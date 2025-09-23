歡迎回來

髮量王者謝金燕公開育髮秘訣｜50歲逆轉脫髮＋戒掉1個洗頭壞習慣
健康Tips

髮量王者謝金燕公開育髮秘訣｜50歲逆轉脫髮＋戒掉1個洗頭壞習慣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不論男女，一旦上年紀就會擔心脫髮問題。現年50歲的「電音女神」謝金燕除了外貌保養得宜，看上去好像20歲少女，更讓人羨慕的是擁有一頭亮麗長髮，髮量豐厚得令人稱羨，自封「髮量王者」絕不誇張。

 

自曝年輕時曾因壓力脫髮 從此學會護髮

 

　　50歲「電音女神」謝金燕於小紅書分享表示，自己從小就是「髮量王者」，從不需使用髮片，甚至因頭髮太多無法佩戴假髮。然而她曾因年輕時奮鬥壓力過大，經歷「壓力型掉髮」，透過調整生活習慣與養護方式才恢復秀髮健康。

 

養髮秘訣｜50歲謝金燕自封「髮量王者」　公開18個育髮秘訣　戒1個洗頭習慣 99.9%人都犯！

 

18個黃金養髮貼士 洗護細節是關鍵

 

　　謝金燕強調，養髮需長期堅持正確洗護、均衡飲食、規律生活與壓力管理。綜合多年護髮心得，她整理出18條易被忽略的壞習慣與解決之道，而當中有不少是大家都習以為常的日常習慣，原來無形中傷害頭皮和毛囊：

 

  • 洗前先梳髮：避免打結處洗頭時拉扯掉髮
  • 充分浸濕再洗：確保洗髮精均勻分布，減少摩擦
  • 搓泡再上頭：直接擠頭皮易傷毛囊
  • 指腹按摩頭皮：禁用指甲抓洗
  • 按壓吸乾水分：勿用毛巾搓揉頭髮
  • 徹底吹乾頭皮：濕熱環境易滋生細菌導致掉髮
  • 未乾不躺床：濕髮摩擦枕頭易斷裂
  • 潤髮後梳開打結：硬拉恐致永久落髮
  • 非每日洗頭：2-3天一次保護天然油脂
  • 定期更換分邊：固定分邊使毛囊受壓稀疏　　
  • 避免長時間戴帽：保持頭皮透氣
  • 減少染燙拉扯：過緊綁髮與髮捲皆為掉髮元兇
  • 內外調理雙管齊下 營養壓力同步管理
  • 釋放壓力：高壓環境使毛囊休眠，導致大量掉髮
  • 補充蛋白質：髮絲主要成分，缺乏則生長緩慢
  • 避免快速減肥：營養中斷加速掉髮
  • 採取地中海飲食：多蔬果、海鮮、大豆；減少吃油炸食物，高脂肪西餐和半生蛋
  • 適量補充關鍵營養素：鋅、維他命B群、鐵、維他命C維持生長周期
  • 黑色食物養髮：黑芝麻、黑豆、黑木耳補充營養，延緩白髮（遺傳性白髮無法逆轉）

 

 

