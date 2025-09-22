柏金遜症 │ 50歲女子突喪失嗅覺確診患柏金遜症，醫生揭3大早期先兆不只手震

嗅覺出現異常要注意，可能是罹患神經相關疾病。台灣神經內科醫生陳琮華日前分享病例，一名50歲女性患者因嗅覺喪失而求診，經檢查後發現，竟是柏金遜症的早期表現。陳琮華引述研究指出，柏金遜症的症狀不僅是「手抖、動作慢」，還可能包括3大早期徵兆。

神經內科醫生陳琮華在Facebook專頁「博田國際醫院」表示，該名50歲女患者近期喝咖啡時，發現自己聞不到咖啡香味，驚覺有異而求診。她除了出現嗅覺喪失外，還伴有發夢時出現異常的狀況，檢查後確認為是柏金遜症的早期徵兆。

醫生揭3大早期徵兆：不只手震

陳琮華提到，很多人以為柏金遜症只會出現「手抖、動作慢」，但研究指出，此病還可能表現出嗅覺異常、睡眠行為異常、長期便秘等症狀，這些問題甚至可能比手抖更早出現，卻常被忽略。他提醒，若察覺有異狀，應盡早接受檢查及治療，不僅能延緩病情進展，也可大幅改善生活品質。

拆解柏金遜症

根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，常發生在年老人士，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部份患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部分神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少致患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

1. 震顫

初發時通常位於一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身肌肉。

2. 動作緩慢

尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯。

3. 關節僵硬

關節活動顯得如齒輪般僵硬。

4. 其他病徵

包括面部無表情、步履及語調出現變化等。

資料來源：衛生署長者健康服務

現階段雖未有任何根治原發性柏金遜症的有效方法，不過目前主要有4種治療方法：

藥物治療：有助達到控制病徵的效果，改善患者的活動能力、減輕震顫情況。

物理治療：由治療師為患者評估活動功能及設計個人化的復康運動計劃，提供肌肉關節、姿勢及步姿的鍛練。

職業治療：由治療師分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的各種障礙，透過使用輔助器材及改善家居佈置，減低患者的功能障礙、提高患者的自我照顧能力。

心理輔導：在心理上，患者會容易有抑鬱情況，故此家人的支持和安慰非常重要。

資料來源：衛生署長者健康服務

資料來源：神經內科醫生陳琮華