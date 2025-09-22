硏究揭久坐如吸煙傷身｜每日運動無補於事，辦公室一族自救兩招

現時有很多朋友都有運動的習慣，但近年大量研究告訴我們，即使每日運動有半小時至一小時，也不代表健康。這簡直顛覆了我們的理解：我們以為恆常有運動就是「大晒」，原來非也，還要看一個非常關鍵的因素——每天坐多久呢？原來，即使每日運動做足一小時，但若餘下的時坐足9小時，那等如白做。



美國的學術醫學硏究中心Cleveland Clinic’s Wellness Institute裏頭的Dr. Mladen Golubic這樣說：Sitting is the new smoking of our generation（久坐對身體的傷害就如同吸煙行為）。Archives of Internal Medicine有一個研究報告指出：每日久坐的人會增加早死風險，即使他們每天也有運動。若做完運動之後其餘的時間都是長期坐著的話，那原來對減少早逝的風險設沒甚幫助。



都市人都習慣了坐式生活（Sedentary lifestyle），但久坐會造成許多疾病的重大因素。何謂久坐？連續坐著6小時以上，便是久坐。

世衛警告：久坐會增加心臟病、中風、糖尿病、代謝症候群、肥胖、骨骼傷害、肌肉退化、血液循環不良、心血管疾病、第二型糖尿病、乳癌、大腸癌的罹患基率，久坐所造成的死亡人數甚至高於吸菸。



美國Mayo Clinic指出，運動和均衡飲食雖然能改善健康狀況，但即使每天運動30分鐘，久坐造成的危害還是會存在。所以，想健康的話，就一定要每天有意識地切斷連續幾小時久坐的模式，皆因當我們長期坐著，身體新陳代謝會減慢，血液循環變差，肌肉燃燒脂肪效率下降，壞膽固醇更容易積聚。這一切的隱形傷害，並非每日做一小時運動就可以完全逆轉，關鍵是戒除久坐的不良習慣。

辦公室一族自救兩式

1. 設定「動態鬧鐘」 每坐30-45分鐘，就要起身活動2-3分鐘。可以用手機設定提醒，起身去倒杯水、行去洗手間，或者簡單伸展一下，都有幫助。



2. 「微運動」融入工作



-打電話時站起來走走

-選擇樓梯代替升降機

-午餐後散步15分鐘

-桌面下放一張小凳，雙腳輪流踏上去，減輕腰部壓力

-使用站立式辦公桌（standing desk），坐站交替工作

總之大原則是四個字：多動少坐。要在這個基礎底下再加上恆常運動，那才是真正踏上健康之道。



