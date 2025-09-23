山今老人分享十大養生補品！如何做到天補、地補、人補？打坐冥想是靜補！從飲食習慣入手，學懂養生智慧

經常說養生要為身體進補，但大家有否想過，除了以食療進補，身心靈上也有「補品」？今集就和大家分享十大養生補品！甚麼是天補、地補、人補？打坐冥想就是靜補？我們如何從飲食習慣入手，學懂養生智慧？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

