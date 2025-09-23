中藥字典｜玉米鬚利水消腫助治糖尿病＋玉米鬚茶飲推薦

隨著速食文化興起，手搖飲品、預製菜慢慢滲入每日三餐。部分人更日日北上覓食，為求性價比高。所謂「病從口入」，日積月累地進食不健康食物，分分鐘吃出「三高」！中醫學理論指出「肥人多痰濕」，由於平素多食肥甘厚味，使脾失健運，以致水穀不化精微，聚濕生痰，而生百病，形體肥胖，揮「脂」不去。

身體天然清道夫

平常吃完玉米後隨手丟棄的玉米鬚，其實是傳統醫學中一味珍貴的養生食材。這看似不起眼的絲絲鬚鬚，蘊含著令人驚歎的健康寶藏，自古以來便被中醫智慧所重視。

中醫學認為，玉米鬚為禾本科一年生草本植物玉蜀黍的花柱及柱頭，性平味甘，歸膀胱、肝、膽經，有利水消腫和利濕退黃兩大功效。玉米鬚對於現代人水腫問題有良好療效，如晨起臉部浮腫、下午雙腿沉重，玉米鬚茶能溫和地促進水分代謝，幫助身體排除多餘積液。同時，這種利尿作用並非強制性的，性質溫和，不易造成電解質失衡。

玉米鬚性平味甘，歸膀胱、肝、膽經，其功能利水消腫、利濕退黃，泡茶或煲湯可用鮮品 （圖左）或乾品（右）。

另外，玉米鬚能疏通膽道，促進膽汁分泌與排出，減輕油膩食物對肝膽造成的負擔，預防膽結石形成。熬夜應酬後泡上一杯玉米鬚茶，不僅解渴，更能為疲憊的肝臟帶來一絲紓緩。

《嶺南採藥錄》記載玉米鬚：「和豬肉湯治糖尿病，又治小便淋瀝砂石，苦痛不可忍，煎湯頻服。」現代研究發現，玉米鬚中的皂苷類物質有助於調節血糖水平。其機制在於能促進胰島素分泌，提高身體對葡萄糖的利用效率。對糖尿病前期或第二型糖尿病患者而言，日常飲用玉米鬚茶可作為輔助調理。

玉米鬚茶是否含咖啡因？

玉米鬚茶不含有咖啡因，是早晚都能喝的日常茶飲，做法簡易。玉米鬚含有多種活性成分，如皂苷、黃酮類化合物、維生素K等，賦予其多方面的保健價值。

玉米鬚養生茶飲 ( 1人份)：

做法︰取新鮮或乾燥玉米鬚15-30克，洗淨後放入1L沸水，煮約10分鐘即可。體質壯實者，加山楂、菊花同煎；體虛者，加茯苓，北芪。

注意事項︰

雖然玉米鬚性質平和，但孕婦慎用，妊娠糖尿者可在醫生建議下飲用。低血壓患者不宜大量飲用，因其利尿作用可能使血壓更低；同時，尿頻者睡前應避免飲用，以免影響睡眠品質。