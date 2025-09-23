颱風樺加沙襲港︱市民超市掃貨超前部署，營養師推介打風必備耐存健康食材

儲糧必備！超強颱風樺加沙逐漸逼近香港，市民自早幾日已「超前部署」前往超市大掃貨，有網民直擊貨架上不少蔬果、麵包、杯麵等都被搶購一空，唯獨有一款菜竟然沒人買，貨量充足。有營養師就推介，打風最好要買兩類耐存健康食材做儲糧。

深圳、澳門政府：儲備至少3日物資

據本港天文台預告，超强颱風樺加沙會在今日（9月22日）橫過呂宋海峽並進入南海北部，由於環流廣闊及移動速度較快，將對廣東沿岸構成相當威脅；明日（9月23日）本港風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞；星期三（9月24日）吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，屆時受顯著風暴潮影響，沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若，提醒市民要做好一切防風防水浸準備。

同時，深圳市應急管理局防災減災處（地震處）處長王常效表示，樺加沙可能是自2018年山竹之後影響深圳最強的颱風，呼籲市民提前儲備至少3日的飲用水、食品、藥品及應急物資。澳門政府亦呼籲全澳市民及商戶，應立即行動並提前做好防災準備，當中包括儲備至少3日的生活必需品。

超强颱風樺加沙將對廣東沿岸構成相當威脅，深圳及澳門政府都呼籲市民儲備至少3日物資。

超市現「搶購潮」 1款菜無人買

樺加沙來勢洶洶，不少市民已趕到超市大手入貨。有網民在社交平台發布相片，直擊惠康、百佳、Aeon等不少超市貨架上的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空。網民對此由衷感嘆：「大癲」、「嗱……呢啲就係叫做打風經濟」、「香港人嘅防風能力真係不可輕視，諗住去買棵菜，點知見到啲貨架有啲慘不忍睹，啲菜仲要好貴……$40，我諗應該買咗total半斤」。

不過，有眼利網民發現，蔬菜貨架上的青瓜竟然「無人要」，貨量充足齊齊整整擺在貨架上，不禁笑言：「香港人咁憎食青瓜咩？」。

兩類打風必買耐存健康食材

對於每逢打風都會出現「搶購潮」，有人批評「其實打風都係打1/2日，但啲人買一個星期/一個月嘅糧食」。另有人表示可以理解：「應該星期二下午（打風），打工仔返工，你話想買就得閒買咩，有啲瓜菜留得，買定有乜問題」。

其實，打風日子又未必只可以食罐頭即食麵。營養師李棋華（Rosanne）曾於Facebook分享一些比較耐存的健康食材。她指出，急凍魚柳（如鯖魚、三文魚、鱈魚）、帶子、蝦仁、雞蛋、急凍毛豆等高蛋白質食材，都是可以存放比較長時間的食物。尤其急凍海鮮含有豐富鋅質、鐵質和硒質，都有助保持人體免疫力：

深海魚類更含有維他命D，為經常不見陽光的都市人幫助補充維他命D，提升抵抗力。魚類的奧米茄三（Omega 3）含量豐富，亦有助保護視網膜神經及腦部細胞。

另外，急凍肉類例如雞柳、西冷牛扒，含有豐富蛋白質。雖然解凍後肉質和鮮味改變，但只要急凍肉類沒有被雪壞、變黑，有包裝妥當的話，與新鮮豬肉的營養基本無大分別。

其他保存期較長的蔬果/飲品：

蔬菜類

苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔大白菜、南瓜、洋葱、捲心菜、娃娃菜、乾木耳、海帶、乾冬菇、雪耳、乾紫菜餅

水果類

蘋果、火龍果、柑橘類、桃子、奇異果、牛油果、香蕉等

較健康飲品

盒裝高鈣豆漿、高鈣杏仁奶、無糖有汽梳打水

肉類貯存及解凍方式

Rosanne建議，處理大件肉類時要分成細份。放入冰格前，先預計好每餐所需分量，再分成數包儲存。方法是將鮮肉鋪平，分成數份，用保鮮紙包好，每份如長方形薄片，分開擺放，方便儲存及解凍，在需要時才取出來煮食。

食用前，先將冰格的急凍肉放入雪櫃解凍一晚。解凍後的肉質口感會比較好，加上雪櫃溫度低於4℃以下，細菌較難滋生，建議在解凍後一至兩日內食用。如需要短時間内解凍，可選擇用流動自來水，解凍後最好在2小時內食用，不建議放超過4小時。

「紙袋+塑膠袋」包裝水果延長保鮮

冷藏水果時，Rosanne建議以「紙袋+塑膠袋」包裝。她解釋，紙袋可以吸附水氣，避免潮濕發霉，塑膠袋就可以預防水分散失。此外，也需要每天觀察一下水果狀況，把適合食用的水果吃完，以免腐壞。

至於蘋果、香蕉、番茄、洋葱等蔬果成熟時，會釋放「乙烯」令讓其他蔬果快速熟化，因此要獨立存放。