，相信是因此受到感染。對方初時表示店內經常消毒，又提議可以陪她一起去看醫生，結果數日後再來電，態度卻急轉直下。

求醫確診感染「病毒疣」 店家回應曝光

店家一直沒有打算承擔事件責任，只表示可以退還剩餘未使用的費用，且推託「診斷書未明指感染源為美甲」，又表示6月Gel甲時受傷的相片中未見有傷口等等，一直拒絕回應，之後亦未有再主動聯絡事主。事主大嘆事後發現，該店於網上評分上，早已被投訴衞生有問題：「真的要慎選店家跟注意自己指甲的狀況！」

修甲工具不潔增真菌感染風險

女士到美甲店修甲時要注意其工具的衛生程度，皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受傳媒訪問時表示，指修甲工具不潔可衍生3大問題：

1. 細菌感染如指甲溝發炎

2. 真菌感染包括整塊指甲溝分離、灰甲及疣

3. 皮膚敏感所引致的濕疹

另外，皮膚科專科醫生胡惠福也曾表示，美甲店工具會與陌生人共用，如工具不潔兼含有真菌，有機會透過皮膚傷口而受感染，細菌一旦入血更會有致命危機。曾有患者因為到美甲店修甲後感染灰甲，出現「離甲」及指甲變黃，患者繼續修甲卻沒有立即求醫，結果延誤病情令指甲變形，最終需服用抗真菌藥物多月以控制病情。

資料來源：Dcard