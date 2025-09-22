歡迎回來

食用安全 │ 女子患肝癌PFAS超標，疑長期使用1種易潔鑊釀毒害
健康Tips

食用安全 │ 女子患肝癌PFAS超標，疑長期使用1種易潔鑊釀毒害

健康解「迷」
健康解「迷」

飲食除了要注意食材品質外，烹調所使用的廚具同樣重要。台灣一名肝癌患者，在手術後進行「永久化學物質」PFAS（全氟及多氟烷基物質）檢測，發現多項指標極高，其家人透露事主家中使用一款廚具，即使出現刮痕仍不捨得更換，懷疑因此成為感染及患病源頭。

 

　　營養功能醫學專家劉博仁日前於專頁分享上述病例，指該名女子因罹患肝癌，做過電燒與栓塞手術，術後院方為她進行PFAS檢測，卻發現她PFAS指標三項中有兩項超標或接近上限，體內「永久化學物質」PFAS檢測出高濃度。醫生向家人了解後，得悉患者家中所使用的易潔鍋早已出現許多刮痕，但患者捨不得丟掉，一直照常使用，疑因此成為感染來源，呼籲大家家中如果有使用多年的易潔鍋，尤其是已經刮傷或脫落的，都應該盡早更換。

 

日常用品遍布PFAS 醫生拆解風險源頭+預防方法

 

　　劉博仁醫生表示，過往有研究顯示，長期接觸PFAS，可能與患上肝臟疾病，例如脂肪肝、肝纖維化、肝硬化等有一定關聯，亦可能會增加肝癌風險，雖然科學證據仍有待累積，但對於本來就有肝臟疾病的人來說，PFAS確實會是額外負擔。

 

　　醫生續指，PFAS（全氟及多氟烷基物質）為人工合成、極難分解的「永久化學物質」，在日常生活中，以下5類用品亦可能會成為接觸PFAS的高風險源頭：

 

醫生拆解5類含PFAS日常用品

 

不沾鍋具

鍋底刮痕或塗層剝落時PFAS 可能釋出並進入食物

 

速食紙盒、紙袋、紙杯

常用來防油防水也可能含有PFAS

 

飲用水

某些地區地下水或自來水檢測出含PFAS

 

防水、防污衣物或布料

部分標榜防水材料也可能含PFAS

 

某些化妝品與清潔品

例如防水睫毛膏、防曬或部分清潔劑

 

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

 

　　生活上雖然無法完全避免接觸PFAS，但仍然可以透過飲食選擇、生活習慣與挑選日用品，大幅降低 PFAS 曝露：

 

日常5招降低接觸PFAS風險

1.有刮痕、塗層脫落的易潔鍋應立刻更換，改用不鏽鋼、陶瓷或鑄鐵鍋具

2.避免紙容器盛裝高溫食物，選用玻璃、不鏽鋼餐具

3.多選PFAS-Free標示產品，留意日用品化學成分

4.適度增加蔬果及多元飲食，協助毒素排出

5.維持肝臟健康，包括戒煙限酒、控制體重，定期檢查

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

 

高溫分解可釋出PFOA

 

　　市面上的易潔鑊之所以不容易「黐底」，技術之一是用上PTFE塗層；而製造這種塗層時，常會用上一種簡稱為PFOA的化學物質，屬可能致癌之物，在製造易潔廚具的過程中，可能會將PFOA釋出於空氣﹑水或土壤等環境中。

 

　　此外，PTFE產品遇上高溫分解時，也可能釋出PFOA。有動物研究顯示PFOA可能損害肝臟功能、影響生殖功能或致癌，並可長期存在於環境中不變。另外，使用易潔鑊的一般注意事項：

 

  • 使用前，應用混和清潔劑的暖水清洗
  • 忌用大火或高溫乾燒
  • 避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉攪動食物
  • 切勿在鑊面上切刴食物
  • 用後應自然冷卻，不應立即注入冷水
  • 塗層嚴重脫落應停用

 

資料來源：Facebook@劉博仁營養功能醫學專家

Tags:#食品安全#廚具#全氟及多氟烷基物質#不粘塗層#癌症#肝癌#健康#家居用品#特氟龍#全氟辛酸#化學品暴露#台灣#劉博仁醫生#營養功能醫學#易潔鑊
香港好去處