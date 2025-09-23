歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
01
八月
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」 大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
展覽 文化藝術
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
推介度：
01/08/2025 - 05/10/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
中藥字典｜玉米鬚利水消腫助治糖尿病＋玉米鬚茶飲推薦
養生Tips
湯水食療
糖尿病

中藥字典｜玉米鬚利水消腫助治糖尿病＋玉米鬚茶飲推薦

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　隨著速食文化興起，手搖飲品、預製菜慢慢滲入每日三餐。部分人更日日北上覓食，為求性價比高。所謂「病從口入」，日積月累地進食不健康食物，分分鐘吃出「三高」！中醫學理論指出「肥人多痰濕」，由於平素多食肥甘厚味，使脾失健運，以致水穀不化精微，聚濕生痰，而生百病，形體肥胖，揮「脂」不去。

 

身體天然清道夫

 

　　平常吃完玉米後隨手丟棄的玉米鬚，其實是傳統醫學中一味珍貴的養生食材。這看似不起眼的絲絲鬚鬚，蘊含著令人驚歎的健康寶藏，自古以來便被中醫智慧所重視。

 

　　中醫學認為，玉米鬚為禾本科一年生草本植物玉蜀黍的花柱及柱頭，性平味甘，歸膀胱、肝、膽經，有利水消腫和利濕退黃兩大功效。玉米鬚對於現代人水腫問題有良好療效，如晨起臉部浮腫、下午雙腿沉重，玉米鬚茶能溫和地促進水分代謝，幫助身體排除多餘積液。同時，這種利尿作用並非強制性的，性質溫和，不易造成電解質失衡。

 

中藥字典│身體天然清道夫：玉米鬚利水消腫有效治療糖尿病 推介玉米鬚茶飲

玉米鬚性平味甘，歸膀胱、肝、膽經，其功能利水消腫、利濕退黃，泡茶或煲湯可用鮮品 （圖左）或乾品（右）。

 

　　另外，玉米鬚能疏通膽道，促進膽汁分泌與排出，減輕油膩食物對肝膽造成的負擔，預防膽結石形成。熬夜應酬後泡上一杯玉米鬚茶，不僅解渴，更能為疲憊的肝臟帶來一絲紓緩。

 

　　《嶺南採藥錄》記載玉米鬚：「和豬肉湯治糖尿病，又治小便淋瀝砂石，苦痛不可忍，煎湯頻服。」現代研究發現，玉米鬚中的皂苷類物質有助於調節血糖水平。其機制在於能促進胰島素分泌，提高身體對葡萄糖的利用效率。對糖尿病前期或第二型糖尿病患者而言，日常飲用玉米鬚茶可作為輔助調理。

 

玉米鬚茶是否含咖啡因？

 

　　玉米鬚茶不含有咖啡因，是早晚都能喝的日常茶飲，做法簡易。玉米鬚含有多種活性成分，如皂苷、黃酮類化合物、維生素K等，賦予其多方面的保健價值。

 

中藥字典│身體天然清道夫：玉米鬚利水消腫有效治療糖尿病 推介玉米鬚茶飲

玉米鬚茶不含咖啡因，是早晚都能喝的日常茶飲。

 

玉米鬚養生茶飲 ( 1人份)：

 

　　做法︰取新鮮或乾燥玉米鬚15-30克，洗淨後放入1L沸水，煮約10分鐘即可。體質壯實者，加山楂、菊花同煎；體虛者，加茯苓，北芪。

 

注意事項︰

 

　　雖然玉米鬚性質平和，但孕婦慎用，妊娠糖尿者可在醫生建議下飲用。低血壓患者不宜大量飲用，因其利尿作用可能使血壓更低；同時，尿頻者睡前應避免飲用，以免影響睡眠品質。

 

Tags:#中醫#中藥#食療#湯水#玉米鬚#糖尿病#三高#天然清道夫#玉米鬚茶飲#肥胖#疏通膽道#小便淋瀝砂石#利水消腫#利濕退黃
Add a comment ...Add a comment ...
【教你分清】「貧血」定「血虛」？3種證型你屬邊種？兩款食療助補氣血兼養肝！
更多中醫話文章
【教你分清】「貧血」定「血虛」？3種證型你屬邊種？兩款食療助補氣血兼養肝！

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處