髮量王者謝金燕公開育髮秘訣｜50歲逆轉脫髮＋戒掉1個洗頭壞習慣

不論男女，一旦上年紀就會擔心脫髮問題。現年50歲的「電音女神」謝金燕除了外貌保養得宜，看上去好像20歲少女，更讓人羨慕的是擁有一頭亮麗長髮，髮量豐厚得令人稱羨，自封「髮量王者」絕不誇張。

自曝年輕時曾因壓力脫髮 從此學會護髮

50歲「電音女神」謝金燕於小紅書分享表示，自己從小就是「髮量王者」，從不需使用髮片，甚至因頭髮太多無法佩戴假髮。然而她曾因年輕時奮鬥壓力過大，經歷「壓力型掉髮」，透過調整生活習慣與養護方式才恢復秀髮健康。

18個黃金養髮貼士 洗護細節是關鍵

謝金燕強調，養髮需長期堅持正確洗護、均衡飲食、規律生活與壓力管理。綜合多年護髮心得，她整理出18條易被忽略的壞習慣與解決之道，而當中有不少是大家都習以為常的日常習慣，原來無形中傷害頭皮和毛囊：