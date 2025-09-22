致癌飲食 │ 男子長期食1類魚砷中毒超標6倍！世衛列砷為第一級致癌物致腎衰竭

不少人都認為吃魚有益健康，然而一旦吃錯，隨時得不償失。台灣腎臟科醫生林軒任近日分享一宗病例，一名生活作息良好的商人，因長期食用「1類魚」導致砷中毒，不僅出現腎功能衰退，更可能增加患癌風險！

男子每日食深海魚 砷中毒超標6倍

腎臟科醫生林軒任近日在其Facebook專頁發文，分享台中榮總臨床毒物科主任鍾牧圻的病例，指出一名熱愛釣魚的60多歲男子，平時不煙不酒、飲食清淡，且作息規律，每日早睡早起。然而在身體檢查中，卻意外發現腎功能指數下降，在排除其他常見病因後，進一步進行重金屬檢查，竟驗出其尿液中的砷含量超標近6倍。

林軒任指出，該名患者起初對腎功能衰退感到十分困惑，因自認生活習慣健康，且家族無腎臟病史。經詳細問診後，才發現患者幾乎每日進食自己釣獲的深海魚，因深海魚含有大量砷，長期食用深海魚是導致砷中毒的主因。所幸在停止大量進食海魚並接受治療後，其腎功能逐漸恢復至正常水平。

慢性砷中毒恐致癌

林軒任解釋，砷又被稱為「砒霜」，在自然環境中可能透過受污染的地下水、農作物、來源不明的保健品或工業接觸進入人體。而在食物鏈中，砷會隨著小魚被大魚吞食逐漸積累，因此深海魚、甲殼類及貝類最容易含有較高濃度的砷。該名患者因長期每日食用深海魚，最終導致慢性砷中毒。

他提醒，慢性砷中毒往往沒有即時明顯症狀，但長期會造成嚴重傷害，可能導致腎臟與肝臟損傷、增加癌症風險，並出現神經與皮膚症狀。世界衛生組織已將砷列為第一級致癌物，長期接觸可能引發肝癌、肺癌、膀胱癌及皮膚癌等疾病。

為預防砷中毒，林軒任建議民眾應均衡飲食，避免長期食用單一食物，選擇具政府認證的保健食品，並多進食富含維他命A、C、E的蔬果，幫助身體排毒。

4大常見重金屬 可引致神經病變

台灣神經外科醫生謝炳賢曾在其Facebook專頁發文，指出重金屬污染其實充斥在日常生活中；有研究顯示，高達87%的人體內都有不同程度的重金屬殘留，而這些物質對神經系統的影響尤為嚴重。他在文中列出4大常見重金屬，並逐一拆解它們可對人體造成的傷害。

1. 鉛

可取代鈣離子進入神經細胞，從而干擾神經訊號傳導

低劑量暴露同樣有機會導致兒童注意力不集中、學習困難和行為問題

成人若出現慢性鉛中毒，則可能引發周邊神經病變



2. 汞(水銀)

能直接穿透血腦屏障，在大腦中積聚

每天食用高汞魚類的人士，大腦中的汞含量可能是一般人的5至10倍

可導致記憶力衰退和認知功能障礙



3. 砷

最容易被忽視的神經毒素之一

長期飲用砷污染的水可對神經系統造成極大危害

增加多種神經退行性疾病的風險，包括柏金遜症和阿茲海默症



4. 鎘

能干擾神經細胞中的鈣訊號通路，影響神經遞質的釋放，導致嗅覺、運動協調能力下降，學習和記憶功能受損

孕婦體內的鎘可以通過胎盤進入胎兒體內，直接影響胎兒大腦發育



資料來源：台灣神經外科醫生謝炳賢

4招降低重金屬傷害

那麼，市民平日可如何降低重金屬對神經系統的傷害？謝炳賢分享以下4招，供大家參考。

1. 留意飲食選擇

減少食用吞拿魚、鯊魚等大型深海魚類

選擇有機蔬果



2. 注意水質安全

3. 避免吸煙



4. 攝取富含抗氧化物質的食物

例如：深色蔬菜、莓類水果

資料來源：台灣神經外科醫生謝炳賢

轉載自晴報