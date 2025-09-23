歡迎回來

山今老人分享十大養生補品！如何做到天補、地補、人補？打坐冥想是靜補！從飲食習慣入手，學懂養生智慧
養生Tips

山今養生智慧
山今老人岑逸飛
山今養生智慧

　　經常說養生要為身體進補，但大家有否想過，除了以食療進補，身心靈上也有「補品」？今集就和大家分享十大養生補品！甚麼是天補、地補、人補？打坐冥想就是靜補？我們如何從飲食習慣入手，學懂養生智慧？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

 

 

Read more：

山今老人分享流汗養生智慧！流汗分主動和被動？頭頂、心口出汗代表甚麼？從自汗盜汗分辨體質

山今老人解構奇經八脈！和十二經絡有甚麼關係？任督二脈真的可以打通？多按兩大穴位，調節氣血兼養生
　

Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#流汗#體質#十大養生補品#十大補品#養生補品
易經名家山今老人講手指按摩養生！按壓十二井穴可暢通經絡？「扳指功」平衡身體五臟！「掐指功」簡單有效練出氣感
更多山今養生智慧文章
易經名家山今老人講手指按摩養生！按壓十二井穴可暢通經絡？「扳指功」平衡身體五臟！「掐指功」簡單有效練出氣感

