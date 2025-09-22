名人健康 │ 45歲樂壇天后蔡依林自爆生蛇經歷，改變作息+推薦養生散步

45歲天后蔡依林近年以健康生活著稱，早前更以專輯為靈感，推出Podcast節目《Pleasure Talks》，分享9點半睡覺、散步養生及身心調適，被網友封為「大人界巧虎」，但原來過往蔡依林亦經常捱夜、飲食作息混亂，日前，她於最新一集節目中首度證實，她會早睡的理由，原來是因為早前確診患上帶狀疱疹（俗稱「生蛇」），令她決心改變生活模式。

蔡依林日前於自己主持的Podcast節目《Pleasure Talks》中分享，指自己過去常熬夜至清晨6點才睡，免疫力下降後感染帶狀疱疹，出現疼痛性水疱及皮疹，只能靠均衡飲食、充足休息及抗病毒治療復原。她指出，「生蛇」多數因免疫力降低時發作，不僅痛苦且有後遺症，因而深刻意識到作息規律與自我照顧的重要。

蔡依林日前於自己主持的Podcast節目指自己過去常熬夜至清晨六點才睡，免疫力下降後感染帶狀皰疹。（IG截圖）

有見及此，近年她改變生活習慣，盡量早睡早起，搭飛機、工作之間休息時間會補眠充電，改善呼吸及過急的思緒，還推薦養生散步遠勝激烈運動，有助靜心、提升睡眠品質。而她亦坦言，睡覺佔她生活很大一段時間，而睡眠時間改變，令她變得更有精神，工作時亦變得更有能量。

她表示「生蛇」多數因免疫力降低時發作，不僅痛苦且有後遺症，因而深刻意識到作息規律與自我照顧的重要。（IG截圖）

她笑言自己意想不到，這個養生習慣的分享，會被網民封為「大人界巧虎」，甚至成為網絡迷因，但認為這個稱呼很可愛。不少網民得悉她患病後，都紛紛認同表示：「真的很痛要多自律」、「早睡早起真的會很健康！」

生蛇高危風險因素

帶狀疱疹4大高危人士，主要包括50歲以上及免疫力低的人士，或者患有慢性病、自身免疫系統出現毛病或曾服用壓抑免疫系統疾病的藥物人士。不過壓力大、患抑鬱人士或患呼吸系統疾病人士等，也較容易患病。

「生蛇」常見病徵

發病初期

受感染部位首先會出現痕癢或微痛帶灼熱感。

發病1至3天後

受感染部位開始出現紅疹，紅疹會變成水泡，再蔓延成帶狀。

發病期間

水泡可持續1至14天，期間或會出現膿皰或血水。然後水泡會潰破或萎縮，乾水後結痂，為期2至3星期。在皮疹消失前皮膚仍會感痛楚。

發病位置

根據受感染的神經線分布，以背部及腰部一側最為常見，其他身體部位包括頭、臉、頸、手腳的神經線等常見會從上背影響至前胸，形狀像蛇一樣，故被稱為「生蛇」。

資料來源:本港衞生署

資料來源：IG@jolin_cai