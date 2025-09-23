山今老人分享十大養生補品！如何做到天補、地補、人補？打坐冥想是靜補！從飲食習慣入手，學懂養生智慧

養生Tips山今老人分享十大養生補品！如何做到天補、地補、人補？打坐冥想是靜補！從飲食習慣入手，學懂養生智慧 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 文化工作者，專研哲學，尤精於《易經》義理，游走於儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見解精闢。現為傳媒及文化工作者，並任教港大專業進修學院，開設「岑逸飛講壇」課程，內容除易經外，尚包括中國諸子百家。 Share 23/09/2025 經常說養生要為身體進補，但大家有否想過，除了以食療進補，身心靈上也有「補品」？今集就和大家分享十大養生補品！甚麼是天補、地補、人補？打坐冥想就是靜補？我們如何從飲食習慣入手，學懂養生智慧？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！ Read more： 山今老人分享流汗養生智慧！流汗分主動和被動？頭頂、心口出汗代表甚麼？從自汗盜汗分辨體質 山今老人解構奇經八脈！和十二經絡有甚麼關係？任督二脈真的可以打通？多按兩大穴位，調節氣血兼養生 Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#流汗#體質#十大養生補品#十大補品#養生補品 Add a comment ...